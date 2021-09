,, Přípravu na novou sezonu jsme po krátké letní pauze zahájily 16. července. Přizpůsobovaly jsme ji vládním koronavirovým opatřením. Pokud nemohly být skupinové tréninky, tak se hráčky připravovaly individuálně. A jakmile se některé restrikce uvolnily, tak jsme odehrály několik přátelských utkání. Líšeň jsme porazily 5:2 a juniorky Baníku Ostrava 4:3. Zahrály jsme si také s Kotvrdovicemi a žáky Fastavu Zlín U15. Ve všech duelech bylo ale vidět, že hráčky ještě nejsou v ideální kondici,“ hlásí staronová trenérka Pavla Červenková. Ta na lavičce nahradila Jiřího Řezníka.

Od poloviny července zlínské fotbalistky ve Sportovním areálu Vlastimila Marečka trénují třikrát týdně a to každé pondělí, středu a pátek. Hráčky se scházejí v 17 hodin.

,,Pracovaly jsme hlavně na nabytí fyzické kondice. Všechna cvičení ovšem probíhala na hřišti s balónem. Pilovaly jsme i další fotbalové dovednosti,“ prozradila Červenková.

Kádr družstva se vůbec nezměnil.

,,Nikdo náš kolektiv neopustil. Tým byl naopak doplněný o tři hráčky z juniorského celku obránkyni Šárku Zichovou a záložnice Sandru Holubovou a Nelu Konečnou,“ informuje zlínská trenérka.

V novém ročníku ženské Moravskoslezské ligy se její kolektiv chystá předvádět atraktivní útočný fotbal.

,,Chceme hrát líbivý kombinační fyzicky náročný fotbal, který bude bavit nás i diváky,“ plánuje Pavla Červenková.

Zlín má navíc letos vysoké cíle.

,,Láká nás postup do druhé ligy. Ovšem na postup myslí i ostatní účastníci soutěže Hodonín, Jihlava a Prostějov,“ uvědomuje si první žena zlínské lavičky.

Prvním soupeřem Zlína v nové sezoně bude v neděli 5. září Jihlava. Zápas se bude hrát ve zlínském Fotbalovém areálu Vlastimila Marečka od 15 hodin.

,,Díky dlouhé Covidové pauze nemáme o Jihlavě téměř žádné aktuální informace. Celek z Vysočiny k nám ale přijede s mladým houževnatým družstvem. V úvodním zápase se však soustředíme na vlastní výkon,“ uvedla Červenková, která očekává vyrovnané utkání.

,,Jihlavanky pravděpodobně budou předvádět kombinační fotbal. My se budeme snažit prosadit aktivním pojetím a z duelu vytěžit body. Výhra by nás samozřejmě potěšila a povzbudila do dalších zápasů,“ věří Červenková svému kolektivu.

SOUPISKA ŽEN FASTAVU ZLÍN PRO SEZONU 2021 – 2022:

Brankářky: Michaela Matlachová, Anna Hnilicová. Anna Schovajsová.

Obránkyně: Lucie Hrubá, Lucie Martáková, Petra Ševčíková, Eva Vyvlečková, Šárka Zichová, Eliška Martiňáková, Zuzana Hanáčková.

Záložnce: Kateřina Dohnálková, Denisa Janíková, Vendula Machů, Zuzana Navrátilová, Ema Rozsypalová, Pavla Šiblová, Edita Novosadová, Drahoslava Hájková, Barbora Marholtová, Kateřina Brzósková, Sandra Holubová, Nela Konečná,

Útočnice: Nela Ševčíková, Magda Žalková.

PODZIMNÍ LOS MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY ŽEN 2021 – 2022:

2. kolo: Neděle 5. září: Fastav Zlín – Vysočina Jihlava (15).

3. kolo: Sobota 11. září: FK Hodonín – Fastav Zlín (14).

4. kolo: Neděle 19. září: Fastav Zlín – 1. SK Prostějov (15).

5. kolo: Neděle 26. září: Vysočina Jihlava – Fastav Zlín (11).

6. kolo: Neděle 3. října: Fastav Zlín - FK Hodonín (15).

7. kolo: Neděle 10. října: 1. SK Prostějov – Fastav Zlín (15).

8. kolo:Neděle 17. října: Fastav Zlín – Vysočina Jihlava (15).

9. kolo: Neděle 24. října: FK Hodonín – Fastav Zlín (14).

1. kolo: Neděle 31. října: 1. SK Prostějov – Fastav Zlín (14.30).