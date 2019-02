Region – Hitem fotbalového víkendu bylo španělské El Classico Barcelona versus Real Madrid. I v I. B třídě KFS Zlín se proti sobě postavili rivalové. A rovnou z vedlejší obce. Na Zlínsku v „podřevnickém" derby Malenovice skolily Tečovice, na Kroměřížsku pak Kostelec u Holešova uspěl přes kopec v Roštění. Obě bitvy rozhodovaly až penalty.

SKUPINA A

HUTISKO – PRLOV 3:2 na pen. (2:1)

V Hutisku se hrál hodně zajímavý zápas. „V úvodu padly rychlé dvě branky, Prlov rychle reagoval na moji první trefu. Ve druhém poločase jsme to mohli rozhodnout, ale Mira Baroš nedal penaltu. Brankář hostí Zvonek mu ji lapil, ale pak jich v rozstřelu nechytil devět. To se desátý v řadě Mira Baroš klepal, že by musel jít kopat i po zápase, naštěstí nemusel," smál se domácí hrající trenér Robert Křenek. Prlov v závěru srovnal po rohu a nakonec mohl i vyhrát. „Měli jsme tam velké štěstí v poslední minutě zápasu, kdy po další hlavičce jsem vykopával míč z brankové čáry za překonaným naším brankářem Majerem," dodal s úlevou Robert Křenek.

Branky: 3. a 32. Robert Křenek – 7. Zicha, 87. Sochora.

JABLŮNKA – VIZOVICE 3:0 (0:0)

Vizovice přijely do Jablůnky k záchranářskému duelu s hodně pozměněným kádrem a hrály pěkně od podlahy. „Jsme rádi, že to máme za sebou. Hosté hráli hodně tvrdě. Dostali pět žlutých karet, dva jejich hráči raději vystřídali, aby unikli vyloučení. Jsme rádi, že jsme tento důležitý zápas zvládli," oddechl si po zápase předseda domácího klubu Zdeněk Mrlina.

Branky: 60. Smilek, 66. Němec, 82. Biel.

F. LHOTA – P. BEČVA 3:1 (2:0)

Ve Francově Lhotě se hrál vynikající fotbal. „Hosté nás mačkali do 25. minuty, kdy jsme nebyli za půlkou, ale největší šanci Ondryášovi chytil Boško. Pak se prosadil křižnou střelou Kovář a ožili jsme. Pro penaltu si v závěru poločasu došel Chmela a sám ji proměnil, a to ještě Ondra Filák s Chmelou mohli jak v prvním, tak ve druhém poločase přidat další branky. Hosté měli i ve druhém poločase možnosti, ale Boško chytal výborně. Po snížení Vaškem uzavřela zápas bomba Chmely z přímého kopu, která se odrazila od břevna do zad brankáře hostí Jurajda a do branky," poznamenal k vydařenému utkání domácích předseda klubu Josef Bambuch.

Branky: 36. Kovář, 43. a 90. Chmela – 83. Vašek.

LIDEČKO – HRACHOVEC 6:1 (2:0)

Hosté propadli v defenzívě. Přijeli bez zraněných opor Škabrahy, Mizery a Volka a na jejich výkonu to bylo znát. „Museli jsme v sestavě improvizovat, na stopery jsem šel já s Brázdilem. Oni byli důraznější a lepší, i když i my jsme měli šance," přiznal po zápase zklamaný obránce Hrachovce Radek Vajgl.

Branky: 6. Gargulák, 13. a 67. Svoboda, 82. a 83. Ryza, 89. Novosad – 87. Vaigl Jan.

HOVĚZÍ – LHOTA U VS. 3:2 na pen. (0:2)

Lhota u Vsetína mohla na půdě favorita i vyhrát. „V prvním poločase jsme to měli pod kontrolou, dali jsme dvě branky a drželi soupeře na dostřel. Pak jsme však posadili domácí na koně nesmyslným faulem, za který byla nařízena penalta. Za stavu 1:2 ještě Vojtíšek se Zgarbou mohli rozhodnout, ale domácí bojovností vyrovnali. Zkušený Šrámek hrál na hranici sebeobětování. Před zápasem bychom bod brali, teď je to málo," přiznal po zápase manažer Lhoty u Vsetína Petr Orság.

