Utkání se od začátku pro domácí vyvíjelo příznivě. V 6. minutě je poslal do vedení Martin Novák a za dalších sedmasedmdesát sekund to bylo po trefě Hruboše 2:0. Třetí gól Čamlíků přidal v 11. minutě Ondřej Hradil. Záhy sice Bureš korigoval na 3:1, čtyřiapadesát sekund před koncem první třetiny ale opět Hradil zařídil pro Malenovice znovu tříbrankový náskok.

Parádní rozjezd do nové sezony mají za sebou prvoligoví hokejbalisté Malenovic. V neděli v prvním kole soutěže vysoko porazili Svítkov Stars Pardubice. Ve druhém kole se Čamlíci v neděli 12. září utkají s dalším pardubickým mužstvem s rezervním týmem HBC Pardubice. Zápas na východočeské půdě začíná ve 13 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.