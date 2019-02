Region – Nováčci jedou! Postupová euforie ve Fryštáku i v Nedašově i nadále trvá, jelikož obě nová mužstva v I. A třídě na úvod vyhrála. Ve skupině A si Nedašov poradil s Vidčem. Fryšták vyhrál proti Újezdci. Nezaváhal ani sestupující Hluk proti Žalkovicím.

„Basu" nedržely jen Bojkovice, které doma podlehly Dolnímu Němčí, přičemž ještě v poločase vedly.

SKUPINA A

PODKOPNÁ LHOTA – BRUMOV B 3:3 (1:1)

Brumov posílený o hráče áčka odolal počátečnímu náporu Lhoty a v 17. minutě šel do vedení po hrubce domácího brankáře, když dorazil do prázdné brány míč Trochta. Podkopná Lhota zvýšila obrátky, ale výborný brankář Brumova Vypušťák odolával. Po půlhodině hry domácí kapitán Mahďák nastřelil tyč. Další tutovku neproměnil Minařík. Podkopná Lhota se dočkala až ve 40. minutě, kdy po chybě obrany Brumova šel sám na brankáře Nedavaška a nedal brankáři hostí šanci.

Druhou půli začali lépe Brumovští a ve 47. minutě šli do vedení Naňákem. Domácí vyrovnali po hodině hry Bořutou. Hosté se dostali znovu do vedení, kdy v 77. minutě po chybě domácí obrany skóroval znovu Naňák. Podkopná Lhota vyrovnala dvě minuty před koncem nechytatelnou bombou do šibenice Holeňákem. V závěru zápas gradoval, obě mužstva se snažila o vítězný gól, ale kvalitní zápas skončil remízou.

Branky: Nedavaška, Bořuta, Holeňák – Naňák 2, Trochta. Rozhodčí: Blažek – Skalický, Dokoupil, 200 diváků. Podkopná Lhota: Valčík – Staněk, Psota, Videman, Mahďák, Holeňák, Bořuta, Nevrlka, Nedavaška, Minařík, Elšík, Hrdlička, Čunek, Rudolf, Srovnal. Trenér: Bořuta. Brumov B: Vypušťák – Janáč, Kolínek, Trochta, Šindler, Kiačík, Řehák, Strnad, Naňák, Dekleva, Ritter, Machač, Jakůbek. Pagáč, Nguyen. Trenér: Vaněk.

JUŘINKA – SK VIZOVICE 5:2 (2:1)

Prvních dvacet minut hrály Vizovice dobrý fotbal se spoustou šancí, z kterých se ujala pouze dorážka Macháče po střele Veleva. Juřinka zničehonic vyrovnala po standardce ze třiceti metrů, když balon doplachtil až za bezmocného Pavelku. Domácí přidali na důrazu a hosté měli problémy. O pět minut později z trestného kopu Juřinka otočila výsledek a hosté se až do přestávky nevzpamatovali. Po přestávce Juřinka poctivě bránila a chodila do brejků a po jednom z nich zvýšila. Naopak Vizovice zahodily šance Hlavou a Velevem. Druhý jmenovaný sice ještě stačil snížit, ale vlastními chybami a dalšími dvěma inkasovanými góly si hosté zápas prohráli.

Branky: Kocián 3, Bartoň, Šnajdr – Machač, Velev. Rozhodčí: Polaštík – Zicháček, Nohavica. ČK: Novák. SK Vizovice: Pavelka – Kolařík, Novák, Valenta, Drga – Hlava, Macháč, Dvořák, Laciga, Dubec, Velev. Trenér: P. Polášek.

VIDČE – NEDAŠOV 0:3 (0:1)

Domácí šli do premiérového utkání nové sezony značně oslabeni. Hosté jako nováček v nové soutěži budou hrát fotbal založený na rychlém přechodu do útoku. Hned v 6. minutě to dokonale předvedl Petr Šuráň a hlavou na zadní tyč překonal Petruželu – 0:1. Domácím se nedala upřít snaha, ale čtyři střely mimo branku za poločas, to bylo žalostně málo. Po přestávce dostali domácí hráči místy hosty pod tlak. V 53. minutě však Daniel Šenkeřík prostřelil průnikem do otevřené obrany domácího brankáře – 0:2. V 86. minutě si sám pro penaltu došel Michal Kramoliš, ale základy dramatického závěru nepoložil. Naopak v 86. minutě inkasovali domácí při hře vabank potřetí, trefil se Radim Fojtík – 0:3.

Branky: 15. Šuráň, 53. Šenkeřík, 86. Fojtík Radim. Rozhodčí: Kýr, Dokoupil, Beneš. Nedašov: Olša – Fojtík Josef, Fojtík Jakub, Talčík, Fojtík Jiří – Fojtík Radim. (90. Novák Dominik), Cícha D., Cícha R., Fojtík A., Šenkeřík (90. Fojtík René), Šuráň (25. Marek), Lavička: Holba, Psota, Fojtík Jakub II. Trenér: Mihalík. Asistent: Kolínek.