Branky: 60. a 75. Šrámek – 17. Doležel, 26. Blažek.

RATIBOŘ – VAL. POLANKA 1:2 na pen. (0:1)

Velmi bojovné utkání dospělo zaslouženě do penalt. „Zasloužená remíza. Oni vedli po naší chybě, my jsme vyrovnali z penalty po hrubém faulu hostujícího brankáře, ke kterému se nechci dále vyjadřovat. Bylo to hodně bojovné, penalty jsou pak loterie," hodnotil zápas domácí trenér Ratiboře Lubomír Stančík.

Branky: 66. Burdík – 22. Trčka.

KATEŘINICE – ZAŠOVÁ 2:1 (1:0)

Velmi krutou porážku utrpěla Zašová v Kateřinicích. „Hosté měli šance. Nedali penaltu, trefili tyč, srovnali stav, zasloužili by si remízu, ale takový je fotbal. My jsme vedení 1:0 mohli navýšit, ale Doležala skvěle vychytal Hadaš. Nakonec rozhodla krásná individuální akce Peredarjuka, který obešel brankáře, vymáchal zasekávačkou na lajně i vracejícího stopera a rozhodl zápas," poznamenal po zápase předseda domácího klubu Jiří Kuzník.

Branky: 34. a 82. Peredarjuk – 58. Vilém.

1. Kateřinice 15 12 0 0 3 41:18 36

2. Hovězí 15 10 1 0 4 44:13 32

3. Prostř. Bečva 15 8 1 2 4 34:23 28

4. Fr. Lhota 15 7 2 2 4 29:26 27

5. Lhota u Vs. 15 8 0 1 6 35:20 25

6. Hutisko 15 6 2 4 3 30:28 25

7. Val. Polanka 15 4 5 1 5 23:17 23

8. Prlov 15 6 1 2 6 29:21 22

9. Lidečko 15 7 0 0 8 30:35 21

10. Zašová 15 5 1 1 8 28:36 18

11. Ratiboř 15 5 1 1 8 21:35 18

12. Hrachovec 15 5 0 1 9 24:43 16

13. Jablůnka 15 3 1 1 9 13:43 12

14. Vizovice 15 3 0 2 10 16:39 11

SKUPINA B

SEHRADICE – V. OTROKOVICE B 2:0 (2:0)

V sobotním jarním odpoledni se střetly fotbalová zkušenost a dravé mládí. Hra se v první půli odehrávala především mezi šestnáctkami. Hosté se zkoušeli protlačit do šestnáctky, ale ztroskotávali na domácím obranném valu. A tak jejich pokusy končily především střelami z dálky. Domácí se snažili hosty překvapovat náhlými přečísleními a rychlými protiútoky. Po jednom takovém byl těsně za hranou šestnáctky faulován domácí hráč. K trestnému kopu se postavil Petr Polášek a přesně mířenou střelou do šibenice nedal brankáři Otrokovic šanci. Po dalším rychlém brejku šel sám na brankáře Ladislav Bahulík, jednoduše ho obstřelil k tyči a bylo to 2:0 pro Sehradice. Druhá půle přinesla enormní snažení hostů a na 10 minut se jim podařilo zamknout domácí před jejich šestnáctku. Ovšem pozorná obranná hra Sehradic jim téměř nic nedovolila. Domácí poté několikrát vystřídali a v poklidu si pohlídali první jarní vítězství.

Branky: 28. Polášek, 41. Bahulík. TJ Sokol Sehradice: V. Minařík – M. Kraváček, M. Blažek – D. Mikel, K. Zavadil (74. D. Maršálek) – P. Polášek (79. P. Malíček), L. Krejčiřík (64. J. Plášek), V. Žáček (84. J. Horáček), M. Okénka, T. Holoubek, L. Bahulík (50. R. Sochora). FC Viktoria Otrokovice B: T. Zálešák – A. Řiháček, P. Lendler, L. Křivánek, D. Chovanec, T. Frydrych, A. Bahounek, T. Kozel, T. Caudr (63. J. Gojš), M. Škrabal, K. Koštial.

