Uherské Hradiště - Třikrát v řadě uhráli druholigoví fotbalisté Slovácka bezbrankovou remízu. Neslavný hattrick završili svěřenci trenéra Mazury v sobotním 21. kole v domácím utkání s Třincem.

Ve velké šanci Radim Holub, otáčí se k němu Petr Lisický. | Foto: DENÍK/Michal Sladký

1. FC SLOVÁCKO - TŘINEC 0:0

Slovácko mělo Třinci po podzimní porážce 0:3 co vracet a od začátku se do soupeře zakouslo. Hodně aktivní byl zejména Holub, který na hrotu útoku dělal v obraně soupeře pořádný vítr. Velice blízko svého vůbec prvního gólu v dresu Slovácka byl zkušený útočník hned v 10. minutě, ale ani nadvakrát do černého nezamířil. Nejprve po Cleberově nadýchaném „bochánku“ hlavou orazítkoval břevno a odražený míč následně v akrobatické pozici poslal nad bránu.

Holub byl i u další šance Slovácka. Tentokrát vyzval ke skórování Fujerika, ten ale rozvlnil jen boční síť třinecké brány. Domácí pak ještě zahrozili Formánkem a Jurkičem, hlavičkou prvně jmenovaného vytáhl na roh gólman Lipčák, Jurkičovu dorážku stačili zablokovat obránci.

Těsně před poločasovým hvizdem rozhodčího Ochotnického mohli domácí zplakat nad výdělkem, Malířovu obloučku mířícímu za překonaného Filipka se ale postavila do cesty Formánkova hlava.

Po změně stran zkoušeli domácí zaskočit soupeře především pomocí centrů ze stran, do sítě se jim ale žádný z nich nepodařilo dopravit. Nejblíže ke gólu měl kdo jiný než Holub, jenže Lipčák byl opět proti. Krátce nato už domácí forvard mířil na lavičku. „Jak dlouho s jeho střeleckou nemohoucností ještě budu mít trpělivost? Angažovali jsme ho proto, aby dával góly. To se mu nedaří, takže je možné, že nebude hrát,“ utrousil na Holubovu adresu trenér Slovácka Josef Mazura, kterého o chvíli později nepotěšil ani Cleber.

Brazilský záložník nikým neobtěžován ze dvou metrů vůbec netrefil bránu! „S takovými šancemi, jaké měli Holub a Cleber, si hráči musejí líp poradit,“ povzdechl si domácí kouč. Tři minuty před koncem svitla domácím poslední šance na zisk všech bodů, když rozhodčí Ochotnický odpískal brankáři hostí zdržování hry. Chmelíček ale z jedenácti metrů hradbu těl nepropálil, a utkání tak skončilo bezbrankovou remízou. „Domácí měli čtyři gólové šance, my žádnou, takže jsem za bod samozřejmě rád,“ pousmál se třinecký trenér Erich Cviertna.

Rozhodčí: Ochotnický - Moudrý, Adámková. ŽK: Randa, Kordula, Chmelíček - Ceplák, Doubek, Szmek, Lipčák, Přecechtěl, Lisický. Diváci: 3402. Slovácko: Filipko - Randa, Němčický (46. Šimáček), Formánek, Jurkič - Fujerik, Kordula, Stýskala (75. Hani), Cleber - Holub (59. Kazák), Chmelíček. Třinec: Lipčák - Lisický, Chlebek, Kuděla, Zbončák - Malíř (82. Fizek), Hupka, Hanus, Joukl (22. Ceplák) - Doubek (46. Přecechtěl), Szmek.