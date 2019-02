Zlín – Dvakrát si udělal z protihráčů solné sloupy a brankáře poslal rovnou na párek. Útočník fotbalistů Příluk Daniel Frolek dvěma parádními trefami na konci poločasů skolil v I. A třídě skupině B Žalkovice (3:2). Obě trefy se v menším měřítku nápadně podobaly kouzlům z dílny fenomenálního Lionela Messiho.

Daniel Frolek | Foto: DENÍK/Ostrčilík Daniel

„Byly podobné, ale vypadaly trošičku jinak,“ pousmál se Daniel Frolek ke srovnání s božským útočníkem slavné Barcelony.

Ale nač ta skromnost…

Posuďte sami, jakým způsobem omráčil celé fotbalové Žalkovice. Hlavičkou si ve 44. minutě pro sebe sklepl míč, odpoutal se od obránce a z voleje pod břevno nedal domácímu brankaři šanci. „Snášel se ke mně balon, chtěl jsem ho poslat za sebe, ale zanesl jej vítr, tak jsem si jej sklepl hlavou a prostřelil jsem gólmana,“ popsal Příluk útočník vyrovnávací trefu na 1:1.

Když už zápas směřoval k remíze 2:2, opět chladnokrevně udeřil hostující snajpr a v 90. minutě rozhodl. Na polovině hřiště dostal ideální přihrávku, v pokutovém území „vykoupal“ obránce a za přispěním teče soupeře nádherně vyplašil zdrhající pavouky.

„Dostal jsem balon do běhu, šel jsem s ním do vápna, zasekl jsem a pomocí teče to tam spadlo,“ poznamenal jen tak mimochodem Frolek.

Sbírku sedmi podzimních tref tak rozšířil o další dva zásahy. „Jen doufám, že budu takhle pokračovat,“ přeje si Frolek.

Tomu se před měsícem narodila dcera Karolína, takže klubové internetové stránky, tvrdí, že někdejší „palič“ šancí dostal potřebný klid na kopačky.

„Zatím jsem odehrál první soutěžní utkání, ale zatím to vypadá, že ano,“ pousmál se útočník Příluk.

Návrat ze Žalkovic do Zlína tak prý byla veselá. „U nás jsou ale veselé cesty, i když prohrajeme. Nevybočovalo to z normálu,“ poznamenal Daniel Frolek.