VESELÁ – PŘÍLUKY 0:5 (0:3)

Krásná návštěva, krásné počasí, jen fotbal z pohledu domácích nestál za nic. Veselští fanoušci si mohli hodit korunou, jestli mají být více smutní z děravé obrany nebo z nemohoucí ofenzívy. Nikdo už nezjistí, jak by se dál odvíjelo utkání, kdyby ve 2. minutě gólová střela domácího Milana Šumšala nebyla obránci zblokovaná a skončila v síti Příluku. Leč neskončila. Následoval dlouhý míč k levé postranní lajně, kde si Mir. Čoček nepohlídal svého hráče a nejlepší hráč na hřišti s číslem 7 Petr Votava obraně Veselé utekl, od lajny nacentroval na malé vápno, kde v souboji o míč s Vlčkem do něj dříve píchl Jaroslav Červenka a usměrnil ho za záda svého jmenovce Petra Červenky. To byla těžká sprcha pro Veselou. A za deset minut bylo ještě hůře. Prostupná obrana Veselé si nepohlídala dlouhý míč zase na Petra Votavu a ten při své na I. B třídu neobyčejné rychlosti tváří v tvář Červenkovi nezaváhal a obstřelil ho. A Příluky byly na koni, nikam se netlačily a nechaly tvořit hru Veselou. Ta sice měla častěji míč na svých kopačkách, ale chyběl jí pohyb, nasazení i nápad, tedy vše potřebné k tomu, aby vážněji ohrozila branku Petra Kupky, kterému tak Veselá soutěžní premiéru v příluckém drese hodně usnadnila. Veselá se ale nepoložila, i když jí marný úvod vzal hodně psychických sil. Hráči se snažili o návrat do utkání, ale dařilo se jim to jen po šestnáctku. Co netrefilo obránce, to s přehledem sbíral jistý Kupka. Třetí gól hostů v 37. minutě, to už byla marnost nad marnost. Do listiny střelců se zapsal i druhý útočník, Votavův bratr Matěj.

Ještě čtvrt hodiny ve druhé půli se domácí rvali s osudem, ale marně. Přišla další pohroma z kopačky Lošťáka v 58. minutě. Vše po výrazných chybách v defenzivě, kdy nepokrytí hráči soupeře měli prostor a čas k chladnokrevnému zakončení. Domácí Šumšal sice nastřelil z ostrého úhlu spojnici a v samém závěru Dujka pumelicí z 20 metrů břevno, ale nevedlo to ani k čestnému úspěchu.

Branky: 4. vlastní (J. Červenka), 12. P. Votava, 37. M. Votava, 58. L. Lošťák, 83. R. Machalíček. Rozhodčí: Tomáš Mejzlík – Adam Slováček, Antonín Horváth.

150 diváků. TJ Sokol Veselá: P. Červenka – M. Šumšal, J. Vlachynský, D. Sokol, M. Dlabaja (40. M. Dlouhý), J. Červenka, D. Dlabaja, M. Čoček, M. Bodlák, T. Divoký, T. Dujka. FK Příluky: P. Kupka – D. Frolek, M. Votava, D. Zedníček, P. Pinkas, P. Votava, L. Lošťák (87. J. Dederle), Z. Vlček (74. M. Šuta), R.Machalíček, T. Humpál, P. Čelůstka.

ROŠTĚNÍ – KOSTELEC U HOL. 1:2 na pen. (0:0)

Vítězství Kostelce 1:2 na penalty bylo zasloužené. První poločas nebyl pro oko diváka moc pohledný. Hrálo se prakticky jen mezi šestnáctkami. Obě mužstva si přesto vytvořila několik příležitostí, ovšem žádné nebyly využity. Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí a po závaru před brankou Kostelce se po souboji v pokutovém území skácel domácí útočník na zem a rozhodčí k překvapení všech zapískal penaltu, kterou Roštění proměnilo. Ve zbytku zápasu se hosté vrhli do útočení a 5 minut před koncem zaslouženě vyrovnali po standardní situaci. Do závěrečného hvizdu mohli ještě výsledek obrátit ve svůj prospěch, ale nebyli přesní v koncovce. Zápas nakonec dospěl do penaltového rozstřelu, ve kterém byli hosté šťastnější a odvezli si z Roštění bod navíc.

