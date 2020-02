Fotbalista Michal Huťka si ale v týmu plném zkušených a ex-ligových borců, který doteď netrénuje a schází se pouze na zápasy, rychle zvykl.

V mužstvu účastníka krajského přeboru Zlínska mu nic neschází. Po náhlé smrti mecenáše klubu Josefa Raka ale stejně jako ostatní spoluhráči neví, jak to bude s oddílem dál.

Nejbližší budoucnost se má vyřešit už dnes, kdy se Provodov v přátelském zápase střetne s Halenkovicemi, odkud právě Huťka pochází.

„S kluky jsme se domluvili, že si po utkání sedneme a domluvíme se,“ přiznává známý fotbalista.

Bývalý hráč Hulína a Napajedel chce soutěž důstojně dohrát a třeba pro zesnulého mecenáše naposledy vyhrát krajský pohár.

Otázka je, jak se zachovají další členové týmu.

„Parta je tady dobrá, ale záleží na všech klucích. Na zápasy nás chodilo málo, bylo těžké mužstvo poskládat. Kolikrát nás bylo jenom jedenáct, dvanáct. A pokud třeba jenom dva z nich řeknou, že odchází, tak to nemá smysl. Nechceme se v soutěži jenom plácet,“ vysvětluje.

Právě úzký kádr je největším problémem Provodova. Šéf klubu a sponzor Josef Rak uměl získat fotbalisty, mančaft stmelit.

„Teď, když Pepa zemřel, to ale bude těžší,“ uvědomuje si nejen Huťka.

Ve hře je také varianta, že Provodov krajský přebor nedohraje a ze soutěže se před jarními odvetami odhlásí. „To by ale nebylo dobré,“ ví dobře.

Ať to dopadne jakkoliv, osmatřicetiletý Huťka v žádném případě s fotbalem končit nehodlá. Na Baťov ho lákají kamarádi z futsalu, jednou z možností je i návrat do rodných Halenkovic. V případě konce Provodova by se jistě ozvali další zájemci. „Uvidíme, co bude,“ zůstává v klidu.

V kondici díky hokeji a futsalu

V kondici se udržuje nejenom tenisem nebo hokejem, ale hlavně futsalem.

„Beru ho jako doplněk k fotbalu, kde už toho mám hodně odkopané. Klukům jsem říkal, že ven budu jezdit jenom když jich bude málo, ale zatím jsem moc zápasů nevynechal,“ usmívá se Huťka.

Zlíňané po čtyřech vydařených zápasech, ve kterých získali deset bodů, tentokrát ve druhé lize padli. Vysokoškoláci nestačili v 18. kole na Hodonín, kde i přes nadějné poločasové vedení 1:0 prohráli 1:3.

„Čekali jsme vyrovnaný zápas, což se potvrdilo. Hodonín se na nás docela dobře připravil. My jsme chtěli vyrážet ze zabezpečené obrany a chodit do brejků. Soupeř ale má technický tým, který doplnili i kluci z áčka, protože byla reprezentační pauza. O to jsme to měli složitější,“ říká.

Zlín i přesto mohl urvat na Slovácku bod, šance při power-play ale neproměnil a v poslední minutě inkasoval rozhodující třetí gól. „Bohužel jsme v zakončení byli neklidní, což nás stálo body,“ ví Huťka.

Hosté v Hodoníně doplatili na zahazování příležitostí i absenci kanonýra Konečníka.

„Chyběl nám i oproti vedoucí Olomouci a stejně jsme vyhráli,“ připomíná. „Určitě je to ale naše opora,“ přidává.

Zlínští futsalisté po porážce přišli v tabulce východní skupiny o druhé místo. Nyní jsou třetí.

„Soutěž je hodně vyrovnaná. Chceme být do čtvrtého místa,“ dodává Huťka.