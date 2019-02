Region – Nováček sice pořádně kouše, ale zatím neúspěšně. Fotbalisté Roštění potrápili po Jaroslavicích i Příluky, které si i přesto odvezly z obce na Kroměřížsku divokou výhru 6:4.

Triumf mezi prsty utekl i Skašticím, kde rezerva Viktorie Otrokovice ve třetí minutě nastavení z penalty urvali všechny body. V céčku se radovali všichni favorité, Koryčany ve Zlámanaci i Strání se Zlechovem.

SKUPINA A

VÝSLEDKY: Hutisko – Zašová 1:0 Mikulenka D., Lhota u Vs. – Choryně 3:2 Valchář 2, Doležel – Vedral, Hadvičák L., Val. Příkazy – Val. Polanka 4:1 (0:1) nehl., Lidečko – Franc. Lhota 0:0, Ratiboř – Janová 4:0 Olšák 2, Galetka, Gargulák, Hor. Lideč – Jablůnka 0:4 Vyškovský 2, Horák, Majnuš, Hovězí – Hrachovec 1:1 Kučera R. – Nečas.

1. Ratiboř 2 2 0 0 6:0 6

2. Hutisko 2 2 0 0 4:2 6

3. Franc. Lhota 2 1 1 0 5:1 4

4. Hrachovec 2 1 1 0 2:1 4

5. Jablůnka 2 1 0 1 4:2 3

6. Val. Polanka 2 1 0 1 4:5 3

7. Choryně 2 1 0 1 4:4 3

8. Lhota u Vs. 2 1 0 1 4:5 3

9. Janová 2 1 0 1 6:8 3

10. Val. Příkazy 2 1 0 1 5:6 3

11. Hovězí 2 0 1 1 3:4 1

12. Lidečko 2 0 1 1 4:6 1

13. Zašová 2 0 0 2 1:3 0

14. Hor. Lideč 2 0 0 2 0:5 0

SKUPINA B

JAROSLAVICE – SLAVIČÍN B 5:1 (1:0)

Zápas celků, které oba v loňské sezoně skončily shodně těsně pod nejvyšší příčkou, sliboval zajímavou podívanou. Téměř celý zápas ovšem určovaly tempo Jaroslavice. Ještě po prvním poločase drželi hosté naději na příznivý výsledek, když rozdíl branek byl pouze jediný gól. Stejně jako v zápase minulém vyšel dokonale začátek druhé půle Jaroslavicím, když po deseti minutách již vedliy 3:0. Domácí měli stále míč na kopačkách, vytvářeli si spoustu pro diváky pohledných akcí. Čtvrtý gól vsítil domácí Doboš a hosté si již asi přáli být na cestě domů. Nakonec se i oni dočkali čestného gólu a chvíli domácí potrápili. Netrvalo dlouho a Jaroslavičtí pečetili pohlednou hru na konečných 5:1, když se trefil opět po krásné akci Švach. I když hosté odjížděli zklamaní a bez bodu, mohli být nakonec rádi, že si neodvezli daleko větší gólový příděl.

Branky: Švach 2, Polách, Fajgara, Doboš – Vašička. Jaroslavice: Žbel – Podéšť, Tomeček, Doboš, Minarčík, Fajgara, Polách, Červenka, Batík, Macalík, Švach. Slavičín B: Gregušiak – Struhař, Roder, Bureš, Vašička, Ocelík, Šebák, Frolo, Sochora, Šála, Pekárek.

SKAŠTICE – V. OTROKOVICE B 2:3 (1:1)

Svůj první domácí zápas v nové sezoně naši fotbalisté vůbec nezvládli. V utkání sice dvakrát vedli. Nejprve se v 8. minutě tvrdou střelou prosadil Frýdl, jenže chvíli před přestávkou vyrovnal Šuranský. V 53. minutě podruhé dostal do vedení Skaštice Konečník, ale v 81. minutě vyrovnal Ponížil. O třech bodech pro Otrokovice rozhodl Ponížil, který proměnil penaltu za faul ve třetí minutě nastavení. Hostující hráči prokázali větší vůli po vítězství.

