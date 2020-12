Poslanec a místopředseda klubu SK Paseky 1931 Marek Novák oznámil úmysl pojmenovat pasecké fotbalové hřiště na počest fotbalisty, který za Zlín odehrál 180 ligových zápasů a vstřelil šestnáct branek, krátce po Švachově smrti na konci letošního května.

„V šatně našeho klubu a v našich srdcích zůstane navždy prázdné místo naplněné vzpomínkami na nenahraditelného kamaráda. Budou na něj navždy vzpomínat kolegové z klubu, spoluhráči, žáci, fanoušci, sportovci a široká veřejnost. Navazovat na jeho obětavou práci s mládeží bude pro jeho nástupce velká výzva. Svým svěřencům a kolegům byl oporou, inspirací i vzorem,“ prohlásil Novák.

Kamarád a vzor

Aby mohl svoji myšlenku dotáhnout do konce, musel nejprve za rodinou, zda s přejmenováním areálu souhlasí. Pro schválení však potřeboval také podporu zlínského primátora i městských radních i Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nakonec všechno klaplo ještě před vánočními svátky. V novém roce už budou pasečtí fotbalisté navštěvovat Švachův areál. „Jarda byl hlavně kamarád a vzor. Tohle bude takový jeho odkaz a motivace pro mládež,“ doufá Novák.

Na Pasekách v minulosti působili bratři Tomáš a Filip Hellebrandovi, Kowalczyk či Novotný. Spolupráce s ligovým Fastavem funguje i nyní. „Společně usilujeme o status akademie,“ prozradil Novák.

Slavnostní pondělní akce se zúčastnili také městský radní a bývalý útočník Jiří Jaroš. „Jsem moc rád, že se nám to povedlo zrealizovat a dotáhnout do konce,“ těší Jaroše.

„Nebudu se vracet k tomu, co se stalo, ale asi jsme všichni rádi, že se areál jmenuje po něm, že sem budeme rádi chodit a dívat se na to, jak tady vyrůstají další talentovaní hráči,“ přeje si.

Jarda si to zasloužil

Se Švachem se poprvé setkal před pětatřiceti lety, od té doby se z nich stali kamarádi. „Hráli jsme spolu i proti sobě, sdíleli jsme jednu kabinu. Je moc pěkné, že se chlapům podařilo areál otevřít a pojmenovat po něm. Jarda si to zasloužil nejen za to, jaký to byl člověk, ale taky co udělal pro Paseky a vůbec celý zlínský fotbal,“ prohlásil Jaroš.

Pásku přestříhával rovněž náměstek primátora Zlína Pavel Brada.

„Já nejsem tak velký odborník na fotbal jako ostatní, ale jsem rád, že tady vznikl areál, který se bude jmenovat právě po panu Švachovi. Jsem rád, že se další hřiště podařilo pojmenovat po osobnosti, která něčeho dosáhla,“ uvedl Brada.

Pozvání přijali také další Švachův spoluhráč a kamarád Michal Hlavňovský, jeho synové Patrik s Markem či otec zesnulého ex-ligového fotbalisty.

Bývalý fotbalový obránce Jaroslav Švach zemřel letos na konci května ve věku 47 let. V samostatné české lize nastupoval za Zlín, za který odehrál 180 ligových zápasů a vstřelil 16 branek.

S výjimkou krátkého angažmá ve Slušovicích a Piešťanech působil Švach ve Zlíně jako hráč v letech 1993 až 2007. Po konci angažmá u „Ševců“ odehrál osm utkání za kazašskou Astanu a poté hrál krátce za Opavu.

Po konci hráčské kariéry se nejprve věnoval trénování a poté se vrhl na dráhu agenta. Zastupoval například záložníka Patrika Hellebranda, který počátkem roku přestoupil ze Slovácka do mistrovské Slavie.