ZLÍN NENAŠEL RECEPT NA FAVORIZOVANÝ HAVÍŘOV. VSETÍN KONTROLOVAL ZÁPAS V LODĚNICI

Region – V 5. podzimním kole Moravskoslezské ligy žen se doposud neporaženému Zlínu nedařilo. Fastav doma prohrál s Havířovem 1:4.

,,Zkušený hostující tým měl zápas pod kontrolou. My jsme byli zejména v prvním poločase nervózní. Nedařila se nám souhra. Naopak Havířov dobře kombinoval, jeho hráčky byly důraznější v osobních soubojích. Ve čtyřiadvacáté minutě sice Kubicová vstřelila kontaktní gól na 1:2, ovšem ještě v prvním dějství jsme inkasovali další dvě branky,“ zavzpomínal na první pětačtyřicetiminutovku jeden z trenérů zlínského Fastavu Karel Dolina.

Po změně stran hosté trochu polevili v nasazení. Zlín toho ale nevyužil. ,,Slibné příležitosti měly Zeťková, Andrlíková a Žalková. Další branky jsme se však nedočkali, protože chytře hrající a fotbalovější havířovský tým nás pouštěl pouze před jejich šestnáctku,“ konstatoval Dolina.

Dobrá nálada naopak panuje ve Vsetíně. Valašky si přivezly tři body za výhru v Loděnici 5:2.

,,Do zápasu jsme měly skvělý nástup. V 11. minutě jsme po dvou trefách Skramuské a gólu Rýdlové vedly 3:0. Potom jsme ale trochu ztratily koncentraci a celek z Bruntálska v 18. minutě korigoval skóre na 2:3. Brzy jsme se ale znovu uklidnily a ještě v prvním poločase jsme si znovu vypracovaly dvoubrankový náskok. Také po přestávce jsme byly lepším družstvem. Spolehlivě zahrála celá obrana a v ofenzívě jsme vývoj střetnutí i díky dobré kombinaci kontrolovaly,“ potěšil úspěch na severu Moravy vsetínskou kapitánku a autorku jednoho gólu v utkání Nelu Ševčíkovou.

V neúplné tabulce je po 5. podzimním kole Zlín třetí. Vsetínu patří pátá příčka.

Výsledky 5. podzimního kola:

FASTAV ZLÍN – FK HAVÍŘOV 1:4 (1:4)

Branka Zlína: Kubicová.

Zlín: Hnilicová – Andrlíková, Hrubá, Janíková, Kubicová, Marholtová, Martáková, Novosadová, Vlčková, Zeťková, Vyvlečková. Střídaly: Hájková, Oharková, Strachoňová, Žalková.

SK LODĚNICE – FC VSETÍN 2:5 (2:4)

Branky Vsetína: Skramuská 3, Rýdlová, Nela Ševčíková.

Vsetín: Jašková – Petra Ševčíková, Zemánková, Nela Ševčíková, Rýdlová, Randuchová, Konečná, Čípová, Skramuská, Šoborová, Lišková. Střídaly: Holubová, Pernická, Geryková.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

VALAŠSKÉ KLOBOUKY V KOMBINOVANÉ SESTAVĚ ŠŤASTNĚ VYHRÁLY V BŘEZNICI

Region – V nejzajímavějším duelu 6. podzimního kola v Moravskoslezské fotbalové divizi žen se Valašské Klobouky radují ze šťastné výhry v Březnici. Nedařilo se Bezměrovu proti Vlkoši ani Uherskému Brodu v Držovicích.

BŘEZNICE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:3 (1:2)

,,Výsledek je pro nás obrovským zklamáním. Valašské Klobouky jsme totiž přehrávali. S oslabeným soupeřem jsme měli minimálně remízovat. Zápas jsme však mohli i vyhrát. O jeho osudu rozhodly naše individuální chyby. Nedařilo se ani gólmance Plamperové. Klíčové rovněž bylo, že jsme při závěrečném tlaku nedokázali vstřelit branku,“ mrzela porážka kouče Březnice Josefa Juráně.

,,Duel jsme odehráli v kombinované sestavě. V bráně nastoupila Jana Juřenčáková. Pomoct nám musely i zkušené hráčky Adriana Škrabolová a Adéla Kořénková. Cesta ke třem sobotním bodům tak byla hodně složitá,“ přiznal valašskokloboucký lodivod Jaroslav Maňas.

