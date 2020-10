„Vůbec tomu nerozumím,“ nechápavě kroutí hlavou třicetiletý Bosňan. „Vždyť se kluci před každým zápasem nechávali testovat. A kdyby hráli bez diváků, tak se v klidu mohlo pokračovat. Nikdo by nikoho nemohl nakazit, když jsou všichni negativní,“ míní ofenzivní středopolař.

Současnou situaci bývalým spoluhráčům a soupeřům vůbec nezávidí. V Bosně, odkud pochází a kde nyní zase působí, je situace kolem pandemie koronaviru mnohem klidnější. Tak přísná opatření na jihu Evropy nejsou.

„Akorát hrajeme bez diváků, jinak je to relativně v klidu. Nic zásadního dodržovat nemusíme. Vládní nařízení jsou určitě volnější než v Česku,“ říká Džafić.

„Všude je otevřeno do třiadvaceti hodin, jenom v obchodních domech se musí nosit roušky, jinak je to volné,“ tvrdí.

Nejen díky současné situaci ve světě je rád, že je zase doma. Angažmá v týmu FK Tuzla zatím hodnotí pozitivně. „Výsledky by ale mohli byt lepší,“ ví dobře.

„Bohužel jsme pár zápasů smolně prohráli. Kvůli tomu nejsme na prvních třech místech, kde jsme chtěli být,“ přidává.

Ambiciózní celek se po odehraných deseti kolech bosenské Premier League nachází na páté příčce s osmibodovou ztrátou na dosud neporažené vedoucí Sarajevo. Třetí Železničar má pouze o dva body víc, ale k dobru další dva duely. „Ambice máme vysoké. Chceme hrát předkolo Evropské ligy, což je stanovený cíl před začátkem soutěže. Majitel klubu je velice ambiciózní. Jsem rád, že tomu tak je,“ prohlásil.

I když fotbalisté FK Tuzla hrají své domácí zápasy společně s ligovým rivalem, celkem Sloboda Tuzla, na městském stadionu, do dvou let by však měli mít postavenou novou arénu. „Projekt vypadá dobře. Všichni se tam moc těšíme,“ přiznává.

Až si to sedne, bude to lepší

Na soupisce nejsou pouze Bosňané, ale také Chorvati či Srbové. Ty ale domácí fanoušci nepovažují za cizince. Jedinou zahraničí akvizicí je Afričan Badara Badji ze Senegalu. „Myslím, že máme dobrý tým. Určitě jeden z nejlepších v lize, ale je celý nově postavený, takže až si to všechno sedne, bude to ještě lepší,“ věří Džafić.

Bývalý hráč Fastavu nastupuje pravidelně. V obvyklém systému 4-2-3-1 někdy naskakuje zleva, jindy začíná zprava a občas se objeví i na své oblíbené pozici pod hrotovým útočníkem, odkud se dostává ke střelbě a zakončení. V sezoně zatím skóroval pouze jednou, ke gólu přidal i asistenci.

„Úroveň ligy je překvapivě vysoká, protože je tu spousta bývalých reprezentantů nebo kluků, co hráli v různých evropských ligách. Jenom infrastruktura trošku pokulhává. Stadiony nejsou na nejlepší úrovni. Hrací plochy jsou horší než v Česku,“ srovnává.

Z Bosny ofenzivní záložník odešel v roce 2010. Přes Čáslav a Táborsko se v létě 2017 dostal do Zlína, odkud si odskočil pouze na půlroční hostování do Mladé Boleslavi. Letos po vypršení tříleté smlouvy ve Fastavu skončil a zamířil zpátky do Bosny. Bývalý klub ale dál sleduje. „Škoda, že kluci nenavázali na slušný rozjezd . Ale věřím, že až zase soutěž začne , tak to nastartují a opět se jim bude dařit. Moc bych jim to přál,“ říká.

Nyní ale Džafić bude sledovat i Brno, kam zamířil další někdejší fotbalista Zlína, srbský stoper Gajić. „Se Zoranem jsem pořád v kontaktu. Trošku mě překvapilo, že šel do Zbrojovky, ale jsem rád, že je zpátky v Česku. Je to skvělý kluk a dobrý stoper. Škoda, že už tam nejsem. Mohli jsme si proti sobě zahrát,“ lituje.