Branky: 8. Frýdl M., 53. Konečník – 43. Šuranský, 81. a 93. z pen. Ponížil. Rozhodčí: Horváth, Dunda R., Koňárek. ČK: Šuranský, Frydrych (oba Viktoria Otrokovice B), 100 diváků. Skaštice: Barcuch – Dunda M., Janalík, Sehnal, Sedlák – Bubla, Kvasnička, Sova, Motal T. (46. Uličný (70. Ježák) – Frýdl M. (80. Vymětal R.), Konečník. Trenér: Ivo Frýdl. V. Otrokovice: Dobeš – Caudr, Ševčík, Ponížil, Drozd (18. Trunkát) – Žůrek, Frydrych, Šuranský, Zelinka – Mlýnek, Zach. Trenér: Libor Matoušek.

MALENOVICE – TĚŠNOVICE 0:0

Ve vyrovnaném utkání, které se hrálo za úmorného vedra, předvedla obě mužstva bojovný a svižný fotbal. Postrádal ale přesné zakončení, proto se oba týmy rozešly nerozhodně. Za zmínku stojí jen situace po půlhodině hry, kdy rozhodčí nařídil penaltu ve prospěch Malenovic za faul na pronikajícího Malotu, kterou sám údajně faulovaný šel zahrávat. Ten ji ale gentlemansky poslal brankáři hostů do náruče, jelikož Malota spadl sám bez zavinění soupeře. „Tento vskutku rytířský čin se jen tak nevidí. Zasloužil by ocenění," navrhuje vedoucí týmu Zdeněk Vichorec.

Rozhodčí: Staško. Malenovice: Juráň – Zimčík, Gazda, Střelec, Bartoň, Dyšlevský, Malota, Torma, Roubal, Blaha, Struška. Na střídání: Rosinec, Brázda, Bičan, Mařák. Trenér: Ivo Malota. Těšnovice: Maceja – Kunc, Židlík, Malát, Chalupa, Černý, Matuška, Novotný, Petrůsek, Pluhař, Slováček. Na střídání: Pochylý, Štěpánů, Šojdr, Bartůšek, Valoušek.

KOSTELEC U H. – AD. HULÍN 5:0 (2:0)

V důsledku dovolených nastoupily oba týmy v oslabených sestavách. A při domácích hned v úvodních minutách stála notná dávka štěstí. Nejprve ve 4. minutě Zapletalík jen taktak vytáhl na roh nebezpečně zatočenou střelu Páníka a o dvě minuty později dokonce nastřelili hosté břevno, od kterého se míč odrazil přesně na brankovou čáru a zpět do hřiště. Pak se dostali do hry i domácí a poslali několik nepřesných střel na Zygarovu branku. Ve 28. minutě ale už udeřilo, když si pěkně zpracoval Martin Hradil Gerátovu přihrávku a z hranice šestnáctky překonal Zygara. Po půl hodině hry mohl vyrovnat Csomor, ale jeho dělovka směřovala těsně nad břevno domácí branky. Ve 44. minutě se dostal do samostatného úniku Gerát, kterého ve vápně fauloval P. Nedbal. Uviděl červenou kartu a penaltu bezpečně proměnil domácí Darebník – 2:0. Ve druhé půli domácí proti oslabenému soupeři zvyšovali tlak, v 58. minutě mohl skóre navýšit Darebník, jeho krásnou střelu však Zygar zlikvidoval. Po hodině hry fauloval ve vápně Jurášek Salajku a i druhou penaltu bezpečně proměnil Darebník. Hned tři minuty nato se dostal tentýž hráč do samostatného úniku a završil hattrick. Když v 70. minutě přidal pátou branku Gerát, bylo jasné, že o utkání je rozhodnuto. V závěru byly vidět ještě na každé straně dvě šance, ale skóre se již nezměnilo. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, i když skóre je pro hosty asi příliš kruté.

