Ve šlágru posledního kola a přímém souboji o 2. místo ve fotbalové I. A třídě skupině A zvítězil Nedašov, když navíc neproměnil dva ze tří pokutových kopů. Duel cti sledovalo na čtyři stovky fanoušků.

SKUPINA A

SLUŠOVICE - KATEŘINICE 4:0 (1:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Opět jsme ukázali svou suverenitu a soupeře jsme pustili do dvou, tří šancí za celý zápas. Divákům se musel rychlý, útočný fotbal líbit a po zásluze odměnili naše fotbalisty potleskem vestoje. Útočník Patrik Kvasnica navíc opanoval tabulku střelců s Příkazským Kušnierem – oba dali 23 gólů.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Slušovice jsme chtěli v sobotu obrat o nějaký ten bod, ale soupeř byl nad naše síly. Podepsala se na nás i slabší fyzická připravenost. Poslední dobou jsme už moc netrénovali a s takovým týmem, který trénuje třikrát týdně a pomalinku se chystá na krajský přebor, se hrát moc dopředu nedá. V obrovském vedru se nám jakoby nechtělo hrát, všude jsme zaostávali, hlavně v osobních soubojích a také chuti se soupeřem běhat. Poločas byl po naší hrubce brankáře Dobeše 1:0, kdy se prosadil Zbranek. Druhou půlku jsme začali v ospalém tempu a hned z první akce Slušovic bylo prakticky rozhodnuto, kde zůstanou body. Domácí pak ještě přidali další dvě branky. Když jsme měli šanci alespoň kosmeticky upravit výsledek, vychytal nás jejich brankář. Gratuluji Slušovicím k zaslouženému postupu do krajského přeboru, byly v soutěži zcela jasně nejlepším týmem.“

Branky: 36., 46. Zbranek, 60., 90. Kvasnica.

VAL. PŘÍKAZY - VAL. KLOBOUKY 3:2 (1:1)

Andrej Stánok, trenér Val. Příkaz: „Poslední utkání v tomto ročníku jsme chtěli zakončit výhrou, ale věděli jsme, že utkání s Valašskými Klobouky nebude vůbec jednoduché. V úvodu utkání jsme byli nebezpečnějším týmem, ale hostující obrana vždy míč odvrátila do bezpečí. Udeřilo ale na opačné straně a hostující Mikulčík z penalty otevřel skóre. Po půlhodině hry jsme srovnali stav utkání agilním Vaculkou. V aktivní hře jsme pokračovali i po přestávce a Petrušek dal druhou branku. Když dal Kušnier třetí gól, zdálo se být rozhodnuto. Hosté však deset minut před koncem snížili na rozdíl jedné branky. V dramatickém závěru jsme si už tři body vzít nenechali a s fanoušky jsme se rozloučili vítězným zápasem.“

Branky: 38. Vaculka, 51. Petrušek, 64. Kušnier - 16., 79. Mikulčík.

VIDČE - PODLESÍ 3:1 (2:1)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Do utkání zasáhli téměř všichni hráči, které měli trenéři k dispozici, a to se odrazilo i na kvalitě hry. První velkou šanci domácích ještě Kramoliš ne-proměnil, ale poté se na výtečnou zhostil role nahrávače a připravil gólové šance pro Dobeše 36. min - 1:0 a Kubjáta ve 41. minutě na 2:0. Těsně před koncem poločasu však i hosté využili nabídnutou příležitost a Zetek s přehledem pod břevno snížil na 2:1. Ve druhém poločase nejprve Nerád neproměnil sólo na brankáře a vzápětí měl na kopačce vyrovnání Zetek. Jeho lob ze třiceti metrů jen těsně minul domácí branku. Čtvrt hodiny před koncem se prosadil i druhý z bratrů Kubjátů Jakub a přesnou střelou k tyči stanovil konečný výsledek utkání na 3:1. Před slušnou diváckou návštěvou se domácí hráči rozloučili s fanoušky tím nejlepším možným způsobem.“

Branky: 36. Dobeš, 41. Kubját Jan, 76 Kubját Jakub.

