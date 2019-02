DIVIZE ŽEN

VSETÍN SI PŘIVEZL POVINNÉ BODY Z MUTĚNIC. HRA VALAŠEK ALE MĚLA REZERVY

Vsetín – Fotbalistky Vsetína si v neděli přivezly předpokládané tři body z Mutěnic. V tabulce Moravskoslezské ligy žen po šestém jarním kole proto zůstávají na prvním místě. V dalším kole se Valašky představí v domácím prostředí, kdy v neděli přivítají Velké Pavlovice. Zápas na stadionu v Tyršově ulici začne v 16.30 hodin.

V Mutěnicích vsetínský kolektiv zvítězil 4:1. Hosté na půdě šestého celku tabulky čekali na první gól do osmé minuty, kdy je po rohu Rýdlové a po dorážce z malého vápna poslala do vedení Holubová. V šestadvacáté minutě povedenou ranou pod břevno skórovala podruhé Čípová.

Také ve druhém poločase měl Vsetín mírnou převahu, kterou zúročila třetí trefou v síti domácí gólmanky Pavkové Petruželová. Poté se branky dočkaly i Mutěnice. O čestný gól Jihomoravanek se postarala v jednaosmdesáté minutě Lamáčková. Brankový účet zápasu pak uzavřela tři minuty před koncem pohotovu střelou z hranice šestnáctky Krčmářová.

,,Úvodních dvacet minut utkání se nám dařila přízemní kombinace a nebezpečné byly naše křídelní akce. Ve zbytku střetnutí už jsme hráli upracovaný fotbal. Problémy nám dělala tvrdost domácích v osobních soubojích. Nicméně vývoj duelu jsme kontrolovali a dovedli jsme ho k jasnému vítězství,“ konstatoval po zápase hostující trenér Martin Pavlát.

Ten za největší nedělní tahounky vybral dvě záložničce. ,,V první půli se dařilo Petruželové a ve druhém poločase Čípové. Obě uměly podržet balón a pokoušely se i o střelbu,“ chválil vsetínský lodivod.

MUTĚNICE – FC VSETÍN 1:4 (0:2)

Branky Vsetína: Holubová, Čípová, Petruželová, Krčmářová.

Sestava: Jašková – Kovaříčková, Randuchová, Nela Ševčíková, Petra Ševčíková, Pernická, Rýdlová, Kocurková, Čípová, Krčmářová, Holubová. Střídaly: Petruželová, Dita Pospíšilová.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽEN

ADRIANA ŠEVČÍKOVÁ VSTŘELILA V BŘEZNICI PĚT BRANEK. VALAŠSKÉ DERBY OVLÁDL BRUMOV. UHERSKÝ BROD SI UŽÍVAL DUEL V ŘÍKOVICÍCH

Region – V závěrečném kole základní části fotbalového krajského přeboru žen bodovali po jednoznačných výhrách favorité. Čtvrté jarní kolo si nejvíc užívala Adriana Ševčíková, která v Březnici vstřelila pět branek.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – BRUMOV 1:4 (1:2)

,,Brumov hrál na půl plynu, přesto hosté utkání bez problémů ovládli. Naše družstvo ale nešetřilo bojovností a díky tvořivým schopnostem Adély Kalíkové se nám dařila také rozehrávka. Ovšem proti podstatně zkušenějším soupeřkám jsme se v ofenzívě těžko prosazovali,“ uznal první muž lavičky Valašských Klobouk Jaroslav Maňas.

,,Proti solidně bránícímu a houževnatému domácímu družstvu to pro nás byl těžký zápas. Předváděli jsme upracovaný fotbal a naše akce většinou končily před šestnáckou Valašských Klobouk. Navíc jsme nepřesně stříleli. Balón jsme však měli pod kontrolou. Hodně nám také pomohla úvodní branka, kterou dala po šťastné ráně za pomocí větru z úhlu v šestnácté minutě Kolaříková,“ nebyl příliš s výkonem svého týmu ani s úrovní střetnutí spokojený vedoucí kolektivu Brumova Ivo Polách.

Branky: Kristýna Kučerová – Kolaříková, Jelínková, Škrabolová, Hnilová.

