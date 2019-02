Dramatický závěr sezony slibuje fotbalová I. A třída. Po víkendu je totiž jasné, že v obou skupinách bude o vítězství a postup bojovat hned trojice týmů.

Ilustrační foto | Foto: František Géla

SKUPINA A

VAL. PŘÍKAZY – VLACHOVICE 6:2 (3:1)

Domácí hrají na jaře ve výborné formě a s Vlachovicemi neměli sebemenší problém.

„I když jsme špatně vstoupili do zápasu a inkasovali jsme, od vyrovnávací branky ve 26. minutě jsme byli lepším celkem. Hosté sice v prvním poločase za stavu 3:1 nedali penaltu, ale od 58. minuty, kdy jejich brankář Bodlák fauloval ve vyložené brankové příležitosti Juřicu a byl vyloučen, rezignovali na výsledek a my jsme v přesilovce zápas v klidu dohráli do vysoké výhry," řekl k utkání trenér Valašských Příkaz Josef Miklas.

Branky: 26. Sedlačík, 37. a 87. Smilek, 45. Líňa, 55. Juřica, 64. Ryza – 4. Hovězák, 81. Míča.

JUŘINKA – NEDAŠOV 4:1 (2:1)

Jednoznačným hrdinou zápasu byl střelec všech čtyř branek vítězů Daniel Vavřík.

„Při vší skromnosti jsme nechtěli soupeře, který umí překvapit, zápas vyhecovat a tlačit i na výroky rozhodčích, podcenit. Dávali jsme nádherné vypracované branky, na jejichž konci byl Vavřa, Daniel Vavřík. Musím zmínit jeho trefu na 3:1. Tak nádherný gól, kdy se náš hráč položil do centru a z pravé strany ho polonůžkami napálil do levé šibenice, jsem neviděl ani v jedné soutěži a úrovni, kterými jsem doposud za svou trenérskou kariéru prošel. Dnes jsem po dlouhé době plně spokojený s výkonem v obraně i útoku a se stoprocentním přístupem všech hráčů," řekl k utkání trenér Juřinka Pavel Vaigl.

Branky: 21., 45., 53. a 76. Vavřík – 40. Šuráň.

H. LIDEČ – BRUMOV B 2:3 (1:1)

Domácím se nedaří. Tentokrát nestačili na běhavý tým mladíků z Brumova.

„Dali jsme rychlou branku, pak šel ještě Martin Petrušek jednou sám, ale již to nevyšlo. Běhavý soupeř s šesti dorostenci nás postupně přehrával a musím být tentokrát hodně kritický do vlastních řad. Vůbec jsme nehráli dobře, některé výkony byly z naší strany podprůměrné a zase mohu pochválit jen brankáře. Nechceme mít problémy v závěru sezony, ale s tak slabými výkony si o ně říkáme," řekl k zápasu předseda Horní Lidče Bronislav Gajdošík.

Branky: 8. a 75. Martin Petrušek – 22. Vaculín, 48. Machač, 66. Doležal.

PODLESÍ – VIDČE 6:0 (1:0)

Domácím se hlavně ve druhém poločase připomněli mlčící střelci a Vidče si odvezlo debakl. „Hráli jsme výborně patnáct minut a vyjádřili to brankově. Pak jsme měli hluchý zbytek poločasu. Ve druhém poločase kromě pěti minut mohu být s výkonem týmu naprosto spokojený, protože jsme zápas ovládli. Jsem rád, že se trefili kluci, kterým to doposud tolik nepadalo," řekl k utkání trenér Podlesí Karel Baroš.

Branky: 6. a 89. Vaigl, 63. a 79. Bělocký, 86. Pernický, 88. Křižan.

ZUBŘÍ – VAL. MEZIŘÍČÍ B 1:2 na pen. (0:0)

Hosté přijeli hodně posíleni hráči prvního týmu. V základní sestavě se objevili Rohel, Kovář, Výmola, Pospěch, Bělíček a Žilinský. Oslabené Zubří vsadilo na poctivý bojovný výkon a nakonec vybojovalo bod.

