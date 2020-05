Co momentálně fotbalistky Fastavu Zlín dělají?

Bohužel v tomto období nemůžeme společně trénovat. Proto mají ženy, ale i dorostenky individuální tréninkové plány. Pokyny trenérů také plní. Kromě toho hráčky chodí na procházky do přírody, jezdí na kole a na inline bruslích.

Jak ve Zlíně zvládáte situaci kolem koronaviru a jak dodržujete vládní opatření?

Situace není pro nikoho jednoduchá. Byly jsme zvyklé trávit většinu času společně. A to jak při trénincích a zápasech, tak i mimo hřiště. Ve Zlíně jsme totiž jedna velká fotbalová rodina. To nám samozřejmě momentálně chybí. Na druhou stranu se však můžeme věnovat rodině a naším blízkým. Holky ovšem snáší karanténu statečně. Se všemi se snažím být v kontaktu a snažím se je podporovat. Už se ale těšíme, až zase začne pořádný fotbalový život a budeme pořádně trénovat.

Jaké je Váš názor na koronavirus?

Situace kolem onemocnění Covid-19 je pro všechny úplně nová. Navíc přišla řada opatření, se kterými jsme se museli naučit žít. Myslím si, že tato situace ukáže, jak si lidé umí pomáhat, povzbuzovat se a také bojovat. Bez toho by to nešlo zvládnout. Věřím, že se brzy všechno uklidní a vrátíme se k normálnímu životu.

S jakým cílem šlo v Moravskoslezské lize žen družstvo Zlína do sezony 2019 – 2020?

Jako nováčci soutěže jsme se chtěli hlavně zachránit. Také jsme chtěli předvádět pohledný kombinační fotbal.

Jak jste spokojení se svým vystoupením v soutěži?

Sezona se nám povedla nad očekávání. Dosáhly jsme na skvělé výsledky. Dokonce jsme po podzimu vedly tabulku. Ve výborných výkonech jsme chtěly pokračovat i v jarních odvetách. Dokonce jsme doufaly, že bychom mohly zvednout nad hlavu pohár pro vítězky soutěže. Bohužel pandemie nám v tom zabránila.

Co zlínskému celku zajistilo tak dobré výsledky?

Naší největší zbraní bylo týmové pojetí. Bez toho by to nešlo. Na naše družstvo jsem pyšná. V každém utkání jsme se semkly a bojovaly od první do poslední minuty. Naše trenérka Pavla Červenková nás dokázala pořád motivovat.

Které duely se Zlínu nejvíc povedly?

Všechny zápasy byly těžké. Porazily jsme Jihlavu, Vsetín, Brušperk, Vítkovice, Nové Sady, Loděnice a Hodonín. Prohrály jsme pouze s Havířovem. Navíc se nám dařilo i v Poháru žen FAČR.

Na čem potřebuje zlínský kolektiv ještě zapracovat?

Poctivě pracovat musíme pořád. A to na všem, abychom se mohly posouvat dál. V létě se proto znovu zaměříme na práci s míčem a také na fyzičku. Hráčky teď sice chodí běhat a posilují. Jsou ale dlouhou dobu bez pořádného odehraného zápasu.

Jaký mají zlínské fotbalistky program na další měsíce?

K prvním tréninkům se sejdeme na konci května. Do konce června budeme pracovat hlavně na kondici. Pak bude dovolená. Další fáze přípravy začne poslední týden v červenci, nebo první týden v srpnu. Nové tváře v týmu, nebo případné odchody se budou řešit až na přelomu května a června. Družstvo ale určitě doplní hráčky, které už nemůžou kvůli věku hrát za zlínský dorostenecký tým.