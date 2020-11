,,Do letošní sezony jsme šli s představou předvádět atraktivní útočný fotbal. Tomu jsme také podřídili přípravu,“ prozradil manažer Karel Dolina.

Záměry se fotbalistkám Fastavu zatím daří plnit. Zlín je po šesti kolech lídrem tabulky Moravskoslezské ligy žen. V soutěži má druhý nejlepší útok a pyšní se nejlepší obranou.

,,Doposud jsme porazili celky Hodonína, Jihlavy, béčko Baníku Ostrava, Havířov a Nové Sady. Ve všech těchto utkáních se projevila práce trenéra Řezníka. Ten hráčky přesvědčil, aby předváděly ofenzivní fotbal. Družstvo také dokázalo soupeřkám vnutit náš herní styl,“ pochvaluje si Dolina.

Jedinou porážku zlínský tým utrpěl až v šestém kole v odvetě v Hodoníně.

,,V duelu na jihu Moravy jsme vlivem nemocí, zranění a dalších okolností nastoupili v kombinované sestavě. Navíc jsme domácí celek podcenili,“ mrzela zbytečná ztráta manažera Fastavu.

Tomu se v průběhu léta a také ještě už v rozehraném podzimu podařilo výrazně posilnit družstvo. S klubu 1. FC Slovácko přišly Zuzana Hanáčková a Denisa Šenkeříková, ze Vsetína Zlín získal sestry Nelu a Petru Ševčíkovy, z Valašských Klobouk přestoupila Vendula Machů a z celku Holešovských holek družstvo posilnila Pavla Šiblová.

,,Všechny tyto hráčky patří k tahounkám týmu. Dalšími oporami jsou gólmanka Michaela Matlachová, obránkyně Eva Vyvlečková a záložnice Tereza Kubicová,“ upozornil Karel Dolina.

Přestože fotbalisty Zlína momentálně čeká dlouhá pauza, tak vedení nezahálí a myslí na zimní přípravu.

,,Ta začne, hned jak to bude možné. Doufám, že brzy zahájíme společné tréninky. Zatím se hráčky připravují individuálně. V zimní pauze bude družstvo pracovat na nabytí fyzické kondice pod vedením kondiční trenérky Ivety Mahovské. Kouč Řezník se s hráčkami zaměří na práci s míčem. Na řadu přijde i taktická příprava. Do jara chceme také stabilizovat náš kádr a zapracovat do sestavy další nadějné dorostenky,“ plánuje Dolina.

Ve zbytku sezony mají fotbalistky Zlína v Moravskoslezské lize jasný cíl.

,,Svými výkony chceme dobře reprezentovat náš klub. Chceme pokračovat ve sbírání dalších bodů a udržet se na předních příčkách tabulky,“ přeje si Karel Dolina.

PODZIMNÍ SOUPISKA FASTAVU ZLÍN 2020 – 2021:

Michaela Matlachová, Anna Hnilicová – Kateřina Andrlíková, Eva Vyvlečková, Drahoslava Hájková, Nikola Halová, Lucie Hrubá, Lucie Martáková, Petra Ševčíková, Daniela Kocurková, Kateřina Dohnálková, Denisa Janíková, Tereza Kubicová, Zuzana Navrátilová, Ema Rozsypalová, Edita Novosadová, Pavla Šiblová, Denisa Šenkeříková, Vendula Machů, Zuzana Hanáčková, Eliška Benešová, Magda Žalková, Barbora Marholtová, Nela Ševčíková.

PODZIMNÍ STŘELKYNĚ FASTAVU ZLÍN V MSLŽ 2020 – 2021:

5 branek – Nela Ševčíková, Barbora Marholtová

3 branky – Zuzana Hanáčková

2 branky – Tereza Kubicová, Kateřina Brzósková, Vendula Machů

1 branka – Pavla Šiblová

PRŮBĚŽNÁ TABULKA MSLŽ 2020 – 2021 (k 11. říjnu 2020)

1. Fastav Zlín 5 0 1 20:5 15

2. FK Havířov 4 1 1 23:11 13

3. Baník Ostrava B 4 0 2 17:10 12

4. FK Hodonín 3 1 2 11:12 10

5. Vysočina Jihlava 1 0 5 12:28 3

6. FK Nové Sady 0 0 6 5:22 0