„Jakmile jsme se dozvěděli o přeložení finále Mol Cupu, tak jsme se obrátili na činovníky Zlína, zda by byla možnost utkání přesunout. (finále Poháru KFS se hraje na zlínské Letné – pozn. red.) Je nesmysl, aby se zároveň konalo finále Mol Cupu i Poháru KFS,“ zdůrazňuje předseda zlínského KFS František Hubáček.

Prvoligový Fastav této žádosti vyhověl. „Měli volno, mohli jsme najít termín. Pochopitelně jsou potřeba údržbářské práce a regenerace trávníku, liga ale skončila teprve uplynulý víkend. Od jejího konce do začátku poháru tak uplyne devět dní. Jiné by to bylo, kdyby se čekalo třeba měsíc,“ uvědomuje si funkcionář z Luhačovic.

Finále letošního ročníku Poháru Zlínského KFS obsadí Morkovice a Kateřinice. Morkovice v semifinále hraném na konci dubna porazily Staré Město 5:3, Kateřinice o týden později vyhrály na Mladcové 3:1. „Kluby jsou s termínem srozuměny. Pouze s nimi jednáme o tom, aby si pohlídaly fanoušky a nebylo potřeba zásahu policie. Před pár lety přeci jen s těmi z Morkovic byly problémy, čemuž se nyní jako pořadatel chceme vyhnout. Věřím však, že finále proběhne důstojnou formou,“ uzavírá Hubáček.

DALŠÍ ČLÁNKY O POHÁRU ZLÍNSKÉHO KFS

OBRAZEM: Drtivý tlak a spálené šance. Mladcová do finále KFS neprošla

Čtvrťna to kopl, ani nevěděl kam, směje se Zetek. Pálil proti bývalým parťákům

Podívejte se: Morkovice zvládly přestřelku, zahrají si finále krajského poháru

Ze spalovače hrdina. Knap poslal hattrickem Morkovice do finále: Moc se těším