„Jelikož s jídlem roste chuť, do krajského přeboru bychom určitě šli,“ přiznává trenér Valašské Polanky Roman Kučerňák. „Chceme, aby si hráči sami vyzkoušeli na co doopravdy mají, protože výkonnostního stropu jsme zatím nedosáhli,“ je přesvědčený úspěšný kouč.

LÍDR V ZIMĚ VYZKOUŠÍ DVA HRÁČE

Ve Valašské Polance jsou samozřejmě spokojení. Výsledky je však nepřekvapily. „Počítali jsme s tím, že budeme hrát na špici, ale že budeme první, to ne,“ přiznává Kučerňák.

Jeho týmu oproti minulým sezonám v I. B třídě vyhovovalo, že soupeři pouze nebránili, ale chtěli si to s ambiciózním nováčkem rozdat na férovku. „Třeba nás ještě tolik neznali, ale nikdo proti nám jenom nebetonoval, nevyčkával,“ těší Kučerňáka.

V jarních odvetách už bude ale vedoucí tým středem pozornosti. Podzimní král to mít v odvetách jednoduché rozhodně mít nebude. Vždyť druhé Valašské Meziříčí ztrácí na současného lídra tři body. Ve hře o postup jsou i další týmy.

„Za námi jsou vlčáci, kteří čekají na naše zaváhání. Rozestupy jsou minimální, z první šestky může jít nahoru kdokoliv,“ ví Kučerňák.

Jeho tým na jaře čekají složité duely ve Valašském Meziříčí, Kateřinicích nebo Viganticích.

Mezi klíčové muže patřili gólmani Kolínek se Zrníkem, kteří se v brance pravidelně střídali, dále Ondřej Adámek, Štrbík, kapitán Filip Maček, David Maček, Baran či Kovalčík. I když o některé borce je zájem v jiných klubech, vedení Valašské Polanky věří, že opory udrží.

„S kluky jsme se domluvili, že zkusíme dojít co nejdál,“ uvedl Kučerňák, který vyhlíží návrat marodů Polanského a Chuchmy. Na zkoušku by v zimě měli přijít dva hráči. „Kluci u nás neberou za fotbal žádné peníze. Sázíme na domácí hráče a fotbalisty z nejbližšího okolí,“ připomíná známý trenér.

Příprava bude klasická.

„Trénovat začneme v lednu, před startem jara odehrajeme tři přípravné zápasy a absolvujeme soustředění,“ informuje Kučerňák.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TĚŽÍ ZE SPOLUPRÁCE S ÁČKEM I DOROSTEM

Na podzim to fungovalo i ve Valašském Meziříčí, kde se v divize dařilo áčku a dobře hrála i rezerva, kterou střelecky táhl především Michal Kundrát. I když hlavně na přelomu září a října parta kouče Reného Fröhlicha poztrácela dost bodů, závěr podzimu jí vyšel a na jaře se bude rvát o postup do vyšší třídy.

„Jsem spokojený a taky trošku překvapený. U nás je béčko specifické v tom, že všichni kluci jsou vysokoškoláci a trénují pouze jednou týdně, takže pro nás je druhé místo úspěch,“ říká Fröhlich.

Bez ambicí ale ve Valašském Meziříčí nejsou.

„Uvidíme, jak nám to na jaře půjde, ale pokusíme se soutěž vyhrát a postoupit do krajského přeboru, což by byla pro naše mladé kluky dobrá soutěž,“ míní Fröhlich. „V dorostu nám v létě končí hned osm hráčů ročníku 2001, kteří mají potenciál,“ přidává.

V klubu namíchali třaskavou směs méně vytížených hráčů z divizního áčka a šikovných dorostenců, které usměrňují stálice v rezervě. Základ mužstva tvoří brankáři Pobořil a Petrnek, dále Černý, Švajda, Zachrla, Horáček, Gajdoš či Macura.

„To jsou ti kmenoví, kteří chodí pravidelně a makají. Kolem nich se točí další kluci, kteří společně tvoří dobrou partu. Nikdo není uražený, že občas dostanou přednost kluci z áčka,“ pochvaluje si Fröhlich, který na postup favorizuje vedoucí Polanku.

„Na ni jsem měl pech, protože jsem při vzájemném zápase marodil. Polanku ale znám ještě z dob, kdy jsem hrával ze Semetín. Má vynikající mančaft, který je spolu strašně dlouho,“ připomíná kouč Valašského Meziříčí B. Ve hře o postup však zůstávají také Podlesí, Vigantice či Kateřinice.

„Soutěž je vyrovnaná, každý může porazit každého,“ ví také Fröhlich.

Rezerva divizního týmu má oproti soupeřům z popředí tabulky velkou výhodu v šíři kádru.

„Zatímco okolní týmy v případě zranění mají problém v tom, že nemají kde brát, my si díky práci s mládeží můžeme vypomoct dorostenci,“ říká.

Ve Valašském Meziříčí žádnou drsnou zimní přípravu neplánují. „Scházet se budeme jednou týdně plus možná naplánujeme trénink i na sobotu dopoledne. Maximálně ale odehrajeme dva přáteláky, víc určitě ne,“ dodává Fröhlich.

