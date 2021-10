,,Družstvu chyběla větší bojovnost. Nedařila se nám finální fáze. V koncovce byly hráčky zbrklé. Hosté hráli s větším nasazením, někdy to ale přeháněli s tvrdostí,“ prozradila Červenková.

,,Utkání s Hodonínem jsme chtěly samozřejmě vyhrát. Zejména, když hosté do střetnutí nastoupili pouze s 10 hráčkami,“ byla zlínská trenérka Pavla Červenková se svým kolektivem před výkopem druhého mistrovského duelu v letošní sezoně bodově naladěná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.