Branky: 56. Škrabana (pen.) – 86. Zmeškal.

ADMIRA HULÍN – NEVŠOVÁ 1:2 na pen. (1:1)

Zápas skončil zaslouženou remízou, utkání mnoho pohledných akcí a šancí nepřineslo, byl to spíše souboj mezi šestnáctkami. První šanci měl v 6. minutě domácí Janda z trestného kopu z 25 metrů, ale jeho pěknou střelu vyrazil brankář na roh. Hosté zahrozili v 18. minutě, ale střelu zblízka hulínský Hložek chytil. Ve 31. minutě novic v dresu domácích Svrček z pravé strany našel ve vápně nabíhajícího Juráška, který si míč zpracoval a zblízka překonal brankáře Nevšové. Domácí se však dlouho z vedení neradovali, ve 34. minutě fauloval ve vápně Kostov a kanonýr hostí Tomšů z penalty vyrovnal. Poločas se dohrál již bez šancí za nerozhodného stavu.

Druhý poločas toho moc divákům nenabídl, hrálo se dlouho bez šancí na obou stranách, brankáři byli skoro bez práce. Hulínští měli větší šanci v 69. minutě, ale Štoll míč nasměroval vedle levé tyče. Naopak hosté v 80. minutě spálili jasnou tutovku, když volný hráč na bodu penalty přestřelil. Utkání tak skončilo remízou a o bodu navíc rozhodovaly penalty. Hráči Hulína Prokop a Janda nedali, naopak hosté byli stoprocentní a bod navíc si tak odvezli do Nevšové.

Branky: 32. Jurášek – 34. Tomšů (pen.). Hulín: Hložek – Kostov, Tabara, Janda, Jurášek, Svrček, Prokop, Csomor (80. Nedbal), Dutkevič, Štoll (73. Šenkyřík), Kubo (78. Vaculík).

TLUMAČOV – LUKOV 1:2 na pen. (0:1)

Hosté byli 60 minut lepším týmem a omlazenou sestavu domácích přehrávali. Vedení se po zásluze ujali v 9. minutě, kdy pokutový kop s přehledem proměnil Čík. Do poločasu mohl stejný hráč vedení Lukova dvakrát pojistit. O gól si říkala zejména šance ve 20. minutě, kdy po zmatcích v obraně Tlumačova ve vyložené pozici přestřelil. Domácí hráči toho do poločasu mnoho nepředvedli. Trochu vzruchu před bránou Koláře způsobili hlavou ve 36. a 43. minutě Jonášek a Duroň, bránu hostů však netrefili. Hru Tlumačova oživili až střídající hráči. V 61. minutě se na pravé straně uvolnil Jonášek, z jehož centru akrobaticky zakončoval Patrik Mouka, lukovský Kolář však jeho střelu chytil. Se závěrem zápasu tlak domácích sílil, nicméně hosté pozorně bránili a do šancí hráče Tlumačova nepouštěli. Štěstí se k domácím přiklonilo v 83. minutě, kdy se odražený balón dostal k Houserovi, který nechytatelnou střelou z otočky na hranici velkého vápna vymetl šibenici brány Lukova. Penaltové drama rozhodl až v desáté sérii brankář hostů Miroslav Kolář, a zajistil tím druhý bod pro o záchranu bojující Lukov.

Branky: 85. Houser – 9. Teplý (pen.). Rozhodčí: Milan Katrňák – Ivan Hruška, Zdeněk Holub, 100 diváků. Tlumačov: Škrabal – Barwig, Dovrtěl, Daněk, Sedlář, Jonášek, Zálešák, Duroň, Hlaváč, Mouka J., Otevřel. Střídali: Psota, Mouka P., Malý, Houser, Šimoník. Trenér: Jiří Jugas. Lukov: Kolář – Teplý M., Teplý T., Hubík, Šimčík, Sedláček, Macík, Čík, Janský, Holomek, Smetana. Střídali: Vítovský, Králík, Vaškůj. Vedoucí: Antonín Hudeček.

