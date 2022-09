,, Letošní letní přestávka byla velmi krátká, protože až v polovině června jsme dohrály baráž o 2. ligu. Poté mělo družstvo jenom týden a půl volno. Přípravu na novou sezonu jsme zahájily na konci června. Do 10. července se hráčky připravovaly individuálně. První společný trénink jsme měly v pondělí 11. července.,“ informuje zlínská trenérka Pavla Červenková.

Její tým v červenci nabíral fyzickou kondici, postupně hráčky hodně pracovaly s míčem a v srpnu už byly zlínské tréninky zaměřené na souhru družstva. Zlín také odehrál modelové zápasy se slovenskou Belušou, juniorkami Slovácka a s dalším celkem ze Slovenska z Pečeňad.

V kádru Zlíňaček došlo k několika změnám.

,,Posílily nás dvě hráčky z 1. FC Slovácko. Střední záložnice Sára Korvasová a útočnice Tereza Bartlová. Do celku Holešovských holek se naopak vrátila záložnice Pavla Šiblová, do Sigmy Olomouc přestoupila brankářka Anna Schovajsová a střední záložnice Kateřina Dohnálková zamířila do brněnského týmu SK Líšeň,“ vypočetla změny Červenková.

V novém ročníku 2. ligy chce zlínské družstvo podobně jako v minulé sezoně v Moravskoslezské lize žen předvádět pohledný ofenzivní fotbal, který se bude divákům líbit.

,,Po odchodu některých klíčových hráček a vinou zranění dalších opor se ale teprve sehráváme,“ prozradila Pavla Červenková.

Cíl mají v premiérové druholigové sezoně fotbalistky z Baťova města jasný.

,,Chceme se v soutěži zachránit. Bude to ale velmi těžká práce. Ve 2. lize jsou samé kvalitní týmy. Největším favoritem je béčko Sparty. Na přední příčky myslí také Hradec Králové,“ tipuje hlavní zlínská trenérka.

Prvním soupeřem druholigového nováčka ze Zlína bude Sigma Olomouc. Utkání se bude hrát na Hané na hřišti v Řepčíně v sobotu 3. září od 16 hodin.

,,Jedeme do úplně neznámého prostředí. Jenom víme, že domácí kolektiv před letošní sezonou hodně posílili kádr. Proto nás čeká náročný duel. Pokud v něm vybojujeme remízu, budeme maximálně spokojené,“ určitě by zisk jednoho bodu Pavlu Červenkovou potěšil.

SOUPISKA ŽEN TRINITY ZLÍN PRO SEZONU 2022 – 2023:

Brankářky: Michaela Matlachová, Eliška Zelinková.

Obránkyně: Lucie Hrubá, Lucie Martáková, Petra Ševčíková, Eva Vyvlečková, Eliška Martináková, Zuzana Hanáčková.

Záložnice: Vendula Machů, Ema Rozsypalová, Edita Novosadová, Drahoslava Hájková, Barbora Marholtová, Kateřina Brzósková, Sára Korvasová.

Útočnice: Nela Ševčíková, Magda Žalková, Sára Illéšová, Tereza Bartlová.

PODZIMNÍ LOS 2. FOTBALOVÉ LIGY ŽEN 2022 – 2023:

1. kolo: Sobota 3. září: SK Olomouc Sigma – FC TRINITY Zlín (16).

2. kolo: Neděle 11. září: FC TRINITY Zlín – FC Praha (16).

3. kolo: Neděle 18. září: Sparta Praha B – FC TRINITY Zlín (15).

4. kolo: Neděle 25. září: FC TRINITY Zlín – SK Líšeň (16).

5. kolo: Neděle 2. října: FK Pardubice – FC TRINITY Zlín (15.30).

6. kolo: Neděle 9. října: FK Teplice – FC TRINITY Zlín (14).

7. kolo: Neděle 16. října: FC TRINITY Zlín – FC Hradec Králové (16).

8. kolo: Neděle 23. října: FC TRINITY Zlín – SK Olomouc Sigma (15).

9. kolo: Sobota 29. října: FC Praha – FC TRINITY Zlín (15).

10. kolo: Neděle 6. listopadu: FC TRINITY Zlín – Sparta Praha B (15).