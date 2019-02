Napajedla – Debutoval na Letné, když v dresu pražské Sparty střílel góly Vratislav Lokvenc, muziku tvrdil Tomáš Řepka a válel už i mladíček Pavel Nedvěd. Bylo 17. září 1995, když jej tehdejší kouč Liberce Vlastimil Petržela vyslal k prvoligovému debutu. Dnes Roman Leitner svými zkušenostmi ze střídačky zachraňuje Napajedla v krajském přeboru KFS Zlín.

Roman Leitner. | Foto: Deník/ Jaroslav Marek

„Čerpám i ze zkušeností z ligového fotbalu," hlásí 39letý někdejší obránce, který v sezonách 1995 až 1995 naskočil celkem do devíti prvoligových zápasů.

Byla to tehdy pravá fotbalová neděle, když v 7. kole Slovan zamířil na pražskou Letnou. Leitner odehrál celý zápas, ale nezabránil porážce 1:3, o kterou se postaral dvěma góly Vratislav Lokvenc a jednu trefu přidal Pavel Nedvěd.

„Ano, jeho si pamatuju. Byl jsem mladý kluk, vytřeštěný před plným stadionem. V Liberci jsem byl zvyklý hrát před sto padesáti diváky a naráz přijedete na Spartu. Byl jsem vyjukaný," vzpomínal Leitner.

Byl to právě v současnosti kouč Baníku Ostrava, který mu dal šanci okusit prvoligový pažit.

„Pan Petržela se nebál sázet na mladé kluky. Co jsem jej v Liberci zažil, nebral si servítky. Dokázal seřvat, ale i pochválit. Můžu mu jen poděkovat, že mě z libereckého béčka vzal do áčka a podepsal jsem profesionální smlouvu a podíval se do velkého fotbalu," je zpětně vděčný Leitner, jenž si zahrál i pod dalším z trenérských mohykánů Ladislavem Škorpilem.

„Velký kliďas. Vykal nám, dokázal toho hodně naučit," vzpomíná Leitner, který naskakoval za rezervu v divizi, poté odešel na hostování do Mladé Boleslavi a do druholigových Neratovic, kde hrál pravidelně.

Dnes už dávno na něj nesvítí ligové reflektory, ale fotbalem žije pořád. Před čtyřmi lety vyrazil na montáž do Napajedel.

„Poznal jsem jednu slečnu a už jsem tady zůstal. Líbí se mi tady. Trénuji, na podzim si chci udělat vyšší trenérskou licenci a plním si další ze svých snů," pochvaluje si Leitner, jenž má kromě áčka na starosti i napajedelský dorost. „Čtyři kola před koncem jsme si zajistili postup," pochlubil se.

Vrásky na čele mu tak momentálně dělá jen áčko, které před čtrnácti dny převzal po trenérovi Vávrovi, jemuž od zimy dělal asistenta.

„Hrajeme dobře, soupeře přehráváme, ale chybí nám srdíčko a střelec, který by tam dotlačil nějaký gól. Měnit se toho ale moc nedá. Mám čtrnáct kluků a mezi nimi i kluky z dorostu," vypočítává Leitner, jehož tým čekají poslední tři zápasy.

Už v sobotu přijede lídr z Holešova, následně přímá bitva o záchranu ve Štítné nad Vláří a pak doma přivítají Rožnov pod Radhoštěm.

„Už nabádám kluky, aby se na Holešov zaměřili. Osobně si sestup nepřipouštím. Věřím i hráčům. Je to fotbal a míč je vždycky kulatý. Věřím, že se nesestoupí. Pořád je devět bodů ve hře," zůstává optimistou Leitner, který i budoucnost napajedelského fotbalu nevidí špatně.

„Ale musí se doplnit kádr o posty, které si vytipuji. Parta je zde dobrá. Napajedlům by divize opět slušela určitě. Je zde pěkný stadion, nádherná tráva," pochvaluje si zázemí Leitner.

Leitnerova premiéra

Neděle 17. 9. 1995. Stadion: pražská Letná. Sparta Praha – Liberec 3:1 (1:0)

Branky: 12. a 64. Lokvenc, 39. Nedvěd – 54. Zákostelský. Rozhodčí: M. Ondo – V. Boubín, B. Krátký. Diváků: 4959. Sparta Praha: Kostelník (Kouba) – Michal Horňák, Miroslav Rada, Tomáš Řepka, Roman Týce, Václav Budka, Martin Frýdek, Lumír Mistr, Pavel Nedvěd, Josef Němec, Jan Koller, Vratislav Lokvenc.