Vsetín – Porážkou zakončily základní část Moravskoslezské ligy žen fotbalistky Vsetína. V tabulce skončily na třetí příčce. Ve druhé části soutěže Valašky odehrají ještě pět zápasů. Třikrát se představí na domácím hřišti, ke dvěma duelům odjedou na půdu soupeřek.

V sobotu Vsetín prohrál v Havířově 0:2. ,,V prvním poločase jsme byli slabším týmem a skoro nic se nám nedařilo. Problémy nám dělal tvrdý nerovný terén na havířovském hřišti. Balóny nám odskakovaly od kopaček a zaostávaly jsme v osobních soubojích. Hodně nám proto vázla souhra,“ zavzpomínala na úvodní pasáž utkání jedna z hostujících trenérek Jaroslava Krčmářová.

Po přestávce bylo její družstvo jako vyměněné. Vsetín se zlepšil v ofenzívě a sahal po dělbě bodů. ,,Až do 80. minuty jsme domácí téměř nepustily na naši polovinu hřiště. Branku Havířova jsme však dobývaly marně. Chyběla nám totiž přesnější střelba. Pouze Skramuská nastřelila břevno. A tak Severomoravanky v třiaosmdesáté minutě po trefě z úniku Najvarové druhém gólem pojistily svoji výhru. Za předvedený výkon ve druhé půli jsme si však zasloužily minimálně remízu,“ tvrdí Krčmářová.

FK HAVÍŘOV – FC VSETÍN 2:0 (1:0)

Vsetín: Petruželová – Kovaříčková, Prášilová, Randuchová, Zemánková, Konečná, Rýdlová, Kocurková, Čípová, Nela Ševčíková, Skramuská. Střídaly: Petra Ševčíková, Mikešová.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

SOUBOJ O ČELO TABULKY V BRUMOVĚ ROZHODLA BREJKOVÁ AKCE VENDULY MACHŮ. HOLEŠOVSKÉ HOLKY SI PORADILY S DRŽOVICEMI

Region – V nejzajímavějším utkání 3. jarního kola v Moravskoslezské fotbalové divizi žen Brumov těsně zdolal zlínský Fastav. Dařilo se také Holešovským holkám proti Držovicím. Nebodoval Uherský Brod, který neuspěl na půdě na jaře ve formě hrajících Mutěnic.

BRUMOV – FASTAV ZLÍN 1:0 (1:0)

,,Důležité bylo, že jsme na začátku střetnutí po velkých šancích Zlína neinkasovali branku. Hosté byli naštěstí v koncovce nepřesní a málo důrazní. Zlínské družstvo ale bylo i v dalším průběhu duelu v ofenzívě nebezpečnější. Nedokázalo však vstřelit ani jeden gól. Nám se to naopak povedlo. O jedinou trefu v utkání se postarala v osmatřicáté minutě z brejku Vendula Machů. Na konci zápasu nás podržela stoperská dvojice Hnilicová, Lysáková. Obě naše obránkyně spolehlivě eliminovaly závěrečný nápor Fastavu,“ oddechl si po zajímavém souboji lodivod Valašek Jaroslav Maňas.

,,Byl to vyrovnaný zápas. Herně se nám v něm dařilo. Ovšem neproměňovali jsme šance. V koncovce nám totiž chyběl klid. A to i při třech sólových nájezdech, které měly ve druhém poločase Zeťková, Navrátilová a Rozsypalová.,“ mrzela ztráta kouče Zlína Karla Dolinu.

Branka: Machů.

Brumov: Bednářová – Frajtová, Lysáková, Hnilicová, Tománková, Machů, Škrabolová, Kořénková, Aneta Lišková, Pavla Jeřábková, Juřenčáková. Střídaly: Kalíková, Raková, Lada Mačková, Hamalčíková.

Fastav Zlín: Hnilicová – Janíková, Vlčková, Zeťková, Vyvlečková, Rozsypalová, Uhlířová, Navrátilová, Matlachová, Strachoňová, Hájková. Střídaly: Mikuláštiková, Garguláková, Novosadová, Žalková, Andrlíková.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – DRŽOVICE 5:0 (1:0)

,,V první půli byl k vidění neurovnaný fotbal plný nepřesností. Oba týmy se soustředily na nakopávání míčů. Až po změně stran jsme dokázali dostat balón na zem a soupeřky jsme překonávali kombinací. Nakonec jsme bez větších problémů dosáhli na povinné vítězství. Držovice hrály důrazně a obětavě. Hostům ale chyběl rychlejší přechod do útoku. Gólmanka Kuchařová proto moc práce neměla,“ hodnotil nedělní odpolední zápas jeden z holešovských trenérů Slavomír Brdnář starší.

Branky Holešovských holek: Šíblová, Řiháková, Machalová, Sklenaříková, Slezáčková.

Holešovské holky: Kuchařová – Křenková, Tiefenbachová, Fárková, Slezáčková, Doleželová, Šíblová, Pospíšilíková, Smýkalová, Brázdilová, Adriana Ševčíková. Střídaly: Trávníčková, Sklenaříková, Jurčíková, Řiháková, Machalová.

MUTĚNICE – UHERSKÝ BROD 4:0 (2:0)

,,Mutěnice mají na jaře formu a ani v souboji s námi nechybělo celku z Hodonínska sebevědomí. Domácím se navíc povedl nástup do utkání a už v 8. minutě to bylo 2:0. Nicméně z jihu Moravy jsme si mohli přivést příznivější výsledek. Za stavu 1:0 totiž nastřelila Dufková břevno. A když to bylo 2:0, tak sólový nájezd neproměnila Kovaříková. A i v druhém dějství jsme měli další slibné příležitosti. V závěru duelu ale Ivičičová a Trávníčková potvrdily jednoznačné mutěnické vítězství,“ konstatoval po prohraném utkání vůdce lavičky Uherského Brodu Jan Gazdík.

Uherský Brod: Hladíková – Lenka Oharková, Justýna Kovaříková, Urichová, Šmilauerová, Uhrová, Polanská, Kročilová, Vidová, Natálie Vrábelová, Dufková. Střídaly: Lucie Janíčková, Kamila Zálešáková.