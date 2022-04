,,V porovnání s prvním jarním duelem s Mostkovicemi jsme v partii s Mutěnicemi hrané v hustém dešti podali zlepšený výkon. Už se nám dařila rozehrávka a Jihomoravanky, které ale do zápasu nastoupily ve velmi oslabené sestavě pouze s 10 hráčkami, jsme přehrávali kombinací. Rovněž se nám dařila křídelní hra. Příležitost v souboji dvou nejlepších divizních celků dostaly také naše mladé nadějné hráčky,“ chválil Slavomír Bednář mladší, vedoucí holešovského kolektivu svoje družstvo.

Branky Holešovských holek: Stavjaníková 2, Rýdlová, Doleželová, Škrabalová, Sklenaříková, Křenková, Kotasová.

Holešovské holky: Kuchařová – Stavjaníková, Slezáčková, Doleželová, Pospíšilíková, Rýdlová, Adriana Ševčíková, Křenková, Tiefenbachová, Jiroušková, Vašíčková. Střídaly: Sklenaříková, Škrabalová, Kotasová, Kateřina Slavíková, Julie Slavíková, Karolina Slavíková.

MOSTKOVICE – BŘEZŮVKY 1:4 (1:2)

,,Do zápasu jsme vstoupili s velkým odhodláním získat další tři divizní body. A hned ve 2. minutě jsme se po úniku Hanákové dostali do vedení. V dalším průběhu střetnutí však družstvo polevilo v nasazení a domácí v 19. minutě Herenčákovou srovnali stav na 1:1. Naštěstí nám v osmatřicáté minutě Heckelová znovu zajistila jednobrankový náskok. Také ve druhé půli byly houževnaté Mostkovice v ofenzívě nepříjemné. Další gól jsme už i díky jisté Žanetě Vaculíkové v bráně neinkasovali. Naopak v pětapadesáté minutě Chudárková a v 90. minutě z přímého kopu Vítková dalšími dvěma trefami do sítě mostkovické gólmanky Holubové pojistily naši výhru. Konečný výsledek ale neodpovídá průběhu zápasu,“ uznal Karel Dolina, vůdce lavičky Březůvek.

Ten také vybral čtveřici největších tahounek v duelu hraném na ploše šestého týmu soutěže. ,,Kromě brankářky Vaculíkové se dařilo také stopérce Nikole Vítkové, záložníci Tereze Heckelové a útočnici Simoně Hanákové,“ prozradil ještě Dolina.

Branky Březůvek: Hanáková, Heckelová, Chudárková, Vítková.

Březůvky: Vaculíková – Urbánková, Marková, Vítková, Ondrašíková, Hanáková, Heckelová, Divoková, Mikuláštiková, Chudárková, Lukášová. Střídaly: Šárová, Vilhanová, Huťková, Juřenčáková, Kubíčková.

UHERSKÝ BROD – PROTIVANOV 8:1 (2:0)

,,V souboji se snaživým soupeřem jsme předváděli pohledný fotbal. Protivanov jsme přehrávali kombinací. Dařil se nám také rychlý přechod do útoku. Hosté se po celý průběh zápasu jenom bránili. Velmi dobrý výkon podala stopérka Kateřina Fojtíková.

Jedinou branku jsme inkasovali až čtyři minuty před koncem utkání za stavu 7:0,“ hodnotil Jan Gazdík, kouč Uherského Brodu povedené sobotní střetnutí.

Branky Uherského Brodu: Psotková 3, Večeřová 2, Adamíková, Dufková, Juráková.

Uherský Brod: Karolová – Karolina Fojtíková, Baná, Kateřina Fojtíková, Smělíková, Šotová, Juráková, Adamíková, Večeřová, Psotková, Dufková. Střídaly: Kročilová, Gorčíková, Vidová.

Výherce z řad diváků na utkání žen ČSK Uherský Brod - SK ProtivanovZdroj: se svolením Petra Zpěváka

VLKOŠ – BEZMĚROV 1:2 (1:1)

,,V utkání jsme měli mírnou převahu. Vlkoš ale dobře bránil. První gól vstřelila až v jednadvacáté minutě Houšková. Domácí ovšem tři minuty před přestávkou Osičkovou vyrovnali na 1:1. Ve druhé půli jsme hráli po větru a toho v osmapadesáté minutě využila Trávníčková, která se postarala o naši vítěznou branku,“ potěšila bezměrovského trenéra Michala Kratochvíla výhra na půdě sedmého celku tabulky.

Kouč Hanaček za předvedený výkon chválí celé svoje družstvo. ,,Celý tým bojoval. Největšími tahounkami byla běhavá záložnice Monika Dočkalová a Michaela Konečná, která rozehrávala téměř všechny naše akce,“ upozornil ještě Kratochvíl.

Branky Bezměrova: Houšková, Trávníčková.

Bezměrov: Lucie Pitnerová – Strašáková, Baštincová, Houšková, Červíková, Adéla Pitnerová, Novotná, Dočkalová, Trávníčková, Hájková, Konečná. Střídaly: Krejčí. Šoberová, Pechová, Šišková.

PROGRAM 3. JARNÍHO KOLA:

Sobota 30. dubna: Březůvky – Holešovské holky (16.30, hřiště Luhačovice UT).

Neděle 1. května: Bezměrov – Uherský Brod (16.30).