Valašské Klobouky: Lada Mačková – Kalíková, Štvrtecká, Lišková, Bučková, Machů, Andrea Jeřábková, Viola Mačková, Lukaštíková, Juřenčáková, Janáčová. Střídaly: Kristýna Kučerová, Zichová.

Brumov: Radka Koutná – Frajtová, Lysáková, Tománková, Hnilová, Jelínková, Škrabolová, Kolaříková, Kozubíková, Krahulcová, Bednářová. Střídaly: Pavla Jeřábková, Olejníková.

BŘEZNICE – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 2:7 (0:4)

,,Prospali jsme první poločas a ve dvacáté minutě jsme prohrávali už tříbrankovým rozdílem. Po změně stran jsme se sice zlepšili, ovšem Holešov nás pořád přehrával technicky. Hanačky také byly pohyblivějším celkem,“ konstatoval zklamaný vůdce lavičky Březnice Milan Dostál.

,,Do utkání hraném ve větrném počasí jsme nastoupili v pozměněné sestavě. Ale už od začátku jsme diktovali tempo hry. Nebezpečná pro domácí obranu byla hlavně Adriana Ševčíková, která si po finálních přihrávkách od Šíblové už ve dvacáté minutě připsala hattrick. Čtvrtý gól přidala v sedmatřicáté minutě Šíblová. V úvodu druhé půli jsme však ztratili koncentraci. Naše obrana se do pětašedesáté minuty dostala pod tlak a Březnice korigovala stav na 1:4. Poté se ovšem obraz hry opět změnil a my jsme znovu získali převahu a díky útočnému pojetí jsme naši výhru přikrášlili dalšími třemi brankami,“ prozradil jeden z holešovských trenérů Slavomír Bednář mladší.

Branky: Vilhanová 2 – Adriana Ševčíková 5, Šíblová 2.

Březnice: Malotová – Kozmíková, Vaculíková, Monika Zábojníková, Adamíková, Kalivodová, Bejtkovská, Vilhanová, Marková, Huťková, Limberková. Střídaly: Šišková, Bukovjanová, Michalíková, Mizerová.

Holešovské holky: Hovořáková – Křenková, Slezáčková, Tiefenbachová, Fárková, Jurčíková, Stolařová, Šíblová, Petříková, Sklenaříková, Adriana Ševčíková. Střídala: Gašparová.

ŘÍKOVICE – UHERSKÝ BROD 1:6 (0:3)

,,První polovina utkání se nám nepovedla. Soupeřky měly jasnou převahu a my jsme nedokázali čelit útočnému pojetí Uherského Brodu. Nepředvedli jsme ani žádnou pořádnou akci. Až po přestávce se náš herní projev zlepšil. Družstvo zvýšilo bojovnost a odměnou nám byla alespoň čestná branka v síti Natálie Vrábelové, kterou dala třináct minut před koncem Trávníčková. Přestože jsme inkasovali šest gólů, tak v duelu s čtvrtým týmem tabulky byly největšími oporami stopérka Sedlářová a pravá obránkyně Andrea Netopilová,“ hodnotil sobotní střetnutí jeden z trenérů domácího celku Lukáš Čech.

,,Z Hané jsme si přivezli pohodovou výhru. Už ve 3. minutě nás uklidnila první branka, kterou dala Wasner. V závěru prvního poločasu ještě skórovaly ranou do šibenice Oharková a po střele k tyči znovu Wasner. Říkovice svoji jedinou branku vstřelily až v sedmasedmdesáté minutě za stavu 0:5. Domácí se sice snažili, ale chyběl jim klid v koncovce. Navíc sedmý tým tabulky nenašel zbraň na naši rychlost,“ užíval si poslední souboj v základní části soutěže uherskobrodský kouč Lumír Petrka.

Branky: Trávníčková – Wasner 2, Oharková, Lucie Janíčková, Chovancová, Kamila Zálešáková.

Říkovice: Lucie Pitnerová – Sedlářová, Trávníčková, Krejčí, Říkovská, Zichalová, Andrea Netopilová, Červíková, Foltýnová, Adéla Pitnerová, Kopecká. Střídala: Hana Netopilová.

Uherský Brod: Natálie Vrábelová – Jurčová, Kročilová, Oharková, Andrlíková, Justýna Kovaříková, Chovancová, Lenka Kučerová, Lucie Janíčková, Dvořáková, Wasner. Střídala: Kamila Zálešáková.