Branky: 28. Hradil Martin, 45. a 61. obě z pen., 64. Darebník, 70. Gerát. Rozhodčí: Nohavica – Kýr, Zicháček, 80 diváků. Kostelec u Hol: Zapletalík – Kovalda M. – Zmeškal (75. Páník) – Hradil J. – Hradil Mart. – Darebník – Bartošek – Marek D. – Kovalda L. (80. Odložilík) – Gerát – Salajka. Trenér: Miroslav Polášek. Admira Hulín: Zygar – Jurášek – Nedbal P. – Adamík – Spáčil – Páník – Timan – Csomor (46. Kostov) – Simerský – Šenkyřík – Nedbal M. Trenér: Stanislav Dorazín. Video ze zápasu najdete v galerii

TEČOVICE – LUŽKOVICE 2:1 (1:0)

Utkání začalo v solidním tempu, domácí byli aktivnější a zaslouženě se ujali vedení Frkalem. Hosté potom hru vyrovnali a domácím uhájil těsné vedení brankář Křížek, když lapil dvě tutovky hostů. V úvodu druhé půle pokračovaly Lužkovice v aktivitě, ale už bez vypracované šance. Po deseti minutách se Tečovice probudily a dvacet minut se hrálo většinou na půlce soupeře. Vytvořily si několik šancí, zvýšení se dočkali až z penalty za faul na dravého Bořuckého. Lužkovice už pouze korigovali dvě minuty před koncem, a tak se nový trenér Bivoj Roman Polák, který po čtyřech letech nahradil Pavla Horáčka, mohl radovat z prvního vítězství. Vydřeného, ale zaslouženého.

Branky: 15. Frkal, 82. Chudárek pen. – 88. Zámorský. Rozhodčí: Nogol – Veselský, Daněk, 80 diváků. Tečovice: Křížek – Družbík, Sedláček, Bořuta, Chudárek, Ondík, Frkal, Polák J. (55. Dorazin), Řiháček T., Bořucký, Horsák. Lužkovice: Jenček – Langer, Čala, Punčochář, Ronza, Křepelka, Zámorský, Polepil, Mičola (75. Šimera), Ševčík, Škrabal (80. Ždanov).

LUKOV – BŘEZNICE 1:2 (0:2)

Hosté začali aktivně a v 8. minutě se po rychlé akci zavánějící ofsajdem dostali střelou Dobeše zblízka do vedení. Poté se domácí vzpamatovali, převzali iniciativu na své kopačky, ale tato vyzněla jen v několik nevyužitých rohových kopech. Naopak Březnice ve 28. minutě zopakovala rychlou brejkovou akci (po tutovce Lukova) a prosadila se Ambrožem opět zblízka. Ve 35. minutě se dostal za obranu hostů Smetana, ale na Dyšlevského v brance Březnice nevyzrál. O tři minuty později byli v podobné situaci i hosté a i tentokrát měl navrch brankář, míč skončil na rukavicích Jokla. Tři minuty před přestávkou pak lukovský gólman zlikvidoval nebezpečnou hlavičku. Domácí tak zejména díky střelecké nemohoucnosti odcházeli na přestávku s dvoubrankovým mankem. Ve druhém dějství si byli hosté vědomi dvoubrankového vedení, iniciativu přenechali domácím, hráli ze zabezpečené obrany a spoléhali na rychlé protiakce. Lukovští se proti zhuštěné defenzivě jen těžko prosazovali a v 72. minutě mohli dokonce inkasovat. Po rohovém kopu zachraňoval Jokl na brankové čáře. S blížícím se koncem přibývala na domácích nervozita, ale nakonec se dočkali. V 88. minutě T. Teplý střelou z 21 metrů vykřesal ještě naději alespoň na remízu. Té se nakonec ale domácí nedočkali. Hosté si už tři body nenechali vzít. Lukov je po dvou kolech bez bodu a vypadá to, že ho opět nečeká nic jiného než boj o záchranu. Jeho hráči měli optickou převahu, ale ta není nic platná bez úspěšného zakončení.

Branky: Teplý T. – Dobeš, Ambros. Rozhodčí: Kubíček – Katrňák, Mičák, 150 diváků. Lukov: Jokl, Králík, Brázda, L. Vitovský, M. Drábek (65. D. Kovář), Š. Bartoň (58. Macík), M. Teplý, Šumšal, Hudeček (88. Tlusták), T. Teplý, Smetana. Březnice: Dyšlevský, Stuchlík, Juráň, Mikulášek, Šmigura, Štěpáník, Teplý, Dobeš, Ambrož, Hamerník, Dostál (Mol, Stuchlík).

