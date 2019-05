VSETÍN SE LOUČIL SE SEZONOU VÝHROU NAD VÍTKOVICEMI. ZÁPAS PŘIKRÁŠLILA HATTRICKEM NELA ŠEVČÍKOVÁ

Vsetín – Výhrou se v neděli rozloučily se sezonou v Moravskoslezské lize žen fotbalistky Vsetína. V tabulce obsadily třetí místo.

Vsetínský tým v 5. kole nadstavbové části soutěže zdolal Vítkovice 5:2. Už po dvaceti sekundách poslala Valašky do vedení Nela Ševčíková. Stejná hráčka se postarala i o další dva domácí góly a Vsetín ve třiatřicáté minutě vedl 3:0. Dvě minuty před přestávkou korigovala stav na 3:1 Herichová.

Po změně stran se Vítkovice zlepšily a v 70. minutě znovu Herichová upravila skóre na 3:2. Závěr duelu ale znovu patřil vsetínskému týmu, když dvě trefy Elišky Skramuské v 87. a 89. minutě daly výsledku konečnou podobu na 5:2.

,,V první půli jsme Severomoravanky přehrávali technikou. Dařil se nám také rychlý přechod do útoku. Ve druhé půli jsme ale polevili v úsilí. Nedokázali jsme si vytvářet šance. Naopak Vítkovice byly v ofenzívě nebezpečnější. Zlepšili jsme se až v posledních pěti minutách,“ informoval o zajímavé partii domácí kouč Martin Pavlát.

FC VSETÍN – VÍTKOVICE 5:2 (3:1)

Branky Vsetína: Nela Ševčíková 3, Skramuská 2.

Vsetín: Jašková – Kovaříčková, Zemánková, Randuchová, Petra Ševčíková, Mikešová, Rýdlová, Kocurková, Čípová, Skramuská, Nela Ševčíková. Střídaly:Holubová, Pernická.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

ŠLÁGR JARA MEZI BRUMOVEM A HOLEŠOVSKÝMI HOLKAMI SKONČIL DĚLBOU BODŮ. PO VÝHŘE NAD MOSTKOVICEMI MŮŽE TITUL JEŠTĚ ZÍSKAT ZLÍNSKÝ FASTAV

Region – Remízou Brumova s týmem Holešovských holek skončil šlágr 8. jarního kola v Moravskoslezské fotbalové divizi žen. O vítězi soutěže se ale rozhodne až v posledním kole. Ve hře na zisk titulu je totiž ještě zlínský Fastav, který při domácím loučení s kariérou Marie Uhlířové, rozstřílel Mostkovice. Na sobotní debakl s Držovicemi by naopak nejraději rychle zapomnělo družstvo Březnice.

BRUMOV – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 2:2 (1:0)

Skóre utkání jara otevřela v 11. minutě po ráně z hranice šestnáctky, kdy brankářce Pitnerové vypadl balón těsně za brankovou čáru, Juřenčáková. Hosté v osmapadesáté minutě Adrianou Ševčíkovou vyrovnali na 1:1. V 78. minutě poslala Brumov povedeným lobem z 16 metrů znovu do vedení Kořénková. Dvě minuty před koncem zařídila z brejkové akce dělbu bodů opět kanonýrka Valašek Adriana Ševčíková.

,,V zápase hraném na umělé trávě naším hráčkám často odskakoval balón od kopaček. Přesto jsme byli mírně lepším družstvem. Podržela nás také brankářka Bednářová. Duel jsme však mohli vyhrát. Oba góly jsme totiž inkasovali po zbytečných chybách,“ prozradil brumovský trenér Jaroslav Maňas.

,,Zápas velmi dobré úrovně skončil spravedlivou dělbou bodů,“ tvrdí kouč Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

,,Škoda ale, že jsme nezachytili počáteční nápor domácích. S přibývajícími minutami se hra vyrovnala a začalo se nám dařit na pravém křídelním prostoru. Pořád jsme ale prohrávali většinu osobních soubojů ve vzduchu i na zemi. Kombinačně se nám ovšem dařilo. Dokonce jsme mohli z důležitého duelu vytěžit tři body. Ve druhé půli nastřelila Doleželová tyčku,“ upozornil ještě Bednář starší.

Branky: Juřenčáková, Kořénková – Adrian Ševčíková 2.

Brumov: Bednářová – Tománková, Plášková, Hnilová, Aneta Lišková, Machů, Kořénková, Škrabolová, Pavla Jeřábková, Juřenčáková, Lysáková. Střídaly: Lada Mačková, Raková, Hamalčíková.

Holešovské holky: Pitnerová – Křenková, Tiefenbachová, Fárková, Slezáčková, Doleželová, Pospíšilíková, Sklenaříková, Smýkalová, Adriana Ševčíková, Řiháková. Střídaly: Přikrylová, Trávníčková, Jurčíková, Kuchařová.

FASTAV ZLÍN – MOSTKOVICE 12:0 (2:0)

,,První poločas jsme se dostávali do tempa. Soupeřky jsme sice drželi na jejich polovině hřiště, v koncovce nám ovšem chyběl klid. Po změně stran už jsme zlepšili souhru a po pěkných kombinacích jsme si výrazně vylepšili skóre. Mostkovice se však až do konce zápasu snažily vzdorovat. Hanačkám se to moc ale nedařilo,“ pronesl po jednoznačném střetnutí lodivod Zlína Karel Dolina.

Branky Fastavu Zlín: Zeťková 4, Uhlířová 4, Rozsypalová, Vyvlečková, Janíková, Hájková.

Zlín: Hnilicová – Janíková, Zeťková, Vyvlečková, Rozsypalová, Uhlířová, Andrlíková, Jakešová, Matlachová, Strachoňová, Hájková. Střídaly: Buchtová, Mikuláštíková, Garguláková, Žalková.

BŘEZNICE – DRŽOVICE 0:6 (0:1)

,,Výkon proti osmému celku tabulky neodpovídá možnostem našeho družstva. Do 20. minuty jsme měli v zápase optickou převahu. Nastřelili jsme břevno a tyčku. Ve třicáté minutě jsme však nepokryli Frömlovou a bylo to 0:1. Druhý poločas už jsme nezvládli takticky a po hrubých chybách jsme dostali dalších pět branek. V této pasáži střetnutí jsme ani jednou neohrozili gólmanku Držovic Langerovou,“ informoval zklamaný vůdce lavičky Březnice Josef Juráň.

Březnice: Malotová – Vavrušová, Černá, Monika Zábojníková, Huťková, Adamíková, Cibiková, Kalivodová, Marková, Chudárková, Vaculíková. Střídaly: Šišková, Kubíčková, Michalíková, Kozmíková.