Ve druhé pětačtyřicetiminutovce se hostům už dvakrát podařilo skórovat. „Měli jsme to pod kontrolou, dominovali jsme. Byla jen otázka, zda se prosadíme, což jsme zvládli. Výsledek není důležitý, spíše to, jak noví hráči spolupracují s týmem,“ objasnil kouč dvanáctého týmu loňského ročníku české nejvyšší soutěže.

Změny ve fotbalovém Zlíně! Klub představil generálního a titulárního partnera

Svěřenci Jana Jelínka přípravu na novou sezonu zahájili třetí červnové pondělí. Trenéři hráče v úvodu rozhodně nešetří. „Kluci za sebou mají dvoufázové tréninky, do zápasu jsme šli v plné únavě. Brali jsme to jako kondiční utkání,“ přiblížil Jelínek, jenž v průběhu sobotního odpoledne prostřídal dva brankáře a sedmnáct borců do pole.

Kromě známých a zkušených borců se v sestavě mimo jiné objevil 19letý gólman Štěpán Bachůrek, jenž v uplynulé sezoně odchytal 13 zápasů za „B“ Zlína. „Bachy to zvládl velmi slušně – měl tam posbírané míče, v zápase ho bylo slyšet. Navíc zastavil samostatné úniky domácích, kteří přecházeli do brejků,“ ocenil mladého gólmana.

Boj o Ligu mistrů. Conde přestoupil do týmu švýcarského mistra

V obranných řadách se poté objevil o čtyři roky starší Adrián Slávik. „Na pravé obraně předvedl velmi slušný výkon, je rychlý, poctivý dozadu. Podporoval i útok, vydal se do maxima, což jsem očekával,“ libuje si Jan Jelínek.

Fotbalisté Zlína druhé přípravné utkání sehrají proti kvalitnějšímu protivníkovi – ve středu se v Zábřehu od 17.00 hodin střetnou s Baníkem Ostrava, který v sobotu smetl Otrokovice 7:1. .

Přípravné utkání

Lanžhot – Zlín 0:2 (0:0)

Branky: 69. vlastní, 71. Vukadinovič

Zlín: 1. Poločas: Bachůrek – Číž, Simerský, Kulíšek (30. Kolář), Slávik – Reiter, Hrubý, Jawo, Hrdlička, Drame – Chwaszcz (30. Vukadinović)

2. Poločas: Šiška – Vakho, Simerský (60. Kulíšek), Kolář, Slávik (65. Reiter) – Owusu, Janetzký, Hrdlička (60. Chwaszcz), Bobčík, Fillo – Vukadinović.