LUŽKOVICE – SLAVIČÍN B 1:0 (1:0)

Utkání, ve kterém šlo oběma celkům o získání důležitých bodů, začali lépe domácí, kteří si vytvořili také první brankovou příležitost v 5. minutě. Holého trestný kop z 20 metrů do šibenice však brankář Slavičína Vypušťák bravurně zneškodnil. Poté se hra postupně vyrovnala a hosté měli stoprocentní šanci v 10. minutě, když střelu Šály vykopl na brankové čáře obránce Čala. Ve 33. minutě se vyznamenal domácí brankář Jenček, který zneškodnil samostatný průnik slavičínského útočníka přes chybující obranu. V samém závěru prvního poločasu postupoval Holý sám na brankáře hostů, před velkým vápnem byl faulován a následoval trestný kop. Po nacvičeném signálu propálil Škrabal vše, co mu stálo v cestě, a bombou k tyči poslal domácí do vedení. Ve druhé půli to byla bitva o každý metr s mírnou převahou slavičínského mužstva. Domácí si těsné vedení udrželi a získali tak tři důležité body do tabulky.

Branka: 41. Škrabal. Rozhodčí: Zubek – Mičkal, Richter, 180 diváků. FK Lužkovice-Želechovice: Jenček – Šuba, Čala, Langer, Mičola, Škrabal, Křepelka, Polepil, Janík, Holý, T. Ronza. Na střídání: Vala – J. Ronza, Gruber, Kučera, Novák, Čech. FC TVD Slavičín B: Vypušťák – Fojtík, Floreš, Švach T., Švach M., Havlín, Bartoš, Sochora, Šála, Pavelka, Švach M. Na střídání: Bureš, Kročil, Ondrůš, Pekárek.

MALENOVICE – TEČOVICE 3:2 na pen. (1:1)

Sousedské derby zahájili lépe domácí, když už v 7. minutě trefil Bartoň z dvaceti metrů šibenici tečovické branky. Malenovičtí měli zkraje mírně navrch, obrana hostí s novou tváří na pozici stopera musela řešit několik dobrých příležitostí hlavně po centrovaných míčích ze strany. Pak se hra vyrovnala, hosté nejprve trefili Frkalem břevno domácí klece a dokázali vyrovnat ve 40. minutě Bořutou, který poslal hlavou míč do Juráňovy branky po centru od Plachého.

Ve druhém poločase se hosté osmělili více a dokázali si zpočátku vytvořit převahu, když ve 48. minutě střílel po Plachého centru Frkal hlavou těsně vedle, Škarkovu ránu ze dvaceti metrů Juráň s námahou vyrazil a po Vopatřilově centru zprava trefil Frkal jen blok z domácích beků. Domácí zahrozili přízemní střelou Lhotského a po rohovém kopu hlavičkou Strušky pouze do Křížkovy náruče. V 62. Minutě po nákopu Vladimíra Šnajdra dokázal Bořuta zpracovat míč a uvolnil nabíhajícího Vopatřila, který poslal hosty do vedení 1:2 přes padajícího Juráně.

Domácí zatroubili po obdržené brance i po vehementní domluvě z lavičky do útoku a po samostatné akci vyzkoušel brankáře hostí Torma. Nebezpečné byly i rohové kopy, které hosté odvraceli někdy se štěstím. V 71. minutě po přísně nařízeném trestném kopu vymetl šibenici tečovické branky kopem přes zeď Střelec a vyrovnal na 2:2. Pak ještě jednou Torma střílel mimo branku a netrefil se ani Jakub Bartoň z dobré pozice na hranici pokutového území. Na druhé straně Chudárek z trestného kopu z 20 m trefil pouze do zdi a pět minut před koncem Bořuta v ideální pozici po centru Frkala dokázal zpracovat míč, ale střelu poslal nad. V následujícím penaltové rozstřelu se radovali domácí a po vítězství na penalty 8:7 berou bod navíc.

