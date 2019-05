BŘEZNICE SENZAČNĚ OTOČILA DUEL S LÍDREM SOUTĚŽE BRUMOVEM. HOLEŠOVSKÉ HOLKY A ZLÍNSKÝ FASTAV VYSOKO VYHRÁLI

Region – Senzace se zrodila ve 4. jarním kole Moravskoslezské fotbalové divize žen. Březnice po bojovném výkonu a s přispěním hattricku Dagmar Cibikové zdolala lídra soutěže z Brumova. S chutí si zastřílely družstva Holešovských holek a zlínského Fastavu. Utkání Uherského Brodu v Držovicích bylo odložené.

BŘEZNICE – BRUMOV 5:4 (1:3)

,,První půle se nám příliš nevydařila. Ale i za stavu 1:3 jsem věřil, že se dá s nepříznivým výsledkem ještě něco udělat. Po přestávce se hráčky zvedly a předvedly skvělý kolektivní výkon. Duel jsme zvládli dobře takticky. Byli jsme důrazní v osobních soubojích a dařily se nám brejkové akce. Zapracovat ale ještě musíme na pokrývání standardních situací. Po nich jsme dneska dostali tři branky,“ hodnotil sobotní skalp silného soupeře spokojený vůdce lavičky Březnice Josef Juráň.

,,Utkání jsme si prohráli sami. V 19. minutě jsme po brankách Hnilové a Bednářové vedli 2:0. A v pětačtyřicáté minutě jsme si vypracovali náskok na 3:1. Ve druhém poločase ale domácí potrestali každou naši chybu a duel obrátili ve svůj prospěch. Do výsledku se také promítla skutečnost, že nám nevyhovovalo úzké hřiště v Březnici,“ byl po zápase naopak velmi zklamaný hostující kouč Jaroslav Maňas.

Branky: Cibiková 3, Vavrušová, vlastní – Bednářová 3, Hnilová.

Březnice: Malotová – Vavrušová, Kozmíková, Monika Zábojníková, Marková, Adamíková, Cibiková, Kalivodová, Vilhanová, Chudárková, Vaculíková. Střídaly: Šišková, Černá, Kubíčková.

Brumov: Radka Koutná – Hnilová, Lysáková, Juřenčáková, Tománková, Lišková, Kořénková, Škrabolová, Machů, Bednářová, Pavla Jeřábková. Střídaly: Lada Mačková, Raková, Hamalčíková.

MOSTKOVICE – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:6 (0:2)

,,V duelu hraném ve větrném počasí a na nerovném terénu jsme měli stálou převahu. Souboj na půdě posledního celku tabulky jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. K dalším vstřeleným brankám nám ovšem chyběl klid v koncovce. Většina hráček také postrádala větší chuť do hry. Solidný výkon podala pouze kapitánka Šiblová a zlepšení bylo vidět na útočnici Adrianě Ševčíkové. Gólmanka Pitnerová, která se vrátila po zranění, moc práce neměla,“ konstatoval po další povinné výhře hlavní trenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

Branky Holešovských holek: Šíblová, Adriana Ševčíková, Brázdilová, Slezáčková, Řiháková, Doleželová.

Holešovské holky: Pitnerová – Brázdilová, Fárková, Tiefenbachová, Slezáčková, Doleželová, Jurčíková, Šiblová, Smýkalová, Sklenaříková, Adriana Ševčíková. Střídaly: Trávníčková, Řiháková, Křenková, Machalová.

FASTAV ZLÍN – VLKOŠ 7:0 (3:0)

Utkání bylo jednoznačnou záležitostí domácích. Vlkoš se soustředil pouze na bránění. Jihomoravanky ovšem s přibývajícími minutami odpadávaly fyzicky.

,,Gólový účet načala v 19. minutě po úniku a přihrávce od Andrlíkové Rozsypalová. O minutu později přidala po centru Vyvlečkové druhou branku Garguláková. V šestadvacáté minutě skórovala přímo z rohu potřetí Vyvlečková,“ popsal gólové situace v prvním poločase první muž lavičky Zlína Karel Dolina.

Jeho tým dominoval i pozměně stran. ,,To už hosté nekladli vůbec žádný odpor a v sedmačtyřicáté minutě to bylo po brejku Vyvlečkové 4:0. Záhy se do sítě Ingrové ještě trefily Zeťková, Navrátilová a v osmasedmdesáté minutě povedenou ranou ze šestnácti metrů kapitánka Strachoňová,“ informoval dále Dolina.

Branky Zlína: Vyvlečková 2, Rozsypalová, Garguláková, Zeťková, Navrátilová, Strachoňová.

Fastav Zlín: Hnilicová – Janíková, Vlčková, Zeťková, Vyvlečková, Rozsypalová, Žalková, Navrátilová, Andrlíková, Jakešová, Strachoňová. Střídaly: Garguláková, Hrubá, Mikuláštiková, Hájková.

POZVÁNKA NA MORAVSKOSLEZSKOU LIGU ŽEN

DIVIZNÍ ŽENSKÉ FOTBALOVÉ DERBY V HOLEŠOVĚ ROZHODNE PRVNÍ BRANKA

Holešov – Zajímavé krajské derby v Moravskoslezské fotbalové divizi žen se bude v neděli hrát na Hané, kde Holešovské holky přivítají Fastav Zlín. Zápas na stadionu Na Střelnici má výkop ve 14 hodin.

,,Hosté jsou nebezpečným soupeřem. Nicméně, i když na jaře náš herní projev zatím není ideální, tak utkání chceme samozřejmě vyhrát. Zlínský tým bychom měli udolat přízemní kombinací,“ ví, jak hosty překonat zkušený domácí kouč Slavomír Bednář starší.

,,Musíme si však dávat pozor na začátek střetnutí. O osudu zápasu pravděpodobně rozhodne, kdo vstřelí první branku,“ předpokládá Bednář starší.

Ani Zlín nepůjde do prestižního duelu s poraženeckou náladou. ,,Nečeká nás jednoduchý souboj. Holešov je velmi silný protivník. Domácí mají kvalitní středovou řadu a rychlé útočnice. Hanačkám se však budeme snažit vnutit naši hru. Prosazovat bychom se chtěly ofenzivním pojetím. V poslední době se ovšem trápíme v koncovce. To však chceme na holešovském hřišti zlomit a doufám, že druhý tým tabulky přestřílíme,“ plánuje zlínská útočnice Aneta Strachoňová.