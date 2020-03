Jednou z mála soutěží, která se ještě před vyhlášeným nouzovým stavem stačila letos dohrát, byl 19. ročník Zimního turnaje o pohár starosty Uherského Brodu Gambrinus Cup 2020.

fotbalisté Lhoty u Malenovic | Foto: archiv klubu FK Lhota u Malenovic

,,Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 14 mužstev rozdělených do tří výkonnostních skupin. V elitní skupině A, která se hrála systémem každý s každým, se představily Louky, Buchlovice, Březová, Havřice, Slavkov a Velká nad Veličkou. Vítězství vybojovaly zaslouženě Louky. Celek ze Zlínska zdobila velká vůle po úspěchu. Louky během turnaje dokázaly otočit několik nepříznivě vyvíjejících se zápasů. Skupina B a skupina C měla po čtyřech účastnících. Ti si to po základní části rozdali o konečné umístění. Z prvenství se radoval kolektiv Lhoty u Malenovic, který ve finále zdolal béčko Strání 5:1. Souboj o první příčku byl ale vyrovnanější, než napovídá konečný výsledek. Lhota byla však produktivnější v koncovce. Největšími jejími tahouny byli David Bartoň, Marek Bartoň a Martin Bartoň. Velkou posilou rovněž byl David Červenka. Ten do Lhoty u Malenovic přestoupil z Luhačovic. Strání táhli mladík Kolaja a nestárnoucí Pavel Tóth,“ prozradil sekretář ČSK Uherský Brod Břetislav Lekeš.