KRAJSKÝ PŘEBOR ŽEN

ADRIANA ŠEVČÍKOVÁ VSTŘELILA ŘÍKOVICÍM OSM GÓLŮ. UHERSKÝ BROD PŘISPĚL K HODOVÉ ATMOSFÉŘE. LUŽKOVICE NEČEKANĚ VYSOKO PORAZILY BŘEZNICI

Region – Nevídané výsledky byly k vidění v 6. kole ženského krajského fotbalového přeboru. Své soupeře nešetřili Uherský Brod ani Holešovské holky, rovněž se nečekala tak vysoký výhra Lužkovic nad Březnicí. O povedený kousek se postarala Adriana Ševčíková, která v duelu v Říkovicích vstřelila osm branek.

UHERSKÝ BROD – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 11:0 (2:0)

,,V hodové atmosféře jsme si proti předposlednímu celku tabulky s chutí zastříleli. Proměňovat šance se dařilo zejména čtyřgólové rychlostně velmi dobře vybavené Pavle Tomáštíkové. A to ještě Pavla nastřelila břevno,“ užíval si duel lodivod aktuálního lídra soutěže Lumír Petrka. Tomu se líbila chuť do fotbalu jeho svěřenkyň. ,,Družstvo od začátku do konce střetnutí nešetřilo nasazením. Šanci dostaly také všechny náhradnice. A i ony se podílely na našem pohledném útočném pojetí,“ pochvaloval si Petrka.

,,V prvním poločase jsme domácím byli důstojným soupeřem. Zichová a Aneta Lišková dokonce mohly vstřelit branku. Po přestávce už se ale naše hra rozpadla. Špatně jsme bránili, zbytečně jsme ztráceli míče ve středu hřiště a když jsme navíc v závěru zápasu ještě zbytečně otevřeli naši obranu, odjeli jsme se Slovácka s debaklem,“ konstatoval po nevydařeném souboji hodně zklamaný vůdce valašskokloboucké lavičky Jaroslav Maňas.

Branky: Tomáštíková 4, Kovaříková 2, Lenka Oharková 2, Šmilauerová, Jurčová, Pósová.

Uherský Brod: Pósová – Jurčová, Kamila Zálešáková, Andrlíková, Šmilauerová, Janíčková, Tomáštíková, Vidová, Natálie Vrábelová, Martina Vrábelová, Lenka Oharková. Střídaly: Justýna Kovaříková, Máčalová, Uhrová, Lenka Kučerová, Klára Pospíšilová, Vaculínová, Macková.

Valašské Klobouky: Veronika Bělašková – Aneta Lišková, Sára Lišková, Bučková, Valčíková, Klára Trochtová, Andrea Jeřábková, Lada Mačková, Lukaštíková, Viola Mačková, Zichová. Střídala: Kalíková.

LUŽKOVICE – BŘEZNICE 4:0 (1:0)

,,Od úvodních minut jsme zápas kontrolovali a trpělivě jsme čekali na první gól. Ten první dala v devětatřicáté minutě Žalková, druhý přidala čtyři minuty po změně stran Adéla Zábojníková. Ve druhé půli se z obrany do útoku přesunula Uhlířová a jedna z našich nejlepších hráček v 75. a 80. minutě dalšími dvěma góly v síti Malotové definitivně podtrhla vítězství Lužkovic,“ radoval se ze skalpu silného soupeře domácí hlavní kouč Karel Dolina. A právě Uhlířová s Adélou Zábojníkovou byly v prestižním duelu největšími tahounkami. ,,Zkušenosti Uhlířové byla na hřišti cítit. Adéla Zábojníková zase nešetřila bojovností, nebála se chodit do osobních soubojů. Z nich většinu také vyhrála,“ chválil Dolina.

,,Výsledek ovlivnila skutečnost, že nám chyběly tři klíčové hráčky Adamíková, Vavrušová a Kalivodová. Navíc naše družstvo sužuje viróza. I proto se nám nedařilo. Lužkovice byly přesnější a sehranější. Po celý průběh střetnutí jsme nenašli zbraň na jejich kombinaci,“ pronesl po už čtvrté porážce Březnice v letošní sezoně hostující první muž lavičky Milan Dostál.

Branky: Uhlířová 2, Žalková, Adéla Zábojníková.

Lužkovice: Matlachová – Strachoňová, Halová, Rozsypalová, Uhlířová, Adéla Zábojníková, Vyvlečková, Jakešová, Černošková, Zeťková, Navrátilová. Střídaly: Kořenková, Žalková, Mikuláštiková, Hnilicová, Jana Molová.

