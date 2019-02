Zlín - Válečná sekyra je zakopána. Příměří mezi fotbalovou Tescomou Zlín a jejím fanklubem je ale křehké. Zástupci obou stran se sešli na stadionu Letná, kde s největší pravděpodobností někteří „příznivci“ zlínského klubu po návratu z nedělního výjezdu do Mladé Boleslavi v pondělí nad ránem svým řáděním způsobili škodu v řádech deseti tisíců korun.

„Je to ostuda. Takové chování odsuzujeme,“ nechal se slyšet jeden z členů fanklubu Jiří Robek. Ten se o incidentu na Letné dozvěděl až se zpožděním. „Vysedl jsem spolu s některými kolegy z autobusu ještě před stadionem, takže nevím, co se tam přesně stalo. Povídá se ale, že někteří kluci na stadionu řádili,“ uvedl Robek, který včera jednal s výkonný ředitelem klubu Ladislavem Minářem. „O fanoušky a komunikaci s nimi máme zájem. Ne však o problémové, které chceme dostat ven ze stadionu,“ vyjádřil se Minář.

Výsledkem setkání obou stran jsou dva konkrétní body. Ve čtvrtek přijdou členové fanklubu pomoci na stadion s úklidem ranní pondělní spouště a na sobotní zápas se Žižkovem budou mít do sektoru vlajkonošů přístup jen majitelé zlevněných permanentek. Těch je pětatřicet. „Pokud vím, tak ani jeden z nich se ničení stadionu nezúčastnil,“ tvrdí Robek.

Zlínský klub však od podání trestního oznámení na neznámého pachatele neustoupil, a pokud záznam městského kamerového systému ukáže na konkrétní viníky, bude po nich požadovat finanční náhradu.

Výkonný ředitel Tescomy se včera rovněž ostře ohradil proti emailu, který dostal od Petra Mlčocha. Ten se měl zúčastnit výjezdu do Mladé Boleslavi, kam ale výprava kvůli poruše autobusu nakonec nedorazila.

„Vy jste neudělal nic proto, aby jste sehnal náhradní dopravu, aby jsme bez jakékoli pomoci stálí čtyři hodiny u silnice. Nevím jak si můžete dovolit říct do novin, že někdo autobus poničil. Já jsem z něj odcházel jako jeden z posledních a vím, že poničený nebyl,“ píše Mlčoch.

Proti těmto slovům se ale ohrazuje nejen Minář, ale také Robek. „Byl jsem s panem Minářem v kontaktu a pomáhal nám. Navíc žádného Petra Mlčocha neznám,“ poznamenal Robek, který přiznává i nepořádek ve voze.

Podle vyjádření majitele společnosti Euroexpres Josefa Češeka, který zlínské fanoušky svým autobusem do Mladé Boleslavi přepravoval, museli škody odstraňovat čtyři zaměstnanci celé pondělí.

„Před pěti lety jsme vezl příznivce Tescomy do Prahy na zápas se Slavií a po problémech s nimi jsme se zapřísahal, že už to nikdy neudělám. Po neděli je to ale definitivní,“ pronesl Češek.