KELČ - HRACHOVEC 4:3 P (1:2)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „V posledním duelu s Hrachovcem jsme chtěli vyhrát, nakonec nám k tomu chyběla jediná minuta. Začátek zápasu byl ale opatrný z obou stran, a tak se na branku čekalo až do 39. minuty, kdy se prosadil Pastrnek. Hosté ale předvedli skvělý závěr první půle a dvěma slepenými brankami otočili vývoj hry. Nám se podařil nástup do druhé půle a aktivní Jiříček vyrovnal. Stejný hráč nás poslal do vedení a zdálo se, že máme více sil než hostující hráči. O výhru jsme přišli po kuriózní brance až v samotném závěru, kdy se po střele Tvarůžka míč odrazil od drnu a skončil v šibenici. V penaltové loterii jsme byli šťastnějším týmem. Po výhře u nás zavládl mírný optimismus, ale v nadcházející sezoně nás bude čekat ještě hodně tvrdé práce.“

Branky: 39. Pastrnek, 53., 65. Jiříček - 42., 45. Toth, 90. Tvarůžek.

VLACHOVICE - VAL. MEZIŘÍČÍ 3:5 (3:1)

Kařel Hověžák, činovník Vlachovic: „Ve Vlachovicích se hrál útočný fotbal se spoustou branek a také šancí. Hosté přijeli posíleni o několik hráčů „A“ mužstva, a přesto to byli domácí, kteří šli hned ve čtvrté minutě do vedení Hověžákem. Už za minutu ale bylo srovnáno, když se trefil Horáček. Hned v následující minutě otočil skóre domácí Polomík po centru Bobota na 2:1. V následujících minutách postupně převzali iniciativu hosté a dostali se do několika šancí, které skončily buď mimo branku, nebo v rukách domácího brankáře. Ve 27. minutě se také domácím povedla pěkná akce, když Hověžák prostrčil míč mezi beky Bobotovi a ten prostřelil brankáře a zvýšil na 3:1. V úvodu druhého poločasu si vybral slabší chvilku domácí brankář a hostům se podařilo snížit na 3:2 po střele Kundráta. Za několik minut už to bylo 3:3, když si za domácí obranu zaběhl Výmola a tentýž hráč o dvě minuty později otočil skóre na stranu hostí. To už byl v brance domácích brankář dorostu Maniš, který vystřídal zraněného Macháče. V 76. minutě po zaváhání domácí obrany završil čistý hattrick Výmola a zvýšil na 3:5 pro hosty. Domácím se podařilo o dvě minuty později ještě snížit na rozdíl jedné branky, když se po rohovém kopu trefil Trčka Viktor. Na vyrovnání už nám ale chyběly síly, a tak si hosté od-vezli všechny body.“

Branky: 4. Hovězák, 6. Polomík, 27. Bobot, 78. Trčka - 5. Horáček, 48. Kundrát, 55., 57., 76. Výmola.

BRUMOV B - ROŽNOV P. R. 2:1 (1:1)

Libor Kubiš, trenér Brumova B: „V posledním utkání v 1. A třídě jsme se chtěli s Rožnovem p/R rozloučit výhrou a to se nám nakonec i podařilo. První poločas přinesl vyrovnanou bitvu, obě branky padly v samotném závěru, nejdříve se trefil hostující Ondruch, vzápětí srovnal z pokutového kopu Smolík. Druhý poločas přinesl stejný obrázek, nám se podařilo po hodině hry utkání rozhodnout zkušeným Dorňákem. Hodně mne mrzí, že jsme soutěž neudrželi, chybělo nám kolikrát i štěstí, kdy jsme ztratili dobře rozehraná utkání. Doplatili jsme i na menší počet hráčů a špatně napsanou soupisku. V klubu si musí rozhodnout, jakou cestou se bude B tým ubírat, já už ale u toho nebudu. Vracím se tam, kde mi bylo dobře, a to do Lidečka, kde jsem před lety trénoval a mám na něj velmi krásné vzpomínky. Čeká mne tam mladý celek, který má před sebou perspektivu. Brumovu přeji jen to nejlepší, aby se brzy vrátil nazpět, kam se svojí tradicí patří.“

Branky: 44. Smolík, 61. Dorňák - 43. Ondruch.