ŠTÍTNÁ N. VL.– VALAŠSKÉ KLOBOUKY 5:2 (2:1)

Hned v první minutě měli domácí vyloženou šanci, ale Holba trefil pouze tyč. Domácí byli nadále aktivní a ohrožovali soupeřovu branku. Nakonec se jim podařilo dvakrát skórovat po standardních situacích. Když už se zdálo, že do kabin půjdou domácí s dvougólovým náskokem, udělali velkou chybu v obraně, kterou s přehledem využil hostující Smolka a snížil. Do druhé půle opět vstoupili lépe domácí a po rychlé akci opět navýšil skóre Šuráň. Jenže hosté stále bojovali a dostali příležitost skórovat z penalty, kterou proměnil Sáblík. Domácí však nenechali nic náhodě a v závěru pojistili skóre ještě dvěma góly.

Branky: 18. Soja, 28. Sloboda, 48. Šuráň, 75 Babulík D., 80. Chovančík – 40. Smolka, 65. Sáblík. Rozhodčí: Štěpánek, 300 diváků. Štítná: Vaculík P. – Sloboda, Babulík J. (82. Hnaníček M.), Kořenek (84. Zvonek), Machuča – Šuráň, Hnaníček T., Soja, Chovančík – Vaculík T., Holba (68. Babulík D.). Valašské Kloubouky: Kovařík – Častulík, Trnavský (81. Bartoška), Kachlík, Nahodil, Novák, Sáblík, Kocourek, Smolka, Bělaška, Trojáček (72. Kováč).

DALŠÍ VÝSLEDKY: Hovězí – Podlesí 0:4 Bína 2, Tydlačka, Křižan, Val. Meziříčí B – Zubří 3:2 Horák 2, vlastní – Raždík, Jurajda, Hutisko – Dol. Bečva 4:1 Blaževič 2, Mikulenka D., 2 – Vojkůvka P.

SKUPINA B

KVASICE – BŘEZOLUPY 3:2 (0:0)

V prvním poločase se v Kvasicích hrál vyrovnaný zápas bez vyložených šancí. Po přestávce začali lépe hosté, kteří se v 51. minutě po hrubé chybě brankáře ujali vedení Kundrtem. Ihned po rozehrávce domácí vyrovnali brankou Prešnajdera. Druhý gól přidal v 57. minutě po krásné hlavičce Zapletalík a skóre domácích v 75. minutě završil Lepša. Hosté zkorigovali skóre zápasu v 88. minutě Johaníkem.

Branky: Prešnajder, Zapletalík, Lepša – Kundrt, Johaník. Rozhodčí: Havránek – Schmid, Konečný, 400 diváků. Březolupy: Doušek – Michálek, Vycudilík, Drga, Schubert, Hrbáček, Blažek, Chaloupka, Kukla, Kundrt, Johaník. Na střídání: Jevický, Stašek, Soška, Pavlík, Vrzal. Kvasice: Vymazal – Pospíšil, Večerka, Kovář, Lepša, Císař, Musil, Prešnajder, Foltýn, Zapletalík, Potočný. Střídali: Droběna, Močička, Ambruz, Stodůlka, Krejčiřík, Němeček.

PŘÍLUKY – O. N. VES 0:2 (0:1)

Poprvé po čtvrthodině hry zahrozili hosté, ale Sebera byl na místě. Pak dvě šance nevyužily Příluky Machalíčkem a Frolkem. Krutý trest pro Příluky přišel ve 40. minutě, kdy podle Příluckých pomezní sudí pustil dvoumetrový ofsajd a nabídl sólo L. Pokornému, který lobem přes brankáře poslal hosty do vedení – 0:1. Ke konci prvního poločasu mohl vyrovnat opět Machalíček, sám nekrytý v malém vápně trefil hlavou náruč gólmana. Ve druhém poločase přišel zlom v 65. minutě, kdy po druhé žluté musel opustit hřiště přílucký Strachoň. Hosté začali daleko více pronikat přes hostující obranu a Sebera musel čarovat. Konečný stav přišel v 75. minutě, kdy se za obranu dostal M. Pokorný a střelou k tyči rozhodl.

Branky: Pokorný L., Pokorný M. Rozhodčí: Mikulášek – Minarčík, Michalec, 50 diváků. Příluky: Sebera – Kolínek, Dederle, Čelůstka, Zedníček K., Vlček, Zedníček D., Nesvadba, Strachoň, Machalíček, Frolek D. Střídali: Polanský, Frolek M., Krumpolc. Trenér: Milan Záhora. O. N. Ves: Boček – Franta, Pokorný L., Merta, Zálešák, Šálek R., Pištěk, Šálek B., Máčala, Galuška, Pokorný M. Střídali: Kreisl, Jurásek, Slezák. Trenér: Šálek Bronislav.