PODLESÍ PŘIBRZDILA V ZÁVĚRU MARODKA

Bez šance na postup není ani třetí Podlesí, které stejně jako čtvrté Vigantice a pátá Horní Lideč nasbíralo v první polovině sezony šestadvacet bodů.

„S podzimem panuje velká spokojenost. Herně jsme ho zvládli výborně až na jedinou výjimkou, což byl výbuch ve Vlachovicích,“ připomíná porážku 1:6 sekretář Podlesí Tomáš Adámek. Sokolu nevyšel ani závěr, když vysoko prohrál v Lidči a pak nestačil ani na Vigantice.

„Někdo by mohl říct, že i konec podzimu byl špatný. My jsme ho ale dohrávali s velkou marodkou, a to se prostě projevit muselo,“ říká Adámek. I přes zmiňovaná zaváhání zůstává Podlesí mezi aspiranty na postup do krajského přeboru.

„Tuhle otázku zatím moc neřešíme,“ tvrdí funkcionář Sokola.

„Čelo je vyrovnané a jaro bude dlouhé. Vždyť prvních šest týmů je od sebe na rozdíl pár bodů,“ připomíná činovník.

V Podlesí se chtějí fotbalem hlavně bavit. Případný neúspěch je nestresuje.

„Máme spoustu pikantních zápasů právě v první A třídě. Krajský přebor by vyžadoval posílení týmu, vyšší nároky na hráče a další věci. A všichni víme, jak dopadly postupující celky v minulých letech“ uvedl Adámek, který se stará o fungující tým.

V brance je výtečný Maleňák. Obrana, pokud je v plném složení, hraje také spolehlivě. Záloha je sehrané, na křídle lítá nestárnoucí Tydlačka a v útoku se daří dorostenci Jandovi. Právě dvojice ofenzivních hráčů se společně se Zetkem postarala o 24 z 39 branek Podlesí. Všichni skórovali osmkrát.

„Velkou pochvalu ale zaslouží trojice dorostenců, která nás prakticky na každý zápas doplňovala,“ uvedl Adámek.

V Podlesí žádné výrazné posílení neplánují. Vedení Sokola má v hledáčku pouze jednoho odchovance, jinak se po hráčích neohlíží. „Hlavně se musíme uzdravit. Pokud toto klapne, budeme spokojení,“ usmívá se Adámek.

Také borce z Podlesí v zimě čeká klasická příprava. Výběhy do přírody se budou střídat s tréninky na umělé trávě, dřinou v posilovně či tělocvičně. „Trenér Michal Borák má již plán připravený. Ke konci února je v plánu soustředění,“ hlásí sekretář Sokola.

Přípravné zápasy jsou v jednání tak, aby fotbalisté Sokola vstoupili do jarních odvet co nejlépe připravení. „Chceme hrát co nejlepší fotbal, který bude bavit jak hráče, tak i fanoušky. A také chceme skončit na co nejlepším místě a oslavit tak osmdesát let výročí založení našeho oddílu,“ prohlásil Adámek.

Podle něj je největším favoritem na postup vedoucí Valašská Polanka.

„Na podzim hrála nejlepší fotbal. Má mladý a velmi perspektivní tým. Kluci jsou silní na míči, běhaví, velmi dobře technicky vyspělí. Pokud jim tato forma vydrží, budou favoritem na jaře. Ale čelo je vyrovnané, stačí dvě prohry a jedna remíza a vše se může změnit. Jaro bude ještě hodně zajímavé,“ tuší funkcionář Podlesí.

VIGANTICE JEDNAJÍ S BOLFEM A HLEDAJÍ ÚTOČNÍKA

Ve hře o první místo zůstávají i čtvrté Vigantice, kde po trenéru Hoffmannovi převzal tým Pavel Šturala.

„Čekal jsem trošku lepší podzim,“ přiznává nový kouč, který by byl spokojený v případě, že by mužstvo zvládlo prohrané duely s Vidčem a Valašským Meziříčím B.

„Tyto utkání nám bohužel nevyšly, protože nám chyběli důležití hráči,“ posteskl si Šturala.

Modrá hvězda by se ráda vrátila do krajského přeboru.

„Chceme se na jaře poprat o první místo,“ přiznává Šturala, který je rád, že do mužstva dokázal zapracovat mladé hráče.

„Kluci mě velmi mile překvapili,“ říká vigantický kouč.

Talentovaní fotbalisté se mohli učit vedle ex-reprezentanta Bolfa či kapitána Marka Macíčka. S bývalým stoperem Baníku či Sparty bude vedení klubu jednat o jeho dalším působení ve Viganticích, které se poohlížejí i po dalších posilách.

„Odejít by neměl nikdo, naopak do mužstva chceme přivést dva hráče. Na jednoho máme dobré reference, dále sháníme kvalitního útočníka,“ přiznává Šturala.

Čtvrtý tým I. A třídy sk. A se bude připravovat výhradně v domácích podmínkách a na nové umělé trávě.

„Začínáme v půlce ledna a odehrajeme maximálně čtyři zápasy,“ hlásí vigantický trenér.