NEDAŠOV - VIGANTICE 3:0 (1:0)

Radek Cícha, kapitán Nedašova: "Do utkání jsme vstoupili s nervozitou a na naší hře to bylo znát. Prvních patnáct minut to byla nakopávaná, kde jsme nedokázali udržet míč na svých kopačkách. Postupem času nervozita opadla a začali jsme se dostávat do zápasu. Hrozili jsme především ze standardních situací, které první poločas dokázal hostující gólman posbírat. Ve 33. minutě po úniku domácího Šenkeříka byl nařízený pokutový kop, který jsme bohužel ne-dokázali proměnit. O tři minuty později následovalo to samé. Domácí Šenkeřík navezl míč do vápna, kde byl jasně faulován a rozhodčí nařídil správně pokutový kop. Naštěstí pro nás už byl pokutový kop úspěšný. Postaral se o něj J. Fojtík. V poločase jsme si řekli v kabině, že musíme hrát vzadu na nulu a nejlépe co nejdříve přidat další branku. To se nám povedlo výborně. Ve 47. minutě po zahrávané standardce Pagáče si hostující Křižan tečoval míč do vlastní brány a rázem to bylo 2:0. Druhý poločas se nám dařily kombinace a je třeba pochválit naši záložní řadu, která hrála výborně. V 63. minutě po krásné kombinační akci mezi domácím Markem a Holbou přišel gól, o který se postaral zakončující Marek. Do konce zápasu jsme si vytvořili pár slibných šancí, které jsme nedokázali využít. V 90. minutě po faulu na domácího Marka byla nařízená již třetí penalta, kterou jsme ale nedokázali proměnit. Jsem rád, že jsme domácí zápas s Viganticemi zvládli a skončili druzí v tabulce.“

Zdeněk Hoffman, trenér Vigantic: „V utkání jsme nebyli horším týmem, ale domácí tým měl v zádech dvanáctého hráče a tím byl sudí Zpěvák. Nejdříve nám neuznal branku, poté nepískl ruku domácího bránícího hráče ve zdi. Po půlhodině hry proti nám odpískal první pokutový kop, ten domácí neproměnili. O dvě minuty později zapískal proti nám druhou penaltu, tu už domácí dali. Správně nařízená byla až ta třetí v samotném závěru, kterou domácí znovu nedali. Nedašov na nás vyrukoval s tvrdou hrou, kterou sudí vůbec netrestal a někteří naši hráči to odnesli i zraněním. Domácí, včetně diváků, pojali zápas o druhé místo velmi prestižně, my jsme nakonec byli rádi, že jsme utkání ve velmi nepřátelském prostředí ustáli. Vystupování hráčů a funkcionářů Nedašova patří do středověku a já jsem se osobně s něčím podobným ještě nesetkal. A rozhodčí Zpěvák, to je kapitola sama pro sebe, a o řízení jeho zápasů se už pomaličku začínají vyprávět zkazky. Uznávám fotbalové kvality Slušovic nebo Podlesí, ale Nedašov vyhrává svá utkání hlavně díky rozhodčím a své agresivní hře, kterou jim sudí toleru-jí. Doufám, že se domácím podaří postoupit z druhého místa do krajského přeboru, abychom již zde nemuseli jezdit, poněvadž je to o zdraví hráčů.“

Branky: 36. Fojtík, 47. vlastní, 63. Marek.