Březnice: Malotová – Huťková, Kryšpínová, Vaculíková, Monika Zábojníková, Černá, Bejtkovská, Vilhanová, Kristýna Marková, Lidincová, Michalíková. Střídaly: Kubíčková, Jakubíčková, Mizerová, Gregorová.

ŘÍKOVICE - HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:11 (0:5)

,,Konečně se nám podařilo složit v poli kvalitní sestavu. Naopak pro nemoc nám chyběla gólmanská jednička Kateřina Pitnerová. Její náhradnice Rožnovjáková ale v bráně nic nepokazila. Nicméně i v silném složení nám Holešovské holky stejně nic nedovolily. Hosté byli pohyblivější, podstatně lepší ve startu na balón a výrazně nás přehrávali technicky. Konečný výsledek možná mohl být pro nás ovšem příznivější. Čtyři branky jsme totiž dostali až v posledních sedmi minutách zápasu,“ byl už před začátkem utkání s porážkou smířený vůdce Říkovic Radim Borovička.

,,Už od sedmatřicáté sekundy jsme vedli po trefě Šíblové 1:0. ovšem už od začátku duelu bylo jasné, že zápas bude jenom otázkou konečného skóre. A přestože jsme převedli hru plnou nepřesností, stačilo to na pohodové vítězství,“ konstatoval hostující trenér Slavomír Bednář starší. V utkání zazářila autorka osmi gólů Adriana Ševčíková. ,,Adriana na hrotu útoku ideálně zužitkovávala průnikové přihrávky Šíblové a konečně ukázala, jaký potenciál by při pravidelném tréninku mohla mít. Nejlepší na hřišti ale byla dirigentka naší hry Pavla Šíblová. Příjemně překvapila na postu pravé obránkyně debutující Markéta Křenková,“ potěšilo ještě Bednáře staršího.

Branky: Adriana Ševčíková 8, Šíblová 2, Pospíšilíková.

Říkovice: Rožnovjáková – Sedlářová, Trávníčková, Brázdilová, Kojetská, Lucie Pitnerová, Monika Netopilová, Fallová, Chytilová, Červíková, Adéla Pitnerová. Střídaly: Pisaříková, Kristýna Koutná.

Holešovské holky: Hovořáková – Jurčíková, Tiefenbachová, Stolářová, Fárková, Homolová, Pospíšilíková, Šíblová, Petříková, Slezáčková, Adriana Ševčíková. Střídaly: Veronika Kovaříková, Škrabalová, Sklenaříková, Křenková.

POHÁR FAČR ŽEN

VSETÍN VE DRUHÉM KOLE POHÁRU NESTAČIL ČELIT DLOUHÝM NAKOPÁVANÝM BALÓNŮM ZBROJOVKY BRNO

Vsetín – Překvapení se nekonalo. Ve 2. kole Poháru FAČR žen se prosadil favorit. Motivované družstvo Vsetína nestačilo na Zbrojovku Brno, se kterou Valašky prohrály 0:5.

O zápas byl velký zájem. Do ochozů stadionku Pod Pecníkem se sešlo 100 diváků. ,,Výsledek neodpovídá průběhu střetnutí. Až do pětašedesáté minuty jsme byli Zbrojovce vyrovnaným soupeřem. Hosté ovšem byli podstatně produktivnější při zakončování svých akcí,“ uznal kouč poraženého celku Martin Pavlát.

Jeho družstvo začalo utkání nebojácně a hráčky Vsetína dokonce měly dlouho víc balón na kopačkách. Do kolen je nesrazila ani 20. minuta, kdy za hosty poprvé skórovala Kratochvílová. V devětapadesáté minuté přidala druhou branku favorita Kubicová a karta se pomalu začala obracet na stranu Jihomoravanek. O čtyři minuty později to bylo po ráně Liškové 0:3 a v průběhu dalších třinácti minut přidaly Brňanky ještě dva góly. Tím stvrdily jasný postup do třetího kola národního poháru.

,,Většinu branek jsme dostali po dlouhých nakopávaných míčích. Nám se bohužel nedařila střelba. Nejblíže ke vstřelení alespoň čestného gólu byla Petruželová. Hosté si však postup zasloužili. Hlavně v závěrečné fázi duelu byli důraznější a rychlejší. Také na tom byli podstatně líp fyzicky,“ konstatoval Martin Pavlát.

FC VSETÍN – ZBROJOVKA BRNO 0:5 (0:1)

Branky: Kubicová 3, Kratochvílová, Lišková.

Sestava Vsetína: Jašková – Kovaříčková, Vlčková, Randuchová, Petra Ševčíková, Pernická, Rýdlová, Kocurková, Čípová, Krčmářová, Petruželová. Střídaly: Hrazdilová, Pospíšilová.