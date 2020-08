„Brumov beru jako srdeční záležitost. Je mnoho faktorů, které mě tady drží. Ať už je to zdejší areál, kabina nebo skvělí lidé, kteří se pohybuji okolo fotbalu,“ nechal se slyšet sedmadvacetiletý Juřica.

Ačkoliv je mu teprve sedmadvacet let, v současném klubu by rád vydržel do konce fotbalové kariéry.

„Dovedu si představit, že Brumově zůstanu pořád. Jsem zde spokojený,“ neváhal s odpovědí.

Během uplynulých let se o Juřicu zajímaly další kluby.

„Měl jsem nabídku od Slavičína, Brumov je však pro mě srdcová záležitost,“ vyjádřil se fotbalista, který střední školu absolvoval právě ve Slavičíně

Na šikovného fotbalistu se doptávaly týmy z vyšších soutěžích.

„V minulosti jsem odřekl Karvinou a Třinec, tehdejší druholigové kluby. Ani jedna z nabídek mě však nepřesvědčila. O jiném angažmá bych uvažoval jen v případě, kdybych dostal velmi zajímavou příležitost a dobrou práci k tomu“ prohlásil hráč, který v Brumově působí působí od sedmi let.

„Při mojí práci je vyšší soutěž nereálná, i divize je pro mě náročná a musím se připravovat individuálně. Pokud bych měl hrát na lepší úrovni, tak jedině s Brumovem,“ směje se Juřica.

Dosud jedinou štací mimo Brumov tak zůstává Frýdek-Místek, kde působil v sezóně 2013/2014.

„Za danou zkušenost jsem rád. Nedostával jsem však dostatek prostoru, takže jsem se rozhodl vrátit zpátky,“ dodal záložník.