HLUK – ŽALKOVICE 2:1 (1:0)

V první půli měli domácí územní převahu a už ve 13. minutě poslal za obranu ideální míč Dohnal a Hrdina skóroval. Náskok domácích mohl být ještě výraznější, ale střely Zlínského a Dohnala skončily na břevně žalkovické branky. Ve 43. minutě uviděl hostující Horák druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. Domácí chtěli po přestávce rychle rozhodnout, což se jim povedlo po hodině hry Zlínským. Žalkovice ale zápas nezabalily, naopak zrychlily pohyb. Výsledkem byl kontaktní gól v 70. minutě, když Samsonek z přímého kopu parádně vymetl šibenici. V závěru si už však Hluk těsné vedení pohlídal.

Branky: Hrdina, Zlínský – Samsonek. Rozhodčí: Houdek – Vlašic, Němec. Hluk: J. Machala – Říha, Šimčík, Chytil, Dufka, Minařík, O. Machala, Tinka, Dohnal, Zalubil, Jurásek, Hrdina, Zlínský.

KNĚŽPOLE – NEDACHLEBICE 0:1 (0:0)

V derby utkání byli překvapivě lepší hosté, kteří po celý zápas udávali tempo hry. Hosté si vytvořili v utkání více brankových příležitostí, ale v bráně Kněžpole stál výborný gólman Hančík, který zmařil několik dalších tutovek. Vítězný gól dal v úvodu druhé půle hostující Zoubek.

Branka: Zoubek. Rozhodčí: Bernatík – Mikoška, Říhák. Hančík – Chlachula, Uhlíř, Remeš, Hána, Haša, Bihári, Staroba, Klvaňa D., Brzica. Střídali: Večera, Palčík.

BOJKOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 1:2 (1:0)

V první půli se Bojkovice do svého soupeře zakously a dostaly se do pěti velmi slibných střeleckých pozic, ale Prekop, Varga ani Vacula se netrefili. Střeleckou smůlu protrhli domácí až v 55. minutě, kdy se prosadil Varga. Po hodině hry se začali hosté osmělovat a v 65. minutě potrestal T. Kadlček nedorozumění domácí obrany a vyrovnal na 1:1. Hosty tento laciný gól nakopl a z druhé vážné akce v 70. minutě dal T. Kadlček i vítězný gól. Domácí se snažili o vyrovnání, blízko k němu měl dvakrát Vacula, ale nejlepší hráč hostí brankář Hájek vyrovnání nedopustil.

Branky: 10. Varga – 65. a 71. Kadlček T. Rozhodčí: Dujíček – Mikoška, Kotačka. Bojkovice: Konečný – Valíček, Spáčil, Šiška, Hanke – Zýka, Bartoš, Vacula, Hladík – Varga, Prekop. Na střídání: Řezníček, Kalina, Liška. Trenér: Váňa. Dolní Němčí: Hájek – Grabec, Šmehlík, Kadlček L., Zimčík, Krchňáček P., Kadlček T., Pochylý, Stojaspal, Cmol, Krchňáček M. Na střídání: Tinka, Světinský.

OŘECHOV – MLADCOVÁ 0:1 (0:1)

V první půli bylo utkání vyrovnané. Domácí Trlida trefil tyč, hosté mimo nastřelené tyče ještě vstřelili vítězný gól v 18. minutě Jarošem, který vyslal umístěnou střelu z hranice šestnáctky. Po přestávce se více do útočení tlačili domácí, ale výborný gólman hostí šance Trlidy, Hruboše a Rezka zlikvidoval. Domácí nejsou spokojeni s výkonem rozhodčího.

Branky: 18. Jaroš. Rozhodčí: Toman – Janča, Šumšal. Mladcová: Korch – Vaněk D., Struška L., Krahula M. – Petlach (75. Sovják), Dlabač M., Julina, Káňa, Luňák – Jaroš, Hludil. Trenér: Křapa.

FRYŠTÁK – ÚJEZDEC 3:1 (2:0)

Hosté začali aktivněji a Pilka se dvakrát dostal do dobré palebné pozice, ale branku nedal. Domácí vyslali první střelu na hostující branku ve 30. minutě a z následného rohového kopu si dali hosté vlastní gól. Domácí se zvedli a o pět minut později dali druhý gól. Po hodině hry dali domácí třetí branku a zdálo se být o výsledku rozhodnuto, ale hosté nesložili zbraně a Gregorem utkání zdramatizovali. Závěr utkání byl ve znamení snahy hostů o vstřelení branky, ale dostali se jen do několika pološancí, ze kterých nezapršelo.

Branky: Křenek T., Šumšal, Petráš – Gregor. Rozhodčí: Vlašic – Houdek, Kotačka. Fryšták: Balážik – Rudolf (46. Valášek), Hubáček, Krhůtek, Kolář – Bednařík, Holub, Skalička, Petráš (86. Gajdůšek) – Křenek T., Šumšal.

