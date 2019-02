Zlín – Fotbalisté Zlína vévodí první lize! V dohrávce 5. kola si poradili s Karvinou 3:0 a díky vyššímu počtu vstřelených gólů přeskočili v tabulce Spartu, která má také třináct bodů. Husarský kousek opakují po roce a měsíci, kdy vedli soutěž po dvou kolech. „Je to krásné, že jsme první. Ale krásné je to vždy do zítřka, pak je nutné soustředit se na další zápas," nenechává se unášet trenér Fastavu Bohumil Páník.

Hrdinou zápasu se stal Dame Diop, který dostal od začátku příležitost v útoku a předvedl mimořádný výkon. Stejně jako v úterním poháru v Třebíči dvakrát skóroval. Poprvé se trefil ve 30. minutě, když v pokutovém území napálil nekompromisně míč k tyči. V 60. minutě pak zvýšil vedení Zlína na 2:0. A úchvatným způsobem. Po úniku Vukadinoviče a jeho nahrávce se uvolnil přes obránce a lahodně přehodil zkušeného gólmana Laštůvku.

„Viděl jsem v něm velký potenciál, když v zimě přišel a věřil jsem jeho schopnostem, pokud bude zdravý. Na tréninku dokazuje, jaký je to fotbalista a dále je to o tom, aby to prodal v utkání. Teď to přichází. Jsem rád, že jsme všichni přečkali jeho předchozí období. Zvykl si dávat góly a věřím, že v tom bude nadále pokračovat," uvedl Páník.

Třetí úder uštědřili ševci Karviné v 77. minutě, kdy postupoval sám na Laštůvku Lukáš Holík a při zakončení mu nedal šanci. Výsledek tak dopadl jednoznačně, ale pro hosty je krutý. Předvedli sympatický výkon a kdyby ve 13. minutě mířil ve velké šanci přesně Voltr, kdo ví, jak by se duel dál vyvíjel.

„Někdy to tak bývá, že soupeř zahrozí, ale branka padne na druhé straně. To, že jsme vstřelili první gól my, bylo obrovsky důležité a rozhodující pro další část zápasu. Měli jsme výhodu, soupeř musel tvořit, kdežto my jsme se mohli přizpůsobit naší hře, kterou umíme," poznamenal 59letý trenér.

V závěru duel přinesl ještě jeden milník, to když v 88. minutě zasáhl do hry David Hubáček a připsal si 300. start v první lize. A vedle toho byla sledovaná ještě situace v útoku. Harise Harbu, který do Zlína přijel ve čtvrtek večer z Jihlavy, diváci našli na soupisce a od 81. minuty i na hřišti. Na Letné tak stráví podzimní část. To naopak není jisté u Tomáše Poznara, u nějž indicie směřují k tomu, že mužstvo v reprezentační přestávce opustí. Trenér Bohumil Páník ale ještě nechtěl házet flintu do žita.

„Já beru jeho situaci ohledně odchodu padesát na padesát. Chtěl bych být v té komfortní situaci, že by Harba i Poznar byli u nás. Byli bychom silnější a mohli bychom dál válčit o vysoké příčky," podotkl.

První liga si nyní jeden víkend odpočine. Další duel sehrají ševci v pátek 9. září na hřišti rivala ze Slovácka. Budou v něm hájit hřejivou první pozici. (jš)

ZLÍN – KARVINÁ 3:0 (1:0)

Branky: 30. a 60. Diop, 77. Holík. ŽK: Diop. Rozhodčí: Julínek – Blažej, Hrabovský. Diváci: 5223. Zlín: Dostál – Kopečný, Jugas, Hájek, Matějov – Vukadinovič (68. Jordan), Živulič, Hnaníček, Lukáš Holík – Poznar (81. Poznar), Diop (88. Hubáček). Trenér: Páník. Karviná: Laštůvka – Libor Holík, Dreksa, Hošek, Eismann – Janečka, Šisler – Voltr (65. Okleštěk), Budínský, Zelený (34. Moravec) – Jurčo (80. Panák). Trenér: Weber.