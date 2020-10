ZLÍN V ZÁPASE DVOU LÍDRŮ SOUTĚŽE PO VÝBORNÉM VÝKONU VYBOJOVAL TŘI BODY V HAVÍŘOVĚ

Fotbalistky Fastavu Zlín slaví důležité vítězství. Ve 4. kole Moravskoslezské ligy žen v souboji dvou nejlepších celků soutěže vybojovaly cennou výhru v Havířově 5:0.

,,V utkání, které jsme zvládli velmi dobře takticky, jsme podali kolektivní výkon. Všechny hráčky od první do poslední minuty plnily pokyny trenérů,“ chválil svoje družstvo manažer Fastavu Karel Dolina.

Celek z krajského města posílený o Denisu Šenkeříkovou z 1. FC Slovácko začal zápas aktivně. Chvíli mu ale trvalo, než se prosadil v koncovce. Od 24. minuty, kdy po spolupráci s Petrou Ševčíkovou a Machů poprvé skórovala Kubicová, se však uklidnil. V 37. minutě byla v šestnáctce domácích faulovaná Šiblová. Následnou penaltu s přehledem proměnila Nela Ševčíková a bylo to 0:2. Čtyři minuty před přestávkou přidala přímo z rohového kopu třetí gól Hanáčková.

Převaha Zlína pokračovala i po změně stran. V 58. minutě zužitkovala pěknou akci Šenkeříkové ke vstřelení čtvrté branky Marholtová. Konečný výsledek pečetila v šestaosmdesáté minutě po úniku Rozsypalové dorážkou na 5:0 Brzósková.

,,Skvěle nám zahrála záloha. Hlavně Šenkeříková a Šiblová vynikaly přesnou rozehrávkou. Utkání jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Další šance jsme totiž neproměnili,“ prozradil ještě Dolina.

V tabulce se Zlín po skalpu havířovského družstva posunul na první místo.

Další zápas zlínský celek čeká v sobotu 3. října. Na hřišti v Lužkovicích se utká s týmem olomouckých Nových Sadů. Výkop utkání je v 15 hodin.

FC GASCONTROL HAVÍŘOV – FASTAV ZLÍN 0:5 (0:3)

Branky Zlína: Kubicová, Nela Ševčíková, Hanáčková, Marholtová, Brzósková.

Fastav Zlín: Matlachová – Nela Ševčíková, Kocurková, Vyvlečková, Martáková, Hanáčková, Šenkeříková, Šiblová, Machů, Kubicová, Marholtová. Střídaly: Rozsypalová, Brzósková, Petra Ševčíková, Hrubá.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

BEZMĚROV SI S CHUTÍ ZASTŘÍLEL V BŘEZŮVKÁCH. UHERSKÝ BROD VYSOKO VYHRÁL VE VLKOŠI. HOLEŠOVSKÉ HOLKY SPLNILY ROLI FAVORITA PROTI MOSTKOVICÍM

Ve 4. kole Moravskoslezské fotbalové divize žen se regionálním celkům dařilo. Uherský Brod si s chutí zastřílel ve Vlkoši, Holešovské holky po zlepšeném výkonu přehrály Mostkovice. V krajském derby Bezměrov nečekaně vysoko vyhrál v Březůvkách.

TJ VLKOŠ – ČSK UHERSKÝ BROD 0:10 (0:5)

,,Podali jsme skvělý týmový výkon. Byli jsme silní na všech postech. Výborně nám zahrála záložní řada. Dařila se nám rozehrávka. Před zápasem jsem ale čekal, že nás Vkloš víc potrápí. My jsme ale měli po celý průběh utkání výraznou převahu. V 17. minutě jsme vedli 2:0. To nás uklidnilo a potom už jsme si duel užívali. Jihomoravanky si v celém střetnutí vypracovaly pouze jednu větší příležitost,“ hodnotil povedenou partii na jihu Moravy spokojený vůdce uherskobrodské lavičky Jan Gazdík.

Branky Uherského Brodu: Dufková 3, Eliášová 2, Adamíková 2, Slezáková, Chovancová, Gorčíková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Juráková, Adamíková, Chovancová, Juřenčáková, Eliášová, Baná, Slezáková, Kučerová, Dufková. Střídaly: Kročilová, Křížová, Gorčíková, Vrábelová.

SK BŘEZŮVKY – FC AJAX BEZMĚROV 1:5 (1:2)

,,Už v 5. minutě jsme se po povedené akci Huťkové ujali vedení. To však bylo v nepovedeném zápase z naší strany všechno. Po bojovném prvním poločase už jsme druhou pětačtyřicetiminutovku nezvládli. Hráčky nedokázaly podržet míč. Proto nám vázla souhra. Vůbec jsme se nedostávali do útoku. Na našem výkonu se projevila skutečnost, že nám chyběly dvě opory v obraně. Žaneta Vaculíková musela v bráně zaskočit Nikolu Malotovou a do střetnutí nemohla nastoupit ani Petra Michalíková,“ mrzela vysoká porážka vedoucího Březůvek Bohumila Skupinu.

,,Po celý průběh zápasu jsme měli převahu. Na gól Huťkové odpověděla už v 11. minutě Barnetová, která po střele z dálky vyrovnala na 1:1. V pětadvacáté minutě nás poslala do vedení na 2:1 Houšková. O naší výhře jsme pak definitivně rozhodili mezi 54. a 63. minutou, kdy jsme navýšili náš náskok až na 5:1,“ prozradil šéftrenér fotbalového klubu z Bezměrova Vladimír Opluštil.

Tomu se výkon Hanaček líbil.

,,Domácí tým jsme k ničemu nepustili. Březůvky jsme překonávali kombinací ve středu hřiště. Také se nám dařila křídelní hra. Soupeřky za celý zápas vystřelily pouze třikrát na naši bránu,“ chválil svůj kolektiv Opluštil.

Branky: Huťková – Houšková 2, Barnetová, Foltýnová, Dočkalová.

Březůvky: Vaculíková – Vavrušová, Urbánková, Marková, Ondrašíková, Divoková, Vilhanová, Chudárková, Přibilová, Huťková, Kubíčková. Střídaly: Macková, Blahová.

Bezměrov: Krejčí – Strašáková, Bílková, Lucie Pitnerová, Novotná, Houšková, Adéla Pitnerová, Baštincová, Barnetová, Foltýnová, Dočkalová. Střídaly: Šoberová, Špitzzerová.

FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY – TJ SOKOL MOSTKOVICE 2:0 (1:0)

,,Bylo to naše zasloužené vítězství. V porovnání s posledními duely se náš herní projev zlepšil. Soupeře jsme nepustili do hry. Také se nám dařilo kontrolovat balón. Pořád nám ale chybí větší kvalita v ofenzívě. O osudu střetnutí tak rozhodly dvě vypracované šance, které nešlo neproměnit. O první gól se postarala už v 8. minutě Pospíšilíková. Druhý přidala v sedmapadesáté minutě Doleželová,“ byl spokojený hlavně se ziskem tří bodů jeden z holešovských trenérů Slavomír Bednář starší.

Branky Holešovské holky: Pospíšilíková, Doleželová.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Jiroušková, Tiefenbachová, Slezáčková, Vašíčková, Stavjaníková, Doleželová, Pospíšilíková, Křenková, Adriana Ševčíková, Sklenaříková. Střídaly: Fárková, Řiháková, Pavelková, Kotasová, Setínská.