Jeho týmu se povedl první poločas. ,,V něm se nám dařila křídelní hra. A také fungovala spolupráce Škrabolové s Machů. Důležité také bylo, že jsme si v jednapadesáté minutě vypracovali vedení na 3:1. Ve zbytku střetnutí už jsme se soustředili na ubránění výsledku. V posledních patnácti minutách zápasu byla ovšem Březnice výrazně lepší. Naštěstí se nám dařilo kouskovat hru,“ oddechl si po okresním derby Maňas.

Branky: Vavrušková, Adamíková – Machů 2, Škrabolová.

Březnice: Plamperová – Vavrušová, Nikol Gregorová, Monika Zábojníková, Huťková, Adamíková, Michalíková, Chudárková, Lidincová, Vaculíková, Kubíčková. Střídaly: Petra Gregorová, Šišková, Bukovjanová.

Valašské Klobouky: Juřenčáková – Tománková, Krahulová, Hamalčíková, Lišková, Škrabolová, Majerechová, Machů, Raková, Kořénková, Frajtová. Střídaly: Lukaštíková, Zichová.

BEZMĚROV – VLKOŠ 1:3 (1:3)

,,Nepovedl se nám začátek střetnutí. Hosté nám dali z prvních tří střel tři góly a v 16. minutě jsme prohrávali 0:3. Potom jsme se ale zvedli a až do konce zápasu jsme měli územní převahu. V sedmadvacáté minutě Kristýńová z penalty dala gól na 1:3. To však bylo z naší strany všechno. Dalších minimálně šest slibných šancí jsme už neproměnili. Chyběla nám totiž přesnější koncovka a také trochu štěstí. O výhře Vlkoše tak rozhodla větší produktivita Jihomoravanek,“ konstatoval trenér Bezměrova Vladimír Opluštil.

Branka Bezměrova: Kristýnová.

Bezměrov: Gorčíková – Strašáková, Houšková, Červíková, Večerková, Adéla Pitnerová, Jordová, Kristýnová, Dočkalová, Trávníčková, Hájková. Střídaly: Vypušťáková, Pechová.

DRŽOVICE – UHERSKÝ BROD 3:0 (1:0)

,,Utkání jsme kvůli nemocem odehráli pouze s deseti fotbalistkami. Přestože jsme ho prohráli, tak nemám družstvu co vytknout. Hráčky od začátku do konce zápasu nešetřily bojovností a snažily se dosáhnout na co nejlepší výsledek. Dokonce jsme si vypracovali i šance. O osudu střetnutí tak rozhodla skutečnost, že Držovice měly na střídání sedm hráček. Tím nás donutily k drobným chybám,“ uvedl po souboji na Prostějovsku první muž lavičky Uherského Brodu Jan Gazdík.

Uherský Brod: Karolová – Oharková, Chvilíčková, Duřilová, Eliášová, Dufková, Dvořáková, Kučerová, Křížová, Baná.

POZVÁNKA NA MORAVSKOSLEZSKOU LIGU ŽEN

VSETÍN PROTI BRUŠPERKU PŘIZPŮSOBÍ TAKTIKU PODLE VÝVOJE ZÁPASU

Vsetín – Zajímavý zápas čeká o víkendu v Moravskoslezské fotbalové lize žen fotbalistky Vsetína. Valašsky v duelu, v němž by mohly bodovat, hostí v sobotu Brušperk. Utkání hrané na umělé trávě na stadionu Pod Pecníkem začíná v 14.30 hodin.

,,Brušperk má mladý sehraný tým. V loňské sezoně jsme s tímto soupeřem nejprve na jeho půdě vyhrály 2:0, v odvetě jsme doma s ním prohrály 3:4. Letos nás ale čeká podstatně těžší práce, protože máme úplně jiné družstvo,“ uvědomuje si kapitánka Vsetína Nela Ševčíková.

Ta se podělila i o další poznatky. ,,Severomoravany předvádí útočný fotbal. Navíc umí nepříjemně napadat rozehrávku. Proto si musíme hlavně dávat pozor, abychom nedělaly chyby,“ ví Ševčíková.

Valašky jsou však před sobotou bojovně naladěné. ,,Taktiku přizpůsobíme podle vývoje střetnutí. Zápas ovšem začneme z obrany. Nicméně s přibývajícími minutami si chceme vytvářet šance. Pak bude důležité, jak se nám bude dařit v koncovce. Souboj s celkem z dolní poloviny tabulky chceme samozřejmě vyhrát,“ plánuje jedna z opor ženského fotbalového Vsetína Nela Ševčíková.