1. Slušovice 26 20 4 1 1 71:17 69

2. Nedašov 26 16 2 2 6 59:31 54

3. Vigantice 26 14 4 1 7 50:35 51

4. Podlesí 26 13 1 8 4 55:35 49

5. Val. Příkazy 26 13 1 5 7 52:43 46

6. Kateřinice 26 12 4 1 9 54:45 45

7. Kelč 26 9 4 1 12 55:47 36

8. Vlachovice 26 10 2 1 13 50:55 35

9. Val. Meziříčí B 26 9 2 2 13 61:66 33

10. Vidče 26 9 0 3 14 48:55 30

11. Hrachovec 26 6 3 5 12 31:62 29

12. Rožnov p. R. 26 6 3 2 15 32:60 26

13. Val. Klobouky 26 6 2 1 17 28:62 23

14. Brumov B 26 6 1 0 19 34:67 20

SKUPINA B

KVASICE – OTROKOVICE B 2:1 NA PENALTY (0:1)

Petr Bláha, trenér Kvasic: „Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. V posledním utkání jsme narazili na nejtěžšího soupeře. Otrokovice hrály opravdu velmi dobře. Diváci viděli vyrovnaný zápas, šance jsme měli my i soupeř. Důležité bylo, že jsme dokázali reagovat na vedoucí gól hostů a po brejku srovnali na 1:1. Těsně předtím soupeř nastřelil tyčku, která nás zachránila. Posledních deset minut nás Otrokovičtí přehrávali. Hosté byli lepší, my jsme to zvládli silou vůle. Druhý bod jsme přidali v penaltách. U nás panuje velká spokojenost. Myslím, že jsme si to za celý rok zasloužili. Podzim byl z naší strany lepší, hráli jsme ve větší pohodě i formě. Na jaře už nás svazovala zodpovědnost. Nebylo to s takovou lehkostí. O postupu se ale ještě budeme bavit,“

Branky: 52. Zapletal – 34. Červenka. Rozhodčí: Novák. Diváci: 250.

KORYČANY – OSVĚTIMANY 1:4 (0:2)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „Zápas začal šancemi obou týmů. Už ve 3. minutě vyslal domácí Gejdoš tvrdou střelu na bránu Osvětiman. Chvojka ji však vytáhl na rohový kop. V 8. minutě se na druhé straně hřiště musel na míč natáhnout Vrba, aby likvidoval šanci Osvětiman. Hosté však potvrzovali svoji kvalitu. V 9. minutě prošel domácí obranou Ondřej Zýbal a Osvětimany vedly 1:0. Domácí se tlačili před bránu soupeře, ale v zakončení chyběl větší důraz. Na 0:2 zvyšovali hosté ve 22. minutě. Ve zmatku na malém vápně domácích se nejlépe orientoval Zýbal a patičkou rozvlnil síť domácí brány podruhé. I přes nepříznivý výsledek to domácí nevzdávali. Postupným šancím Lyska, Posoldy a Káni však scházel důraz, ale i trochu toho štěstí. Pak přišla nešťastná 55. minuta. Faul na domácího gólmana Vrbu a po následné potyčce šli domácí do deseti hráčů. Přesto se nevzdali a o deset minut později Gejdoš důrazem přes obranu Osvětiman snižuje na 1:2. Domácí začali hrát vabank a kvalitní soupeř toho dokázal využít. Otevřenou obranu domácích postupně pokořili Salay a Šmatelka a o zápasu bylo rozhodnuto.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Začátek byl z naší strany dobrý. Poměrně rychle jsme se dostali do dvougólového vedení. Rozhodnuto ale ještě nebylo. Koryčany sice v úvodu druhé půle přišly o vyloučeného hráče, ale shodou okolností v oslabení výsledek snížily. My jsme to však zvládli a výhru pečetili dvěma brankami v závěru. Utkání jsme ale celkově mohli zvládnout ještě lépe. Jsme rádi, že jsme na jaře vyhráli všech třináct zápasů po sobě. Klukům chci za to poděkovat. Boj o postup jsme si prohráli už na podzim, kdy jsme hlavně venku ztratili spoustu bodů. I když jsme to honili, ztrátu už jsme neumazali. Samozřejmě jsme chtěli soutěž vyhrát, kádr na to kvalitu měl, ale Kvasice taky mají slušný mančaft, takže druhé místo není žádná tragédie. U týmu, který se v létě moc nezmění, bych měl pokračovat i v příští sezoně.“

Branky: 65. Gejdoš - 9. a 22. Zýbal, 74. Salay, 88. Šmatelka. Rozhodčí: Mitáček. Červená karta: 54. Posolda (Koryčany). Diváci: 150.