„Soupeř byl fotbalovější. My jsme ale bojovali nadoraz. V prvním poločase jsme soupeře do vyložené šance nepustili. Hosté hráli i po přestávce, ale jejich akce končila na hranici našeho pokutového území. Šli jsme do vedení po krásné akci, kdy Frňka prostřelil z hranice vápna Rohela. Škoda, že jsme záhy podběhli míč ve vápně a Pospěch srovnal. Za stavu 1:1 měli hosté loženku, ale tu Blabla na čáře chytil. Chtěl bych poděkovat celému týmu a také klukům z rezervy Borutovi a Peroutovi za výpomoc," řekl k zápasu hrající manažer Zubří Robert Jurajda.

„Celý zápas jsme byli lepším celkem, ale málo jsme se tlačili do zakončení. Zubří bylo za půlkou dvakrát a dalo jednu branku. Mrzí mne unfair chování jednoho domácího hráče, ale nebudu ho jmenovat. Kluci z áčka dřeli, nic nevypustili. Domácí zaparkovali ve vápně autobus. Zubří zdržovalo, polehávalo, zakopávalo míče. I tak jsme rádi za dva body z tohoto zápasu," dodal trenér Valašského Meziříčí Vladimír Kostka.

Branky: 59. Frňka – 61. Pospěch.

SEHRADICE - JAROSLAVICE 0:4 (0:1)

První poločas přinesl vyrovnanou partii. Šance si tvořily oba celky. Šťastnější však byli hosté z Jaroslavic, když skórovali po sólovém úniku.

Druhý poločas měl rychlý spád. Hosté využili hned ve 46. minutě velkou hrubku domácích a zápas tím byl rozhodnutý. Sehradice to úplně položilo, hráči přestali běhat a soupeři se odevzdali. Jaroslavice toho využily ještě ke vstřelení dvou branek.

Branky: 38. Mynarčik, 46. a 62. Vávra, 67. Macalík. Sehradice: Minařík – Gregor, Mikel, Tomšů, Žebráček – Zavadil, Vašička, Sochora, Plášek - Zerzan, Gerža. Střídali: Srcháček, Heinz M., Maňas. Jaroslavice: Žbel – Vávra, Podéšť, Lebánek, Polách Š., Červenka, Vrba, Mynarčik, Macalík, Polách O., Valenta. Střídali: Maršálek, Paníček, Dobosh.

VAL. KLOBOUKY - SLUŠOVICE 1:3 (0:1)

Hned první akce dala ráz zbytku utkání, když nabídnutou šanci Slušovičtí svým kanonýrem Dobešem využili. Podobný kousek se hostům podařil po změně stran, kdy Janků zvýšil náskok Slušovic. A když dvacet minut před koncem Zedníček potřetí rozvlnil síť domácích, ti se v závěru zmohli už jen na korigování výsledku.

„Nepříjemný moment přinesla 28. minuta, kdy po nezaviněném střetu s naším gólmanem musela pro otřeseného kapitána Klobouk sanitka. Podle všeho ale vše dobře dopadlo," upřesnil slušovický lídr Rostislav Dobeš, jehož tým by se případnému postupu nebránil.

„Zatím to neřešíme, máme ještě těžký los a musíme čekat na zaváhání Podlesí. Ale kdyby to vyšlo, nebránili bychom se návratu do kraje," potvrdil Dobeš.

Branky: 73. Fojtů - 1. Dobeš, 56. Janků, 69. Zedníček. Valašské Klobouky: Důbrava – Pavlůsek, Trojáček, Šuchma, Trnavský, Macháč, Sáblík, Kocourek, Mana, Nedavaška, Psota. Střídali: Maňas, Fojtů. Slušovice: Varga – Lošťák, Čuřík, Dobeš, Zedníček, Janků, Klečka, Bořuta, Zbranek, Kučerňák, Čunek. Střídali: Večeřa, Kvasnica, Burša.

1. Podlesí 23 13 2 3 5 46:25 46

2. Slušovice 23 13 2 2 6 62:31 45

3. Juřinka 23 13 1 2 7 58:29 43

4. Brumov B 23 11 3 1 8 55:42 40

5. Val. Klobouky 22 11 2 2 7 44:35 39

6. Val. Příkazy 23 11 1 2 9 64:55 37

7. Zubří 23 10 1 4 8 44:38 36

8. Nedašov 23 9 3 2 9 36:43 35

9. Vidče 23 10 1 3 9 43:53 35

10. Vlachovice 22 8 2 3 9 48:55 31

11. Val. Meziříčí B 23 6 5 1 11 45:52 29

12. Horní Lideč 23 9 0 0 14 37:47 27

13. Jaroslavice 23 6 4 1 12 33:50 27

14. Sehradice 23 3 0 1 19 19:79 10

SKUPINA B

MALENOVICE - NEDACHLEBICE 2:0 (1:0)

Do Malenovic odjely Nedachlebice v 11 hráčích, z toho se třemi gólmany. Na beku tak zápas odehrál matador Řešetka a v útoku dorostenec Hubáček. „Ve velkém horku byli domácí o trochu bojovnější a taky šťastnější," uznal trenér Nedachlebic Petr Polášek.

