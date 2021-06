Vyplývá to z exkluzivní ankety Deníku, kdy byli osloveni všichni volitelé. „Před čtyřmi lety jsme volili pana Fouska a bylo nám ctí. S největší pravděpodobností ho budeme podporovat i letos. Je to diplomat, gentleman, matador. Pohybuje se v diplomatických kruzích,“ shoduje se většina z 12 oslovených delegátů, kteří budou 3. června na Valné hromadě FAČR v Nymburku zastupovat fotbalové oddíly Zlínského kraje.

„Fotbal potřebuje očistu, novou krev a image. Změny musí přijít, je tu ideální příležitost. Probíhaly volby KFS, OFS, dostavila se spousta lidí. Očekává se, že česká strana na valných hromadách nebude volit jako dříve, jako korejský parlament, kdy náčelník ukázal a oni zvedli zelenou či červenou kartičku,“ netají se Petr Říha, předseda klubu FC Vsetín. „Bezesporu je posun dopředu, z čehož všichni máme radost. Je otázka, jestli u nás ve Zlíně a Vsetíně mohl být posun ještě radikálnější. Když do funkcí nekandiduje moc lidí, není úplně z čeho vybírat. Doufejme, že se to příští volební období změní a přijdou další nové tváře, které do fotbalu vnesou jiný pohled. Pochopitelně je však těžké získat nové nadšence, jedná se o nevděčnou práci, za pár drobných,“ doplnil důležitý fakt Říha.

Ne všichni oslovení delegáti však týden před volbou byli schopni nebo ochotni sdělit, pro kterého kandidáta na šéfa české kopané zvednou ruku. „Máme jasno v tom, koho budeme volit, ale jelikož jsou volby tajné, zveřejňovat to nebudeme,“ omluvil se předseda Hanácké Slavie Kroměříž Martin Bsonek.

Většina v anketě nekonkrétních zástupců vysvětlila svůj postoj s tím, že definitivní stanovisko padne až pár dnů, případně hodin před valnou hromadou. „Jméno našeho kandidáta budu znát až po víkendovém zasedání výkonného výboru a na doporučení oddílů přijmeme rozhodnutí. Mám svůj názor, ale volba bude kolektivním rozhodnutím,“ vysvětlil v závěru uplynulého týdne šéf OFS Vsetín Stanislav Volek.

Řadě delegátů by se přitom líbilo, kdyby v různé formě se do vedení české kopané zapojili všichni kandidáti na předsedu, včetně nedávno odstoupivšího Šmicera. „Ideální varianta. Všichni jsou persony české kopané a mohou jí pomoci. Jen se domluvit,“ nabádá předseda ČSK Uherský Brod Josef Hamšík.

Našli se ale i takoví, kteří si některé kandidáty v čele FAČR neumějí představit. „V žádném případě nebudu volit Karla Poborského – je to zástupce starých struktur, Berbrova pravá ruka,“ cítí šéf otrokovické Viktorky Jan Ševčík, jehož favoritem je Petr Fousek. „U odstoupivšího Šmicera není žádná přímá úměra mezi dobrým fotbalistou a manažerem, respektive funkcionářem. Člověk se pro to musí umět narodit, což u něj nevidím. Funkcionáři by navíc měli začít na okrese, ukázat, jestli to umí, nejít do takové funkce z ničeho nic. Kvalitní funkcionáři si nejprve prošli těmito funkcemi a teprve pak se ucházeli o funkce v nejvyšších patrech české kopané,“ cítí Ševčík.

Jestliže v případě šéfa české kopané mají na Moravě v zásadě jasno a jestli Petr Fousek opravdu uspěje, výrazně ovlivní nálada a rozhodnutí českých delegátů, hodně nečitelná je situace v případě volby prvního místopředseda FAČR za Moravu.

Zde kandiduje hned kvarteto zástupců – současný místopředseda Zdeněk Zlámal, nově pak Jura, Salač a Šidliak. A jejich šance na úspěch se přitom neustále mění, všichni agitují a diskutují s moravskými voliteli.

„Zatím jsem se nevyhranil. Věřím, že se Morava ujednotí a dá jasného kandidáta. Vyslechl jsem si všechny názory a jsem připraven přizpůsobit se většině. Za mě by měla být Morava už před odjezdem k volbám jednotná a ne se pak přímo na valné hromadě handrkovat jako babky na trhu,“ přeje si šéf OFS Uherské Hradiště František Miko.

Zda k dohodě opravdu dojde, není jasné. V minulosti se totiž nejednou stalo, že i přes dohodu pak při samotné volbě došlo k překvapivým rozhodnutím a výsledkům. „Uvidíme, zde je situace opravdu otevřená do poslední minuty,“ potvrdil Pavel Brímus, bývalý člen VV FAČR a nyní již jen šéf kopané na Zlínsku.

Jak budou hlasovat naši volitelé?

FC Fastav Zlín – BEZ ODPOVĚDI

Zdeněk Grygera, generální manažer FC Fastav Zlín.

1. FC Slovácko – Petr Fousek

Petr Pojezný, ředitel 1. FC Slovácko

HS Kroměříž – BEZ ODPOVĚDI

Martin Bsonek, předseda Hanácké Slavie Kroměříž.

ČSK Uherský Brod – BEZ ODPOVĚDI

Josef Hamšík, předseda ČSK Uh. Brod

FC Vsetín– Petr Fousek

Petr Říha, předseda FC Vsetín

Viktoria Otrokovice – Petr Fousek

Jan Ševčík, předseda Viktorie Otrokovice

FC Brumov– Petr Fousek

Ladislav Vilímek, předseda FC Brumov

Zlínský KFS – BEZ ODPOVĚDI

František Hubáček, předseda Zlínského KFS

OFS Vsetín – BEZ ODPOVĚDI

Stanislav Volek, předseda OFS Vsetín

OFS Kroměříž – Petr Fousek

Libor Kopčil, předseda OFS Kroměříž

OFS Uherské Hradiště– Petr Fousek

František Miko, předseda OFS Uherské Hradiště

OFS Zlín – BEZ ODPOVĚDI

Pavel Brímus, předseda OFS Zlín