NAPAJEDLA – NIVNICE 4:1 (1:1)

Pavel Ratiborský, předseda klubu FS Napajedla: „Domácí chtěli v posledním kole sezony zvítězit a udržet tak páté místo. V úvodu utkání se hrál vyrovnaný fotbal bez výrazných šancí. Až v 25. minutě domácí zapomněli na obranu a hosté se z brejku ujali vedení. Naštěstí se domácím podařilo do konce poločasu Hudákem vyrovnat. Ve druhém poločase se domácí snažili zatlačit hosty do obrany, ale ti podnikali rychlé protiútoky. Když domácí Hudák vstřelil svůj druhý gól v zápase, začali mít domácí převahu a podařilo se jim vstřelit i třetí branku. Hosté se snažili zápas ještě zdramatizovat, vrhli se do útoku, ale domácí obrana pracovala spolehlivě. Navíc v poslední minutě domácí dorostenec Srnec dostal ideální přihrávku do brejku a po třicetivteřinovém pobytu na hřišti uzavřel na konečných 4:1.“

Branky: 29. a 58. Hudák, 71. Holomek, 90. Srnec – 26. Velecký. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 94.

KUNOVICE – BOJKOVICE 3:2 NA PENALTY (0:2)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Bylo nás celkem dost, ale hodně zraněných, takže za nás hrál také Radim Uhlík, který se důstojně rozloučil s kunovickým fotbalem. Za všechno mu musíme poděkovat. Do třicáté minuty byl zápas vyrovnaný. Před prvním obdrženým gólem jsme měli dvě vyložené šance. Kříž šel sám na hostujícího brankáře, ale neuspěl a pak Flek nastřelil gólmana a hned z dorážky i břevno. Bojkovice vstřelily obě branky po brejkových akcích. Ve druhé půli jsme sestavu přeskládali a výsledek dvěma góly v rychlém sledu srovnali. Vítězství na penalty je nakonec zasloužené. Předsezonní cíl v podobě záchrany jsme splnili už šest kol před koncem, i když jsme po podzimu měli jenom čtrnáct bodů. V závěru jsme měli velké problémy se sestavou, nakonec to však zvládli.“

Branky: 55. Huráb, 62. Kaňovský – 27. Gago, 40. Slavíček. Rozhodčí: Zubek. Diváci: 85.

BUCHLOVICE – ŽALKOVICE 2:3 (1:1)

Josef Křiva, vedoucí mužstva TJ Buchlovice: „První poločas byl vyrovnaný. Možná jsme měli víc ze hry, ale většinou to bylo mezi šestnáctkami. Hráli jsme technicky po zemi a měli dvě ne úplně vyložené šance. Hosté si do přestávky vypracovali jednu pološanci. Další dvě střely chytil náhradní brankář Valeš, který dostal v posledním zápase šanci. Do vedení jsme šli po trestném kopu Davida Křivy, který se trefil vedle zdi k tyči. Hosté srovnali po hrubé chybě stopera, jenž neodhadl situaci a dva žalkovičtí hráči krásně sehráli přečíslení dvou na jednoho. Ve druhém poločase jsme byli lepší, dařilo se nám. Po prudkém centru si Mikula naběhl mezi šestnáctku a malé vápno a balon nechytatelně uklidil k tyči. Následně jsme Žalkovice patnáct minut tlačili. Měli jsme slibné šance i těžké střelky z dálky. Výborně hlavičkoval Křiva. Hosté hru postupem času srovnali. Na 2:2 dali po dalekonosné střele, kterou náš brankář vyrazil před sebe a Janečka míč pohotově dorazil do sítě. Žalkovice utkání rozhodly po rohovém kopu. Odražený balon napálil jeden z hostujících hráčů, Valeš nepříliš prudkou střelu vyrazil do tyče a odražený balon Pospíšil dorazil do branky. V závěru jsme soupeře tlačili. Měli rohy a v poslední minutě nebezpečnou standardku, ale oslavy třicátých narozenin se kapitánovi Davidu Křivovy nepovedly. Je to škoda, určitě jsme nebyli horším mančaftem. Remíza by byla spravedlivá.“

Branky: 13. Křiva, 48. Mikula – 36. a 59. Janečka, 63. Pospíšil. Rozhodčí: Doležal. Diváci:80.