Branky: 7. Bartoň, 71. Střelec – 40. Bořuta, 62. Vopatřil. Rozhodčí: Dokoupil – as. Dvořák, Matucha, 200 diváků. Malenovice: Juráň Adam – Gazda – Bartoň Marek (ŽK), Dorotík, Střelec – Torma, Brázda (K), Lhotský, Struška – Bartoň Jakub, Bartoň David (ŽK). Připraveni: Macek, Zahnaš, Menša. Trenér: Juráň Josef, asistent Gistr. Ved. m.: Šenkeřík. Tečovice A: Křížek – Šnajdr Vladimír (ŽK) – Balcárek, Šnajdr Zdeněk, Plachý – Vopatřil, Škarek, Chudárek (K), Závoda (85. Křen) – Bořuta, Frkal (ŽK). Připraveni Ondík Aleš, Sedláček. Trenér: Ondík Aleš. Ved. m.: Halgaš Ladislav.

1. Sehradice 15 10 1 2 2 28:12 34

2. Příluky 15 9 0 3 3 43:27 30

3. Malenovice 15 8 2 1 4 44:13 29

4. Admira Hulín 15 8 0 2 5 27:19 26

5. V.Otrokovice B 15 6 3 2 4 25:18 26

6. Tlumačov 15 7 2 1 5 28:24 26

7. Kostelec u Hol. 15 7 2 0 6 32:36 25

8. Lužkovice 15 7 1 1 6 22:27 24

9. Tečovice 15 5 1 2 7 28:26 19

10. Nevšová 15 4 3 1 7 36:35 19

11. Roštění 15 5 1 1 8 24:43 18

12. Veselá 15 5 0 2 8 25:35 17

13. Lukov 15 3 2 0 10 15:34 13

14. Slavičín B 15 3 0 0 12 21:49 9

SKUPINA C

OŘECHOV – 1. FC SLOVÁCKO C 0:1 (0:0)

Kdo očekával jednoznačnou jízdu vedoucího celku tabulky, ten byl překvapen. Domácí, které na jaře nejspíš čeká boj o záchranu, soupeře drželi na uzdě až do 79. minuty, kdy jedinou branku utkání vstřelil Tesař.

Branky: 79. Tesař. Rozhodčí: Švach. Diváci: 90. Ořechov: S. Kuchař – Pavlíček, Váňa, Trlida, Kokta, Matula, Polák, Daňhel (83. Z. Kuchař), Sprušanský, Malaga, Zukič. Trenér: Jegla. Slovácko C: Bartoš – David, Balaštík, Remeš, Šišák, Vašek, Uhlíř (72. Blažek), Tesař, Mareš, L. Paška (71. Sánchez), Žůrek. Trenér: Pochylý.

STARÉ MĚSTO – PRAKŠICE 6:2 (2:1)

V domácím dresu nastoupili v základní jedenáctce tři noví hráči. Post brankáře zaujal Jakub Noha z Kunovic, v záložní řadě se objevili Zdeněk Tinka z Hluku a Radim Staroba z Jarošova. K tomu bylo nutné přičíst návrat Milana Smělíka a Jakuba Maňáska. Hlavně přítomnost Smělíka byla hodně znát.

Utkání začalo náporem domácích, do vedení šli ovšem po po vlastní brance Juráně hosté a byl z toho vlastní gol. Staroměšťanům chvíli trvalo, než se z šoku vzpamatovali, přesto ještě do přestávky stačili nepříznivý vývoj otočit. Nejprve se trestňáku trefil Smělík a následně z penalty V. Trubačík. Na třetí gól domácích sice hosté vzápětí odpověděli, pak už ale hrála prim Jiskra, která třemi trefami upravila na konečných 6:2.

Branky: 33. a 49. Smělík, 41. z pen. Trubačík, 64. Svoboda, 79. O. Hastík, 89. Staroba – 9. vlastní Juráň, 55. Vráblík. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 100. St. Město: Noha – V. Trubačík (81. Žajdlík), M. Grebeň, Juráň, Doseděl, Smělík (86. R. Hastík), O. Hastík, Vlček (61. Svoboda), Tinka (77. M. Trubačík), Staroba, Daťko. Trenér: Haša. Prakšice: Zajíček – Vlček, Šimuni (24. Babušík), Gajdůšek, Ulčík, Bortel, Jurák, J. Mikel (81. Slezák), Minařík, Ondra, Vráblík (77. Chaloupka). Trenér: Kadlček.