Branky: 40. Bartek, 77. Střelec (pen.). Malenovice: Mňaček – Válek, Rosinec, Vichorec, Bartoň D., Střelec, Bartoň J., Torma, Dorotík, Bartek, Struška. Střídali: Kletečka, Zahnaš D., Menša, Lhotský, Škrabal. Nedachlebice: Vyorálek - Řešetka, Ryška, Hána, Pisklák - Nožička M., Haša, Bartoš, Káňa - Hubáček R., Urban.

ŽALKOVICE - BOJKOVICE 5:1 (3:0)

„Na Hané nám to prostě nejde. Podali jsme nejslabší výkon za celý rok a po zásluze jsme prohráli. Nic na tom, že jsme opět nebyli kompletní. Jedenáctka, která nastoupila, podala ustrašený výkon. Propadli jsme ve všech činnostech, žádný míč se k nám neodrazil, naopak domácím vycházelo absolutně všechno. Holt někdy to tak je," litoval trenér Bojkovic Libor Kubiš.

Branky: 13. a 33. Němec, 29. a 78. Horák, 76. Zavadil - 70. Vacula. Žalkovice: Juráň - Netopil, Horák, Janečka T., Janečka M., Němec, Bartušek, Horák Pavel, Zavadil J., Horák Petr, Zavadil D. Střídali: Pospíšil, Bartůšek O., Horák F., Strnad, Krejčí. Bojkovice: Urbánek – Zýka, Miča, Kalina, Slavíček, Gago, Varga, Křižka, Gorčík, Dolina, Vacula. Na střídání: Hanke.

KORYČANY - KVASICE 0:2 (0:1)

Do Koryčan odjíždělo mužstvo Kvasic sice v optimálním složení, přesto z objektivních důvodů s červíkem pochybností, jak se v teplém nedělním odpoledni s nástrahami těžkého zápasu vyrovná.

První patnáctiminutovka byla plně v režii Kvasic a standardní situace spolu s vytvořenými příležitostmi volaly po gólu. V 15. minutě byl unikající Radek Janoštík sražen v pokutovém území domácím brankářem, sudí nařídil pokutový kop a Karel Lepša bezpečně zařídil vedení. Po vstřeleném gólu hosté působili chvílemi až bezstarostně, ale domácí toho nedokázali využít, a to především zásluhou výborného Ladi Vymazala v brance. Ve zbytku prvního poločasu hosté promarnili ještě jednu příležitost, a tak šli do šaten s jednobrankovým vedením.

Ve druhé půli byli Kvasičtí v defenzivní činnosti a ze hry nepustili domácí do žádných příležitostí. O to nebezpečnější byly Koryčany při zahrávání rohových kopů. Z jednoho nastřelily břevno a druhou hlavičku k tyči vytěsnil opět Laďa Vymazal. To však bylo z domácí strany vše a příležitosti ke vstřelení druhé branky narůstaly na straně Kvasic, ale chyběla (i kvůli velmi nekvalitnímu hřišti) přesnost ve finální fázi.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu se uvolnil Radim Zapletal, přihrávkou vybídl ke střele Ondru Stojaníka, a ten nabídkou nepohrdnul. Vypálil z 22 metrů, což je u Kvasic málo vídané, a jeho střela zapadla za tyč bezmocného gólmana Koryčan. Ve zbytku zápasu se na hřišti ještě párkrát zajiskřilo, domácí rezignovali a Kvasičtí dotáhli bez nesnází zápas do vítězného konce.

Díky vítězství hostů je situace v popředí tabulky docela vyrovnaná, a pokud bude převládat u kvasických hráčů i v posledních třech kolech stejně pozitivní přístup k utkáním, pozici v nejlepší trojici by měli uhájit.

Branky: 17. Lepša (pen.), 74. Stojaník. Koryčany: Vrba - Věžník J., Tesař, Ryška, Mušálek, Šnajdr, Posolda, Gejdoš, Lysko, Hanák, Věžník K. Kvasice: Vymazal – Večerka, Stojaník, Musil, Vojtášek, Močička, Janoštík, Lepša, Foltýn, Šilinger, Brázdil.

