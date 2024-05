/ANALÝZA Z OKRESŮ/ V okresních fotbalových soutěžích Zlínského kraje jde do tuhého, nadcházející tři víkendy rozlousknou vše podstatné! Pokud se opravdu ve fotbalové divizi zachrání Skaštice a zejména Baťov, také okresní fotbalové soutěže a jejich týmy si mohou zhluboka oddechnout. Pak totiž přichází na řadu varianta s nejmenším počtem sestupů, kdy prakticky soutěže a krajské skupiny opustí jen ten nejhorší tým a v okresech jeden, maximálně dva celky.

Postupová radost. Fotbalisté Tečovic doma jen remizovali s Holešovem B, přesto již slaví postup do I. A třídy! | Video: Břenek Martin

OFS KROMĚŘÍŽ

„Při aktuálním pohledu na tabulky divizí tři kola před koncem to vypadá z tohoto pohledu nadějně. Průvan v soutěžích by tak nebyl velký,“ potvrzuje předseda Okresního fotbalového svazu Kroměříž Libor Kopčil.

Zrak týmů okresního přeboru je tak nyní upřen na výsledky Chropyně, která je v I. B třídě nejvíce ohrožená a současně má na sestupové příčky jen tříbodový náskok.

„Pokud by se zachránila, okresní přebor by opouštěl jeden tým, přesněji již v zimě oficiálně odhlášená rezerva Zborovic,“ potvrdil Kopčil, aby jedním dechem dodal. „Vzhledem k problémům ve Zborovicích je veřejným tajemstvím, že klub uvažuje o přesunu svého prvního výběru z I. A třídy do okresu. Pak by nabídku na postup vedle vítěze okresního přeboru dostal minimálně další jeden tým. S touto nabídkou je možné oslovit první čtyři nejlepší celky okresu,“ upřesnil nastavená pravidla Kopčil.

A co by nastalo, kdyby někdo další nechtěl postoupit, případně by se pro dobrovolný sestup z krajských soutěží do okresu rozhodl další tým?

„To bychom měli problém. Dle přihlášených by klidně mohla nastat situace, že by dál sestupovalo tolik týmů, kolik by jich k nám z kraje zamířilo. Tři týdny po oslavách záchrany by klub zjistil, že stejně sestupuje, což se mi nelíbí, není to zrovna sportovní, ale v souladu s pravidly a herním řádem. Naštěstí k něčemu podobnému jsme zatím sahat nemuseli, protože ani zájem z III. tříd jít do okresu není vždy velký,“ upřesnil.

OFS ZLÍN

Aktuálně nejvíce celků ohrožených sestupem z krajských soutěží je z okresu Zlín. Téměř jistě sestoupí Louky, v ohrožení ale jsou i Příluky či Kostelec. Relativně v klidu jsou v Malenovicích a teoreticky při naplnění nejčernějšího scénáře by mohla padnout kosa na kámen ve Vlachovicích. Jisto jistě tak do okresu přibude jeden, maximálně tři týmy. „Osobně očekávám, že nakonec k nám z I. B třídy sestoupí jeden tým,“ poznamenal šéf kopané na Zlínsku Pavel Brímus.

Co by to v praxi pro okresní přebor znamenalo? Sestupovat budou minimálně dva celky, maximálně čtyři!

Jistotu sestupu má sdružený tým Poteče a Francovy Lhoty (9), na sestupové předposlední příčce je Lačnov (13), tři kola před koncem jsou stále teoreticky v ohrožení i Nedašova Lhota (19) a Slopné (21).

Na čele je situace v boji o první postupovou příčku dost vyrovnaná – vedoucí SK Zlín (59) má tříbodový náskok na Štípu (56), přičemž oba celky čeká o víkendu druhý vzájemný zápas ve Zlíně. Ten první vyhrál právě lídr ve Štípě 2:0.

OFS UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Do Uherského Hradiště sestoupí téměř jistě jeden tým, v horší variantě i dva. Nejblíže pádu mají před víkendem Traplice (13) a Prakšice (15), palce Baťovu a Skašticím drží i ve Vlčnově (21).

Z okresního přeboru tak budou jistě sestupovat minimálně dva celky, v horší variantě tři.

Nejhorší výchozí pozici má sdružený tým Bílovice/ Zlínsko B (18) a Kněžpole (20), velký boj ještě čeká i Bánov (21). Zcela v klidu bezpochyby nejsou v Jalubí (25), s větším nadhledem mohou vše sledovat v Ostrožské Lhotě (28) a Březové (28).

„Reálně spíše počítám s variantou sestupu k nám z kraje jednoho týmu a z okresu by pak šly dva dolů. Každopádně těch pádů regionálních celků z nejvyšších pater je na můj vkus až moc, fotbalu ve Zlínském kraji se letos vůbec nezadařilo - z ligových soutěží sestoupily Zlín a Kroměříž, Uherský Brod to má hodně nahnuté. Je to škoda, mrzí mě to,“ poznamenal šéf kopané na Slovácku František Miko.

V boji o prvenství v okresním přeboru a postup je nejblíže první příčce Hluk B (48), šanci ještě živí druhé Nedakonice (43).

OFS VSETÍN

Okresní přebor OFS Vsetín si příští rok jistě zahraje Kelč, která tráví druhý sestup v řadě. Zda se k ní přidá ještě někdo další, je odvislé od situace se sestupem celků Zlínského kraje z divize. Jistý vítěz je ve velkém předstihu Hovězí.

Z okresního přeboru naopak jistě sestoupí minimálně dva, maximálně tři celky.

Nejhůře je nyní na tom poslední Dolní Bečva B (14), nevýskají si ani v Lhotě (18). Lepší, ale ne rozhodnutá situace je ve SD Střítež/Hrachovec B (22), SD Krhová/Val. Meziříčí C (24) a v Hutisku (24).