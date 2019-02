Uherské Hradiště, Zlín – Jiskřivá válka číslo dvě! Už dnes od 15 hodin se v Uherském Hradišti strhne mezi fotbalisty Slovácka a Zlína v rámci 27. kola první ligy. Na nohou jsou fanoušci, hráči i trenéři obou rivalů.

Trenér Slovácka Svatopluk Habanec (vlevo) a trenér Zlína Bohumil Páník | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka a Martin Břenek

Obhájí ševci listopadovou výhru 2:1, nebo si Slovácko spraví chuť?

„Musíme napravit zaváhání z podzimu. Všichni cítíme, že pro naše fanoušky má zápas větší význam než se Spartou," pronesl slovácký trenér Svatopluk Habanec.

„Máme dvojnásobnou motivaci. Potřebujeme body do tabulky a chceme se opět stát vládci kraje," hlásí kouč Fastavu Bohumil Páník.

Co dalšího řekli před prestižním duelem oba trenéři?

O náladě před derby

Habanec: Derby je tady všude hodně cítit, nejen v kabině, ale i ve městě. Očekávání je veliké. Naši fanoušci nás v uvozovkách prosí, ať zápas zvládneme, je to pro ně víc než pro kohokoliv jiného. My ovšem máme naprosto stejnou touhu, jednoznačně chceme vyhrát.

Páník: Zápas je pro nás významný hlavně tím, že se hraje o tři body. Jsme ještě ve spodních vodách, kdežto Slovácko je v pohodě. Zaobíráme se tím, abychom získali co nejvíce bodů. V derby jsou chutnější.

O motivaci

Habanec: Naší hlavní motivací je vrátit soupeři porážku. Musíme zaváhání z podzimu napravit. Všichni cítíme, že pro naše fanoušky má zápas větší význam než se Spartou. Ta je sice mimořádným klubem a porazit ji je obrovsky cenné, jenže derby je derby.

Páník: Máme ji dvojnásobnou. Potřebujeme body do tabulky a chceme se opět stát vládci kraje.

O motivování týmu

Habanec: Jsem přesvědčený, že žádná zvláštní motivace není absolutně potřeba. Všichni vědí, jak je zápas důležitý. Prémie jsou nastavené pro všechna utkání, nic mimořádného vypisovat nebudeme.

Páník: Nejdůležitější je vnitřní motivace. My ji máme obrovskou, abychom uspěli a nečekali na to, co se stane v posledních třech kolech.

O favoritovi

Habanec: Jsme ve výhodnější pozici než Zlín, v utkání to ale nebude hrát roli. Na podzim se soupeř prezentoval neskutečným zaujetím, nováčkovskou euforií, kterou podepřel výbornými výkony i výsledky. Na jaře moc bodů neposbíral, ale neřekl bych, že hraje hůř. Jen teď zkrátka nemá v některých zápasech štěstí, ale naopak smůlu.

Páník: Hledá se těžko, i když Slovácko je na tom bodově lépe. Ale až na hřišti se ukáže, jestli je to výhoda, že je v klidu. Může hrát uvolněněji, ale zase méně zodpovědně. My to budeme rvát na plné pecky a chceme urvat body.

O soupeři

Habanec: Zlínu určitě ublížil odchod Železníka, který nejenže dával góly, ale byl svou rychlostí a důrazem platný i jinak. Na druhou stranu v týmu ale nedošlo k žádným radikálním řezům. Mužstvo hraje pořád stejně, je jasně patrná filozofie Boba Páníka. Soupeř je obrovsky silný v přechodové fázi, tím podle mě patří mezi pět nejlepších týmů v lize. Hraje perfektně v bloku, má zvládnuté obranné posuny a přepnutí z obrany do útoku je pak nadstandardní. Ostatně jsme z toho na podzim obdrželi dva góly. To je největší nebezpečí Zlína, větší než jeho jednotlivci.

Páník: Slovácko je tým, který jednou vyskočí a pak výkon nepotvrdí, jak to bylo po Spartě. Stabilně je však usazené uprostřed tabulky. Trochu výhodu má v tom, že má více zkušených hráčů. My ligu hrajeme po dlouhé době a učíme se ji hrát. Co se týče jeho způsobu hry, vysledoval jsem tři varianty. Buď s jedním vysokým hrotem (Libor Došek či Francis Kone – pozn. red.), nebo i dvěma, kdy tým několikrát v závěru přelomil utkání na svou stranu, nebo má také rychlostního hrotového hráče (Jaroslav Diviš – pozn. red.). Musíme být připravení.

O zápase

Habanec: Sám jsem zvědavý, v jakém duchu utkání začne. Nemyslím si ale, že to bude přehnaně opatrné. Klíčové bude, aby si hráči plnili své obranné i útočné úkoly. Domácí prostředí nám velí zvítězit, to z nás musí být v útoku cítit.

Páník: Mužstvo ví, že od první minuty to bude válka.

O prostředí v Uherském Hradišti

Habanec: Na derby v domácím prostředí se velice těšíme. Chceme naše fanoušky potěšit výhrou. Přál bych si, aby se nám je podařilo strhnout podobně, jako tomu bylo v zápase se Spartou.

Páník: Slovácko vybudovalo krásný stadion, načež mu pomohlo i hostitelství Eura do 21 let. Rád na něj jezdím sledovat zápasy. Můžeme jen závidět, ale věřím, že i u nás se stadion dobuduje, že nám město Zlín a Zlínský kraj pomůžou, abychom mohli sekundovat. Předpokládám, že teď bude hlediště plné a to je to krásné. U nás bylo vyprodáno, teď bude vyprodáno. Pro to se hraje fotbal.

1. FC Slovácko – FC Fastav Zlín

Výkop: Dnes v 15 hodin. Rozhodčí: Proske – Hock, Antoníček. Pozice

V tabulce – Slovácko: 8. 10–3–13 32:44 33. – Zlín: 12. 7–6–13 29:44 27.

Vzájemná bilance: 11 4–2–5 12:14. Na Slovácku: 5 3–2–0 8:2. Ve Zlíně: 6 1–0–5 4:12.

Poslední duel: 1:2 (7. 11. 2015 ve Zlíně).

Nejvíce branek v derby: Ivana 4, Kowalík 3 – Švach 3.

Nejvyšší návštěva – na Slovácku: 5335 – 2. 12. 2006 (1. liga, 0:0). – ve Zlíně: 5800 – 7. 11. 2015 (1. liga, 1:2).