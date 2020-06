„Výkon z naší strany snesl přísnější měřítko nějakých šedesát minut. Pak přišla pasáž hry, která nebyla hezká ani z jedné strany. Fotbal se úplně vytratil, byl to spíš boj s dlouhými nákopy. Nakonec se to trochu zklidnilo a zase se začalo hrát. Neproměnili jsme další šance, ale Kroměříž si za snahu gól zasloužila,“ zhodnotil duel krajských rivalů trenér zlínského béčka Jan Jelínek.

Mladí ševci přijeli na Hanou posílení o ligové borce. První poločase odehráli Fantiš, Cedidla a Španěl Martínez, útočník Chwaszcz na trávníku strávil více než hodinu a Ngimbi dokonce absolvoval kompletní utkání.

Kvalita Fastavu byla díky nim znát. „První půle byla z naší strany dobrá. Byli jsme lepší i nebezpečnější, převahu jsme vyjádřili dvěma brankami,“ pochvaloval si Jelínek.

Oba góly Zlína padly po centrech ze strany. Nejprve parádní přihrávku Martina Mlýnka přetavil ve vedoucí branku Fantiš, na 2:0 zvyšoval dorostenec Slovák.

„Soupeř měl v prvním poločase čtyři nebo pět nebezpečných centrů do naší šestnáctky, z toho dal dva góly. Nebylo to ale z brejků, nýbrž do naší uzavřené obrany. Nedokázali jsme pokrýt jednoho hráče, který nabíhal do naší šestnáctky,“ zlobil se kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Ševci měli i další možnosti ke skórování, ale střelecky už se neprosadili. I úvod druhé půle patřil hostům, kteří zahodili další dvě tutovky. Mrzet je to ale nemuselo, protože Hanáci začali hrozit až za nepříznivého stavu, který nedokázali zvrátit.

Největší šanci ke snížení měl Votava, jehož trestný kop parádním zákrokem vytáhl hostující gólman Lebánek. Domácí se kontaktní branky dočkali až v 89. minutě, kdy po Votavově vyhraném souboji snížil Vasiljev.

Oba týmy po změně stran zahrozily ještě několikrát, Zlín už ale výhru nepustil. „Ve druhém poločase se mi hra přestala líbit. Náš výkon šel po prostřídání dolů,“ všiml si Jelínek.

Mnohem více se na svěřence zlobil Červenka. „I když jsme třeba mohli snížit dřív, z naší strany to nebylo dobré,“ uznal domácí kouč.

Velkým problémem Hanáků je po dlouhé pauze především herní kondice. I když přední tým MSFL odehrál už pět přípravných zápasů, někteří borci stále dohání manko. „Beru to i na sebe, ale třicet až čtyřicet procent našich hráčů není připraveno odehrát intenzivně pětačtyřicet minut,“ tvrdí Červenka.

Nedostatečná kondice se pak odráží i na výkonech jednotlivých fotbalistů. „Někteří kluci jsou rychle unavení a přichází nekvalita. Nohy jim nejdou, míč je neposlouchá tak, jak by chtěli,“ říká ex-ligista. „Přitom my chceme běhat, být aktivní, otravní, nebezpeční. Bohužel hráči zatím na to nemají kondici. Musí se zlepšit,“ vín dobře Červenka.

Přitom pár borců z Hanácké Slavie se umí připravit a podat odpovídající výkon. „Každý z kluků odehrál v zápase pětačtyřicet až šedesát minut, proto mě udivuje že někteří se bohužel ani za poločas nedokáží dostat do zátěže, kterou by měli zvládnout,“ pronesl Červenka.

Proti posílenému béčku Zlína to ale měli Hanáci složitější. „Je pravda, že na hře soupeře byla vidět kvalita i rychlost. Hosté opravdu byli lepší, my jsme se až na pár náznaků nedostávali vůbec do zakončení,“ přiznává domácí trenér. „Zlín byl hlavně v prvním poločase lepší, dominantnější. My jsme taky chtěli hrát, ale dělali jsme velké chyby v rozehrávce. Většinu akcí jsme pokazili nepřesnou přihrávkou. V tom byl velký rozdíl,“ dodal.

Náročný program fotbalistů Kroměříže pokračuje v pátek na hřišti v Rohatci, kde v odvetě vyzvou divizní Hodonín. Zlínští mladíci mají poslední trénink ve čtvrtek, pak od trenéra Jelínka dostali dvoutýdenní volno. V červenci pak začnou klasickou letní přípravu na novou sezonu.

Přípravný fotbal

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FC Fastav Zlín B 1:2 (0:2)

Branky: 89. Edvard Vasiljev – 10. Antonín Fantiš, 36. Tobiáš Slovák