JUŘINKA CHCE ROZŠÍT KÁDR

Sedmá Juřinka po sestupu z krajského přeboru stabilizovala kádr a v jarních odvetách by mohla trápit týmy z popředí tabulky.

„Mrzí mě ztráty bodů v Rožnově a doma s Kelčí, nicméně všechno vyhrávat nelze a v některých zápasech, kde jsme bodovali, jsme měli i sportovní štěstí. Získané body a umístění jsou nakonec asi spravedlivým vyjádřením kvalit tohoto kádru,“ myslí si trenér Juřinky Zdeněk Hoffmann, který v krátké letní přestávce musel vybudovat konkurenceschopný tým.

To se v podobě Malaníka, Smolky, Juřici a Adama Škorni podařilo, i když stabilizace sestavy trvala celý podzim.

„Kádr se nakonec ukázal jako úzký. Přišly zranění, nemoci nebo červené karty, a nebýt univerzálnosti obou brankářů, mnohdy bychom utkání absolvovali v nedůstojném počtu,“ říká Hoffmann.

„I proto je nutné v zimním období kádr rozšířit alespoň o dva hráče, kteří by zároveň přispěli k větší konkurenci v týmu,“ přidává. Klidný střed tabulky dává fotbalistům Juřinky do zimní přípravy klid pro náročnou práci.

„Potvrdilo se, že hráči mají chuť trénovat. Pokud do jarní části odstraníme sebeuspokojení, dostaneme do kádru větší nasazení a odpovědnost za samotné výkony, bude se tým posouvat jak herně, tak výsledkově,“ je přesvědčený Hoffmann, který si zakládá na kolektivu a týmovém duchu.

„Dobrá parta je zde asi největší devizou všech hráčů. Na tom je potřeba postavit další působení a práci, hráči však musí umět přijmout i vyšší nároky, než byli zvyklí,“ dodává.

VIDČE SRAZILA DOLŮ KONCOVKA I CHYBY ROZHODČÍCH

Zklamání po podzimu zavládlo v týmu Vidče. Nový trenér Jaroslav Marák převzal omlazený mančaft, spousta hráčů nastupovala v soutěže vůbec poprvé a spíše se učila. Tradičního účastníka I. A třídy sužovala mizerná koncovka, předposlední tým doplatil i na diskutabilní výroky rozhodčích.

„Umístění je pro mě velkým zklamáním. Věděl jsem, do čeho jdu a jaký kádr budu mít k dispozici. Herně to nebylo úplně špatné, neproměňovali jsme ale vyložené šance,“ štve Maráka.

Jeho tým nastřílel ve třinácti zápasech pouze devět branek.

„Bohužel Kramoliš neodehrál všechny zápasy, více jsme čekali od Mičkala i Dobeše,“ říká zklamaný trenér Vidče.

Sestup si vůbec nepřipouští, i když situace není příznivá.

„Hráči dobře pracují v tréninku a poctivě se připravují na každé utkání. Věřím, že jak protrhneme střeleckou smůlu, máme na to, abychom hráli kolem osmého místa,“ je přesvědčený Marák.

Předposlední tým se musel na podzim vypořádat i s nepřízní rozhodčích.

„Na to se nebudeme vymlouvat, ale nechápu, proč nás rozhodčí tolikrát poškodili. Buď nám góle neuznali nebo jsme ho dostali z ofsajdu. Hlavně starší kluci pak byli frustrovaní a ve Vlachovicích dokonce nechtěli nastoupit do druhého poločasu,“ dodává.

TABULKA PO PODZIMU

1. Val. Polanka 13 9 2 0 2 40:20 31

2. Val. Meziříčí B 13 8 1 2 2 26:15 28

3. Podlesí 13 8 1 0 4 38:23 26

4. Vigantice 13 8 1 0 4 35:21 26

5. Horní Lideč 13 8 0 2 3 26:17 26

6. Kateřinice 13 6 2 3 2 24:23 25

7. Juřinka 13 6 1 1 5 34:30 21

8. Kelč 13 6 0 0 7 33:27 18

9. Rožnov pR 13 5 1 0 7 19:24 17

10. Vlachovice 13 5 0 1 7 32:37 16

11. Val.Příkazy 13 3 1 2 7 32:36 13

12. Hrachovec 13 4 0 0 9 19:27 12

13. Vidče 13 2 2 1 8 9:26 11

14. Val. Klobouky 13 0 1 1 11 8:49 3

TABULKA STŘELCŮ

10 – Jiří Drda (Kateřinice), Lukáš Vaculka (Valašské Příkazy), 9 – Marek Macíček (Vigantice), 8 – Robert Tydlačka, Josef Zetek, Jaroslav Janda (Podlesí), David Maček (Valašská Polanka), Michal Kundrát (Valašské Meziříčí B), Michal Juřica (Juřinka), 7 – David Jiříček (Kelč), Václav Kolařík (Rožnov pod Radhoštěm), David Vavřík (Juřinka), Martin Sáblík (Vlachovice), Martin Petrušek (Valašské Příkazy), Daniel Horáček (Valašské Meziříčí B).