NEDAKONICE – KUNOVICE 2:3 (0:2)

Hosté se díky dvěma trefám v rozmezí čtyř minut dostali do dvoubrankového vedení. Zahodili však několik dalších šancí a po změně stran za to málem zaplatili. Nedakonice totiž nejprve Lukůvkou snížily, chvíli nato viděl druhou žlutou a tím pádem i červenou kartu hostující Baný a hrůznou tříminutovku Kunovic završil (ne)šťastný vyrovnávací gól, kdy brankář Uhlík vyboxoval centr do vlastního spoluhráče, od kterého se míč odrazil do sítě – 2:2. Hosté ovšem i v deseti nakonec urvali tři body, když po únika Schuberta skóroval Škrášek – 2:3.

Branky: 70. Lukůvka, 73. Stupka – 22. Petřek, 26. Lahodný, 78. Škrášek. Rozhodčí. Toman. Diváci: 135. Nedakonice: Mlčák – Stupka, Sedlařík (60. Juřena), Dvouletý, Král, Lukůvka, Hána, M. Cigoš, Petek, Hyrák, Šoustek (66. Andrýsek). Trenér: Hastík. Kunovice: Uhlík – Flek (80. Krček), Petřek, Sklenář, Černý – Škrášek, Baný, M. Lahodný, Šebák – Polášek, Klvaňa (77. Schubert). Trenér: J. Lahodný.

KORYČANY – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 6:0 (4:0)

Pod novým trenérem Miroslavem Bednaříkem Koryčany po celý zápas diktovaly tempo hry a hosty prakticky k ničemu nepustily. V páté minutě otevřel svůj střelecký účet Jaroslav Tesař střelou za velkým vápnem, která přesně zapadla k tyči. Ve 20. minutě po výborně zahraném autu nahrál nádherně Mušálek Lyskovi, který před odkrytou bránou nezaváhal. Ve 35. minutě unikl M. Hubr po levé straně, byl faulován a z následného trestného kopu S. Koval přidal třetí gól. Tři minuty nato Jaroslav Tesař vypíchnul míč stoperovi a před brankářem se nemýlil – 4:0. Hosté hned z následné akce vstřelili branku, kterou ovšem rozhodčí pro ofsajd neuznal. Po přestávce Zdeněk Lysko rychlým gólem po rohovém kopu zvýšil na 5:0. Nejhezčí gól utkání vsítil v 73. minutě Petr Posolda, který po samostatné akci za hranicí velkého vápna trefil pravačkou šibenici.

Branky: 5. a 38. Tesař, 13. a 52. Lysko, 34. Koval, 72. Posolda. Rozhodčí. Zicháček. Diváci: 125. Koryčany: Vrba – Tesař, Samsonek (85. Prokeš), M. Hubr (79. Zabloudil), Šnajdr, Posolda (88. P. Hubr), S. Koval, Gejdoš, Lysko (78. Lupínek), K. Věžník. Trenér: Bednařík. O. N. Ves: Pěnčík – Kusák, Kreisl (65. Tvrdoň), Hrbáček, Zálešák, Šálek, Jurásek, Petratur (75. T. Lorenc), Slezák (83. Ťok), Pokorný (65. Hůsek). Trenér: Voráč.

MORKOVICE B – ZLECHOV 1:0 (0:0)

Rezerva Morkovic měla po většinu zápasu více ze hry a zaslouženě zvítězila. Zápas mohl skončit i větším brankovým rozdílem, domácí ale spálili několik šancí a zachránila je je jediná trefa Dutky. Hosté se k ohrožení branky prakticky nedostali.

Branky: 60. Dutka. Rozhodčí. Zpěvák. Diváci: 100. Morkovice B: Jarka – Medek, M. Pajgr (85. Petráš), Zápařka (78. Štětina), Skácel, L. Šimoňuk, Marek Oplt, Dutka, Koláček, Přecechtílek, T. Oplt (73. Kapounek). Trenér: Martin Oplt. Zlechov: Vendel – Balíček, Kedra, Machala, Mikula, Kalmus, Kubiš (80. Jurášek), H. Vaněk, Kowalík, T. Vaněk, Zajíc (65. Velcr). Trenér: Kraml.

