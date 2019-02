Uherské Hradiště – Prvoligové fotbalistky Slovácka jsou po čtyřech kolech na čele tabulky. Kromě vlastního vítězství v Pardubicích jim k tomu pomohla výhra Sparty nad Slavií v pražském derby.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Letenské ženy však mají zápas k dobru. A právě se Spartou se Slovácko utká v nejbližším kole 10. října ve Starém Městě. Také dorostenky Slovácka vyhrály v Pardubicích (4:0) a vedou I. ligu.

PARDUBICE – 1. FC SLOVÁCKO 0:2 (0:0)

„Jsme první a to je pro nás něco nového. Pět let jsme pořád třetí. Maximálně jsme využily los a všechny zápasy proti papírově slabším soupeřům jsme vyhrály, i když nás to mnohdy stálo hodně sil. Sparta má sice zápas k dobru, historie se ale na to neptá,“ usmívá se trenérka Slovácka Jitka Klimková.

Její svěřenkyně se po reprezentační přestávce protrápily k vítězství nad posledním celkem soutěže, které jim zajistila šťastná trefa Poláškové z přímého kopu v 73. minutě. Míč prošel pod tělem domácí brankářky do sítě. „Nebyla to nějak podařená střela,“ uznala Klimková. Pojistku pak přidala Matoušková. Za stavu 0:0 pomohla Slovácku tyč. „Pardubice měly několik vyložených šancí, kvalita však byla na naší straně,“ podotkla Klimková.

Po další reprezentační přestávce přivítá její tým Spartu. „Před rokem jsme jí připravily po sedmi letech první porážku v nejvyšší soutěži. Teď bychom braly i bod.“

Branky: 73. Polášková, 82. Matoušková. Slovácko: Malíková – Juráková, Blažková, Vlasatíková, Hýlová – Drahníková (46. Matoušková), Cahynová, Polášková (88. Ondračková), Sedláčková (85. Šicová) – Strožová, Dudová (75. Soukeníková). Trenérka: J. Klimková.

Další výsledky: Teplice – Hradec Králové 0:1, Ostrava – Brno 1:0, Sparta Praha – Slavia Praha 3:0.

1. Slovácko 4 4 0 0 12:3 12

2. Slavia Praha 4 3 0 1 24:3 9

3. Sparta Praha 3 3 0 0 15:0 9

4. Hradec Králové 3 3 0 0 5:2 9

5. Plzeň 3 1 0 2 6:5 3

6. Brno 4 1 0 3 3:5 3

7. Ostrava 4 1 0 3 1:15 3

8. Teplice 4 0 0 4 2:18 0

9. Pardubice 3 0 0 3 0:17 0