ÚJEZDEC – DOLNÍ NĚMČÍ 4:0 (1:0)

Miroslav Mikliš, místopředseda klubu TJ Sokol Újezdec-Těšov: „Sezonu jsme zakončili jednoznačnou výhrou. První poločas však byl vyrovnaný, střelecky jsme se prosadili až ve druhém poločase. Pro hosty, kteří hráli velkou část zápasu v deseti, je výsledek krutý.“

Branky: 70. a 79. Lekeš, 59. Škařupa, 88. Bachůrek. Rozhodčí: Bršlica. Červená karta: 51. Jakub Šmehlík (Dolní Němčí). Diváci: 250.

OŘECHOV – NEDACHLEBICE 1:2 (0:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Prohráli jsme devátý zápas po sobě, což je skoro rekord. Bohužel nás zase dohnaly problémy se sestavou. Před utkáním bylo v kabině pouze jedenáct hráčů, z toho polovina přijela na invalidních vozících. Pro zranění třísel se omluvil i klíčový muž Malůš. Proto jsme věděli, že zápas bude složitý. I tak jsme chtěli nějaký bod uhrát. Na Nedachlebice jsme si věřili. Viděl jsem je na jaře asi desetkrát. Už v 5. minutě se zranil Bosňan Zukič a po ztrátě míče šli hosté do vedení. To byl signál, že zápas bude nad naše síly. My jsme se ale vzepřeli a přečkali pár výpadů Nedachlebic, které v první půli trefovaly tyče a břevno. Taky nás podržel výborně chytající gólman Kuchař. Hlavně díky němu jsme cítili šanci. Čtvrt hodiny před koncem si jednačtyřicetiletý Kowalík pohrál s bývalým třetiligovým hráčem Lapčíkem a dokázal prostřelit Mačudu, což se předtím kapitánu Trlidovi nepodařilo. Nedachlebice dál odstřelovaly Kuchaře. Kadlčák pálil do břevna, přežili jsme i pár závarů. Bohužel nám znovu nebylo přáno. Po rychlém brejku Kadlčák našel hlavu Bartoše a hosté zvítězili 2:1. My jsme se nedočkali ani penalt což pro mě bylo velké zklamání. Bod jsme si zasloužili. Sahali jsme po něm.“

Petr Polášek, trenér Nedachlebic: „Poslední utkání už bývají složitější, všichni hráči už bývají hlavou na večerní ukončené. Jsem rád, že jsme utkání zvládli, i když to mělo být zase výraznějším výsledkem a ne to honit na poslední chvíli. Děkuji hráčům, že jsem se s mužstvem rozloučil výhrou. Bohužel jsme spoustu dalších šancí zase neproměnili.“

Branky: 75. Kowalík – 5. Kadlčák, 90. Bartoš. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 120.

1. Kvasice 26 21 1 2 2 80:22 67

2. Osvětimany 26 21 1 0 4 90:31 65

3. Dolní Němčí 26 14 2 1 9 58:44 47

4. Bojkovice 26 13 1 2 10 60:61 43

5. Napajedla 26 10 5 1 10 55:44 41

6. Nedachlebice 26 11 0 4 11 54:54 37

7. Koryčany 26 11 1 2 12 43:44 37

8. V. Otrokovice B 26 8 3 6 9 57:64 36

9. Nivnice 26 10 2 1 13 51:56 35

10. Kunovice 26 8 5 1 12 46:56 35

11. Žalkovice 26 8 2 2 14 48:55 30

12. Buchlovice 26 7 3 2 14 37:48 29

13. Újezdec 26 6 2 4 14 37:73 26

14. Ořechov 26 5 1 1 19 29:93 18