DOLNÍ NĚMČÍ - NIVNICE 1:4 (0:3)

Domácí nějakým extra klidem před utkáním neoplývali, protože ke svým třiceti bodům potřebovali jeden dva přidat, avšak vlčáci ze dna tabulky chytili neskutečnou formu. Ještě než se stačily davy lidí uvelebit na svých místech a uzenář roztopit udírnu, měnil se stav. Domácí zahráli malou domů s pocitem, že jsou hosté ještě na cestě, ale opak byl pravdou.

Nivnická smečka vystartovala po domácím brankáři Bobčíkovi s takovou vehemencí, že jim snad strachy přihrál míč, a pak už to šlo ráz na ráz. P. Lukeš posunul balon na V. Veleckého, a přestože se domácí ochránce tří tyčí snažil zabránit nejhoršímu, nezbylo mu než kapitulovat poprvé. Půlka tribuny vybuchla radostí, protože Nivničané na svůj klub nezanevřeli a v pěkném počasí vytáhli paty na fotbal. Mírně opaření domácí sledovali ve třetí minutě další pokus hostů o gól, ale po nahrávce Z. Kostelníka na J. Máčalíka byl u míče přece jenom brankář dřív.

V následující pasáži byli fotbalisté Dolního Němčí u míče častěji a střelecké pokusy na sebe dlouho čekat nenechaly. V 6. minutě střílel domácí Poruban příliš vysoko. V 8. minutě pálil P. Krchňáček ještě výše a dalších asi deset minut poletoval balon po polovině hostů nemohouc najít cíl.

Nivničané bránili zodpovědně a pozorně. Teprve ve 22. minutě trefil domácí R. Krchňáček prostor branky a P. Mendl musel poprvé na zem a loptu poslal na rohový kop. Ve 34. minutě si balon chystal ke standardce domácí Ježek. Přímák nivnickou branku trefil, ale s největší pravděpodobností by míč chytila i brankářka okresního přeboru žen, natož pak P. Mendl.

Ve 35. minutě hosté po hlavním rozhodčím hulákali jako nepříčetné stádo opic. V. Velecký se dostal po úniku za obranu domácích a postupoval sám na brankáře. To by ještě nebylo ke vzteku, ale žlutá karta pro domácího Cmola za stažení zezadu s Nivnickými chvíli lomcovala.

Ale opravdu jenom chvíli, protože bylo potřeba sledovat přímý kop P. Lukeše z osmnácti metrů. Kopací technika středního záložníka dávala tušit nebezpečí, a tak se také stalo. Jedovatý šíp zahrál P. Lukeš přesně kolem zdi do víka a radost hostí neznala mezí – vedli 2:0.

V doznívající radosti z dvoubrankového vedení a vychutnávání si krásného momentu naservíroval J. Máčalík ve 40. minutě míč V. Veleckému, a toho při kličce ve vápně brankář domácích stáhl při zakončení na zem.

Z penalty, kterou Nivničtí nezahrávali už 37 utkání, P. Lukeš poslal balon do sítě, a hosté tak k dosavadním čtyřem jarním gólům přidali během čtyřiceti minut další tři. Ve 44. minutě mohli vsítit počtvrté, když standardní situaci z poloviny zahrál kapitán P. Ligas do vápna na S. Josefíka, ale o setinku byl domácí Bobčík u míče dříve.

O přestávce bylo úkolem Nivnických krotit euforii a vyvarovat se brzkého snížení stavu. Přesto se to mohlo stát. T. Stojaspal posílal projektil do cíle ze šestnácti metrů, ale o metr minul. Za minutu hosté zkoprněli ještě víc. V obraně asi mluvili cizími jazyky a balon po centru T. Stojaspala prošel za záda všech až k R. Krchňáčkovi, ale ten promáchl.

V 52. minutě se Nivničtí probrali, V. Velecký se zjevil za domácí obranou, ale místo střely či jiné finesy nahrál nikomu a celou akci tak pohřbil. Dle jeho rozboru situace šetřil síly na další zteč soupeřovy branky, a jak ukázal vývoj, tak udělal to nejmoudřejší, co mohl. V 57. minutě vybojoval jeden z nejlepších fotbalistů utkání P. Lukeš na polovině plochy balon a nahrávkou mezi beky vyzval ke skórování právě V. Veleckého.

Ten chtěje vyšperkovat situaci obešel i brankáře a rozvlnit síť prázdné branky byla maličkost. Hosté vedli už 4:0. Někteří ortodoxní fanoušci domácích pojali nepodložené a nesmyslné podezření z vývoje hry a začali se přemisťovat do místních restauračních zařízení mluvíc o tom, že o zbytku utkání si nechají povyprávět. Nutno říct, že z pohledu domácích o nic valného nepřišli. Ti pomalejší mohli spatřit ještě střelu Bídy k tyči, ale bez urážky to byl bídný, pomalý hokus pokus.

Dolněmčané vědomi si nespokojenosti domácího publika chtěli s výsledkem alespoň něco udělat, ale nivnickou hráz by nerozkousali ani bobři od řeky Dyje. Proto vznikal obrovský prostor pro naše rychlíky v ofenzívě a jeden takový výpad S. Josefíka vyřešil Bobčík vypíchnutím balonu na roh v poslední možné chvilce.

Následovaly čtyři akce domácích, ale bez gólového zakončení. Poté nastoupil do hry T. Kadlček a potleskem ho společně přivítaly oba tábory fanoušků. V 78. minutě už byla pro hosty radost pozorovat naskakující minuty na světelné tabuli, a v tom samém okamžiku také zákrok P. Mendla, který zblízka vychytal štírka P. Tinku.

Na opačné straně předvedl sólíčko S. Josefík, a až před brankou musel zastavit na stopce. V 83. minutě hlavičkoval malou domů P. Ligas do protipohybu gólmana, ale naštěstí pro Nivnici netrefil.

Silou vůle se pět minut před koncem domácí přece jenom dočkali. Střídající dorostenec O. Kadlček svedl asi tři souboje s nivnickým brankářem, který několikrát míč vyrazil, až jej přece jenom domácí hráč z osmi metrů prostřelil a snížil na 1:4. Mnoho radosti to do domácího ležení nepřineslo, což bylo v daném čase pochopitelné. Celé sportovní odpoledne v Dolním Němčí stylově končilo šancí hostí.

Jenom to finále! Z. Kostelník táhl míč a kolem sebe i spoluhráče, ovšem nikoho nahrávkou neoslovil a vše skončilo bouračkou s domácím obráncem, naštěstí bez zranění. Za vynikající představení je nutné nivnické borce pochválit, ale také poznamenat, že při podobných výkonech by měli o pár bodů více.

Branky: 85. Kadlček - 1. a 57. Velecký, 36. a 40. Lukeš (pen.). Rozhodčí: Smýkal - Volek, Ambroz, 350 diváků. D. Němčí: Bobčík - L. Kadlček (57. O. Kadlček), Cmol, Ježek, P. Krchňáček (41. M. Krchňáček), R. Krchňáček, T. Stojaspal, Bída, M. Stojaspal, Tinka, Poruban. Nivnice: Mendl - P. Hladiš, Machala, P. Ligas, Michalec - Májek (72. T. Kadlček), Lukeš (62. Holboj), Kostelník, J. Máčalík (90. Kašpárek) - Josefík (83. Slezáček), Velecký.

SKAŠTICE - ÚJEZDEC 2:1 na pen. (0:0)

Přestože domácí měli většinu zápasu otěže zápasu ve svých rukou a po hodině hry šli kanonýrem Konečníkem do vedení, na všechny body nedosáhli. Újezd totiž ze svého závěrečného náporu dosáhl na vyrovnání a dostal zápas do penaltového rozstřelu. V něm měli více štěstí a utkání zaslouženě ovládli Skaštičtí.

Branky: 67. Konečník - 88. Slinták (pen.). Rozhodčí: Straka - Kýr, Svoboda, 100 diváků. Skaštice: Vymětal L. – Vymětal R., Batík, Motal T., Icela – Bubla (58. Ančinec), Sova (K), Uličný (76. Škrabana), Menšík – Frýdl M. (54. Frýdl R.), Konečník. Trenér: Roman Kolenič. Újezdec: Pochylý Jiří – Kobzinek, Šmíd, Vystrčil, Uher, Těthal, Coufalík, Indra, Slinták K., Vacula, Slinták J. Střídal: Pochylý Jan.

OSVĚTIMANY - HLUK 5:0 (1:0)

Souboj prvního a druhého celku tabulky přilákal téměř 200 diváků. Hosté z Hluku se hned od úvodu tlačili před branku domácích a prvních pět minut působili na jejich polovině. Pak se domácí vymanili z obléhání a hned bylo u protější brány rušno.

Nejdříve rohový kop, ten ještě hosté odvrátili. Pak přišla střela René Křemečka z levé strany a tu zastavila tyč. Odražený míč se dostal na šestnáctku, tam se do něj opřel Pavel Šmatelka a bylo to 1:0. Pak měli domácí ještě nějaké příležitosti, žádnou však nevyužili.

Hosté se nevzdávali a vytrvale se snažili ohrozit branku domácích, žádnou vyloženou šanci si však nevypracovali. Ve 24. minutě musel střídat pro zranění Luboš Křemeček a rozšířil tak marodku Osvětiman. Domácí se dostali k příležitostem až v závěru poločasu, Zýbalova střela z trestného kopu skončila těsně nad a Válkovu střelu směřující k tyči zneškodnil brankář Hluku Josef Fojtík.

Ve druhé půli se hra přelévala z jedné strany na druhou. Rozruch přinesla 58. minuta, kdy Šmatelkova hlavička skončila těsně nad brankou. V 70. minutě ve středu hřiště zachytil přihrávku Matěj Otáhal a své sólo proměnil ve druhou branku domácích. O deset minut později se do míče opřel znovu Pavel Šmatelka a rozvlnil síť v hlucké bráně již potřetí.

Závěr zápasu se proměnil v exhibici Osvětimanských. V 83. minutě zopakoval Matěj Otáhal situaci ze 70. minuty a opět obešel vše, co mu stálo v cestě do brány, včetně brankáře a zvýšil už na 4:0. V 89. minutě zápasu došlo i na Ondru Zýbala, jeho prudká střela pod břevno uzavřela skóre utkání na konečných 5:0.

Branky: 6. a 80. Šmatelka, 70. a 83. Otáhal, 89. Zýbal. Osvětimany: Zálešák - Šmatelka, Fišer, Křemeček L. (24. Juřena), Švrček (86. Trávníček), Křemeček R., Brhel, Otáhal (83. Ondroušek), Válek, Ohnutek, Zýbal. Hluk: Fojtík – Šimčík, Horák, Dohnal, Martiš, Kukla, Kryl, Zalubil, Machala, Galuška, Lipoti. Střídal: Masařík.

VLČNOV - NAPAJEDLA 3:2 (0:0)

Ve vyrovnaném utkání se diváci dočkali branek až po přestávce. Vlčnovští ze své převahy vytěžili dvoubrankové vedení, ovšem jak rychle nabyli, tak rychle o něj přišli. Nejprve si vlastní gól dal Martinec, aby o deset minut později srovnal krok Bauer. Radost Napajedel netrvala dlouho, neboť domácí hned z následně vážnější akce strhli vítězství na svou stranu. Tři body ubránili i přes mohutný nápor soupeře.

Branky: 54. a 84. Uhlíř, 70. Stojaspal - 71. vlastní (Martinec), 82. Brauner. Vlčnov: Machala – Uhlíř, Tománek, Gregor, Beránek, Kameník, Stojaspal, Martinec, Palička, Hanák, Hlahůlek. Střídali: Hradílek, Pešl. Napajedla: Bartoš – Koutník, Drga, Náplava, Haša, Škarek, Foral, Belant, Bláha, Havránek, Brauner. Střídali: Hejda, Škrabal, Kurzer.

1. Hluk 23 14 4 2 3 52:22 52

2. Osvětimany 23 16 1 0 6 67:34 50

3. Kvasice 23 14 0 6 3 55:24 48

4. Napajedla 23 11 3 2 7 49:40 41

5. Bojkovice 23 11 2 1 9 43:38 38

6. Koryčany 23 9 2 4 8 34:28 35

7. Skaštice 23 9 4 0 10 47:44 35 4 0

8. Nedachlebice 23 9 2 3 9 36:41 34

9. Dolní Němčí 23 9 0 3 11 30:45 30

10. Vlčnov 23 8 2 2 11 27:43 30

11. Žalkovice 23 6 4 0 13 35:43 26

12. Újezdec 23 8 0 1 14 31:54 25

13. Nivnice 23 6 2 1 14 27:46 23

14. Malenovice 23 4 1 2 16 23:54 16