JALUBÍ – ZBOROVICE 5:3 (4:0)

Jako první se střelecky prosadili hosté, jejich gól ale kvůli ofsajdu neplatil. Pak začalo málo vídané představení domácích, kteří o svém vítězství rozhodli čtyřmi zásahy z první půle. Účet zápasu otevřel kapitán týmu Tomáš Gajdorus, následně přišla one man show v podání Pavla Doseděla, který gólmana Králíka překonal hned čtyřikrát. Domácí si do tabulky připsali pro boj o záchranu veledůležité tři body. Hosté zklamali, přijatelnější podobu výsledku dali až dvěma brankami v závěru utkání.

Branky: 16. Gajdorus, 21., 25., 43. a 65. Doseděl – 50. M. Štěpánek, 86. Veselý, 89. Marek Šprňa. Rozhodčí. Dostálek. Diváci: 150. Jalubí: David – Trefilík, Botek, Klajn (68. Nosek), T. Gajdorus, Vrábl, Hromada (82. Gajdošík), Janeček, Doseděl (89. Andrýsek), Ulman, Zapletal. Trenér: Otrusina. Zborovice: Králík – Krčmář, Kocourek, J. Štěpánek, Švejcar (46. Veselý), Marek Šprňa, Šumbera, Gröpl, Vybíral (57. Kojetský), Vybíral, Martin Šprňa, M. Štěpánek (84. Janča). Trenér: Kunc.

NIVNICE – BUCHLOVICE 3:0 (2:0)

Úvod byl z obou stran opatrnější, na obou mužstvech bylo patrné, nechtějí udělat chybu a posadit svého soupeře na koně. Na první jarní branku přesto téměř pětistovka fanoušků nečekala dlouho. V polovině první půle vysunul Kostelník na pravé straně aktivního Hladiše, jehož centr uklidil hlavou do sítě Velecký – 1:0. Domácí, kteří hráli s větrem v zádech, se v první půli radovali ještě jednou. Dlouhý aut Libora Ligase prodloužil ve vápně jeho bratr Petr ke Kostelníkovi, který podruhé překonal gólmana Bočka – 2:0. Jakékoliv myšlenky hostů na případný zvrat krátce po přestávce zaplašil krásným volejem Slezáček, který uzavřel na konečných – 3:0.

Branky: 24. Velecký, 39. Kostelník, 46. Slezáček. Rozhodčí: Volek. Diváci: 465. Nivnice: F. Hladiš – P. Hladiš (68. Ryšávka), M. Máčalík, P. Ligas, Michalec – Velecký – Kostelník (80. Kašpárek), Slezáček, L. Ligas (85. Chovanec), J. Máčalík – Josefík (86. Kejkrt). Trenér: Ondrůšek. Buchlovice: Boček – Hostýnek, D. Křiva, Kořínek (85. Lukeštík) Belant, Ehrlich (79. Machálek), Kunc, Huráb, Raštica (46. Jurča), Tomešek, Mikula. Trenér: J. Křiva.

1. 1. FC Slovácko C 15 12 0 2 1 35:18 38

2. Koryčany 15 10 2 2 1 48:18 36

3. Nivnice 15 9 1 2 3 31:14 31

4. Morkovice B 15 8 1 2 4 35:28 28

5. Zlechov 15 7 2 0 6 31:17 25

6. Zborovice 15 6 2 0 7 31:26 22

7. St. Město 15 5 2 2 6 43:36 21

8. Kunovice 15 6 0 1 8 26:24 19

9. Prakšice 15 6 0 1 8 28:34 19

10. Ostr. Nová Ves 15 4 3 0 8 21:41 18

11. Ořechov 15 4 2 0 9 14:27 16

12. Buchlovice 15 4 0 3 8 18:34 15

13. Jalubí 15 3 2 2 8 22:41 15

14. Nedakonice 15 4 0 0 11 22:47 12

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU