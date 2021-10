VLKOŠ – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:3 (0:0)

,,Ve Vlkoši se za větrného počasí, které ztěžovalo kontrolu míče, hrál bojovný, ale neurovnaný fotbal. My jsme však měli po celý průběh utkání víc ze hry. Ovšem do koncovky jsme se přes dobře organizovanou obranu domácích dostávali velmi obtížně. V prvním poločase se hra odehrávala mezi oběma šestnáctkami. Několik našich nadějných šancí však zmařila nepřesnost ve finální fázi. Jedinou tutovku měly Jihomoravanky. Tu bravurně zlikvidovala brankářka Kateřina Pitnerová. Také ve druhé půli byl k vidění nepříliš líbivý fotbal. My jsme ale hráli po větru, a proto jsme byli útočnějším týmem. S přibývajícími minutami jsme zpřesnili kombinaci a to vedlo v 56. minutě k vedoucí brance Křenkové. V závěru střetnutí pak naši výhru ještě potvrdila v 82. a 86. minutě dvěma góly Řiháková. Vítězství na půdě sedmého celku soutěže bylo sice upracované, ale zasloužené,“ konstatoval hlavní trenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší po zápase.

Branky Holešova: Řiháková 2, Křenková.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Stavjaníková, Slezáčková, Doleželová, Kotasová, Řiháková, Křenková, Tiefenbachová, Jiroušková, Kateřina Slavíková, Sklenaříková. Střídaly: Setínská, Vašíčková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková.

UHERSKÝ BROD – MOSTKOVICE 1:1 (0:1)

,,Remíza s Mostkovicemi je pro nás ztrátou. Hosté ale už v 6. minutě vstřelili po trefě Karafiátové branku a potom se soustředili pouze na neprostupnou defenzívu. My jsme sice měli výraznou převahu, ovšem z ní jsme vytěžili pouze vyrovnávací gól, který dala po souhře s Dufkovou a s Psotkovou devět minut před koncem střetnutí Andrea Adamíková,“ oddechl si Jan Gazdík, vůdce uherskobrodské lavičky.

Branka Uherského Brodu: Adamíková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Juráková, Adamíková, Chovancová, Dzuráková, Baná, Kateřina Fojtíková, Psotková, Smělíková, Dufková. Střídaly: Karolína Fojtíková, Oharková, Eliášová, Kučerová, Gorčíková, Kročilová, Vidová.

BEZMĚROV – BŘEZŮVKY 0:2 (0:1)

,,Po celý průběh zápasu jsme byly mírně lepším družstvem. Rozuměly jsme si s balónem, dařila se nám kombinace. Bohužel jsme však zase neproměňovaly šance. V koncovce nám tentokrát chybělo štěstí,“ uvedla Monika Dočkalová, kapitánka Bezměrova po zápase.

,,Kvůli nemocím a zranění jsme do utkání nastoupili v oslabené sestavě. Svůj den ale měla kapitánka Kristýna Chudárková, která

byla v prvním poločase u spousty důležitých momentů. A hlavně se v 9. minutě postarala přímo z rohového kopu o naši první branku. Chudárková ještě v osmadvacáté minutě nastřelila z přímého kopu břevno,“ prozradil Karel Dolina, kouč Březůvek.

Ten také uznal, že ve druhém poločase byli domácí lepším týmem. ,,Po změně stran jsme se jenom bránili. Měli jsme však pevnou obranu a spolehnout jsme se mohli i na brankářku Vaculíkovou,“ potěšil Dolinu tříbodový zisk na půdě kvalitního soupeře.

Branky: Chudárková, Ondrašíková.

Bezměrov: Lucie Pitnerová, Strašáková, Houšková, Jordová, Novotná, Adéla Pitnerová, Nesvadbová, Kristýnová, Dočkalová, Trávníčková, Konečná. Střídaly: Krejčí, Baštincová, Spitzerová, Foltýnová, Pechová, Pražáková.

Březůvky: Vaculíková – Zábojníková, Šárová, Urbánková, Marková, Ondrašíková, Heckelová, Huťková, Mikuláštiková, Chudárková, Kubíčková. Střídaly: Vítková, Gregorová, Siváková.