ROŠTĚNÍ – PŘÍLUKY 4:6 (3:3)

Po čtvrt hodině Roštění vedlo 2:0, stejně jako minulý týden proti Jaroslavicím. Poté však během sedmi minut (v 31. a 37. minutě) třikrát inkasovalo. Roštění však stačilo do přestávky vyrovnat. Poté domácí ještě vedli, ale Příluky třemi góly jejich nápor zvrátily. „Jsem ze zápasu hodně zklamaný. Chtěli jsme vyhrát, ale to by se musel zkrátit zápas na 20 minut. Za předvedený výkon jsme si to zasloužili," štvalo kouče Milana Dvorníka.

Branky domácích: Zakopal, Zapletal R., Škrabana, Matějov – nehl. Roštění: Nevřala M. – Filandr, Paštěka, Navrátil, Jirsa, Škrabana (75. Vlkolenszki), Matějov, Přikryl, Regentík, Zakopal, Zapletal R.

1. Jaroslavice 2 2 0 0 9:3 6

2. V. Otrokovice B 2 2 0 0 6:4 6

3. Příluky 2 2 0 0 9:4 6

4. Kostelec u Hol. 2 1 1 0 8:3 4

5. Malenovice 2 1 1 0 5:2 4

6. Tečovice 2 1 1 0 6:5 4

7. Březnice 2 1 1 0 6:5 4

8. Těšnovice 2 0 2 0 3:3 2

9. Skaštice 2 0 1 1 5:6 1

10. Lužkovice 2 0 1 1 4:5 1

11. Roštění 2 0 0 2 6:10 0

12. Lukov 2 0 0 2 1:5 0

13. Slavičín B 2 0 0 2 3:8 0

14. Ad. Hulín 2 0 0 2 2:10 0

SKUPINA C

OSTROŽSKÁ LHOTA – VLČNOV 0:2 (0:0)

V úvodu zápasu působili domácí aktivnějším dojmem. Už po pěti minutách hry pelášil úplně sám na gólmana Vlčnova Pešík, ale míč z jeho kopačky ohrozil jenom tenisty na blízkém kurtu. Nováček soutěže se probral až po půlhodině hry. Leško se z úhlu prodral až před domácího gólmana, ale ten jeho střelu vytěsnil na roh. O dvě minuty později pak po střele Křapy zazvonila jen horní konstrukce branky Lhoty. Dvě minuty po přestávce právě Křapa fauloval v šestnáctce Patrika Štergenicha a kopala se penalta. Míč si na bílý puntík postavil sám postižený, ale s největší možnou příležitostí naložil bídně – netrefil ani branku hostujícího Vitáska, míč poslal vysoko nad. Do té doby vyrovnaný zápas se začal lámat na stranu hostů. Po hodině hry prostřelil z malého vápna domácího gólmana Gregor – 0:1. Hodně problémů působil domácím hráčům kapitán Vlčnova Miroslav Hlahůlek. V obraně si dirigoval defenzivu, v přihrávkách dopředu téměř nechyboval a navíc se v 63. minutě parádně trefil z trestného kopu – 0:2. O dvě minuty později mohlo být pro Lhotu ještě hůř, Mirošův ostrý projektil ale gólman Šicha vyrazil s námahou na roh. Lhoťanům sice v závěru nescházela bojovnost a snaha o zvrácení zápasu, ale zkušená defenziva nováčka soutěže si vítězství pohlídala.

Branky: 60. Gregor, 63. Hlahůlek. Rozhodčí: Michalec – Šimoník, Hanáček. Diváci. 150. Ostrožská Lhota: Šicha – Krátký, D. Štergenich, Horák, P. Štergenich – Pešík, Kusák, Kopeček, Hanák – Lučný (63. Kuban), Radoch. Trenér. J. Dominik. Vlčnov: Vitásek – Miroš, Zemek, Křapa (80. Flasar), Velecký – Leško, Gregor, Hlahůlek, Koníček (68. Machala) – Bída. Kameník. Trenér: V. Bělohlávek.

SUŠICE – OSVĚTIMANY 1:4 (0:2)

Utkání začalo opatrně, ale již ve 13. minutě se hosté dostali do vedení zásluhou nešťastně tečované střely Zýbala. O sedm minut později se domácí obrana pozapomněla a tentýž hráč přesnou ranou k tyči zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Sušice se snažily, ale proti fotbalovějším hostům si šance vytvářely těžkopádně a žádnou z nich nevyužily, i když trestný kop Kaštánka ke snížení vybízel. Druhý poločas ovlivnila rychlá branka Chaloupky. Projektil z uctivé vzdálenosti před domácím gólmanem zaplaval a skončil v síti. V tu chvíli Sušičtí působili odevzdaným dojmem, kazili i jednoduché přihrávky, takže logicky přišel další úder hostů, kdy po krásné kombinaci završil Zýbal hattrick. Domácí se nakonec dočkali alespoň čestného úspěchu, pěknou akci zakončil střelou pod břevno Šlechta.

Branky: 85. Šlechta – 13., 20. a 72. Zýbal, 46. Chaloupka. Rozhodčí: Karlík. Diváci: 100. Sušice: Polášek – Lahola, Kaštánek, Šlechta, Hastík (46. M. Hejda), Strakoš (76. Šuba), L. Skopal, Šur (58. Sanchez), Marek, A. Hejda (67. T. Skopal), Fojtášek. Osvětimany: Zálešák – Zapletal, Chaloupka, Trefilík (84. Trávníček), Fišer, Křemeček, Exel, Zýbal (81. Březina), Válek, Žandovský, Dobeš.

NEDAKONICE – JALUBÍ 0:2 (0:2)

Domácí chtěli navázat na přesvědčivou výhru z Vlčnova, zápas jim ale vůbec nevyšel. Hosté v první půli těžili z rychlých brejků, dva jim zásluhou Ulmana a Botka vyšly, díky čemuž se dostali do dvoubrankového vedení. Po přestávce byl navíc vyloučen domácí Cigoš a Jalubí si vedení bez problémů pohlídalo.

Branky: Ulman, Botek. Nedakonice: Ondřej – Radek Čagánek, Šoustek (40. Hyrák), Stupka, Král, Bilavčík, Lukůvka, Duhajský, Klečka, Cigoš, Petek. Jalubí: Mlčák – P. Kegler, Burián, Žaluda, Ulman, Janeček, Klajn (75. Bilavčík), T. Dobiáš, T. Gajdorus, Doseděl, Botek (85. M. Dobiáš).

SEHRADICE – KUNOVICE 2:1 (1:0)

Hosté z Kunovic dle očekávání nastoupili ve vysokém tempu, ovšem již ve druhé minutě je zchladil trefou zblízka Petr Polášek, který poslal do sítě míč propadlý za obranu hostí. Ti se poté snažili vyvíjet na branku Sehradic tlak, ale domácí vytvořili neprostupný val, takže omezili hrozbu jen na střely z dálky. Tlak hostí postupem času začal polevovat a hra se vyrovnala. Ve druhém poločase si domácí v průběhu několika minut vytvořili hned dvě obrovské šance. Nejprve z úhlu nastřelil Hofschneider konstrukci branky a poté Blažek na brankové čáre ležícího brankáře do hlavy. Následoval trest v podobě branky Kunovic, po rohovém kopu doklepl do sítě vyražený míč nehlídaný Černý. V 70. minutě ovšem napřáhl z 25 metrů Martin Hofschneider a nechytatelnou přízemní střelou k tyči opět pohnul ukazatelem skóre ve prospěch domácích. Hosté se ještě snažili natlačit před branku Sehradic, ale domácí si disciplinovaným výkonem výsledek pohlídali.

Branky: 2. Polášek, 75. M. Hofschneider – 61. Černý. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100. Sehradice: Kupka – Kolařík, Nášel, V. Žáček, Kraváček – Blažek, Mikel, M. Hofschneider, Krejčiřík – Dobrota, Polášek. Střídali: Chlud, Kovář, Zavadil, Pavliš. Kunovice: Noha – Krček, Černý, Sklenář, Petřek, Baný, Hána, Lahodný, Šebák, Střelec, Brim. Střídali: Uhlíř, Škrášek, Pokorný.

PRAKŠICE – HAVŘICE 1:0 (1:0)

Utkání bylo vyrovnané, více střeleckých příležitostí si však ve velkém vedru vytvořili domácí. Do vedení se však dostali až pět minut před přestávkou, kdy penaltu za faul na Hruboše proměnil Bičan. Po změně stran se hosté snažili o vyrovnání, měnit skóre se však spíše mohlo na druhé straně, Havřice ale několikrát podržel gólman Rachůnek. Těsně před koncem se však tutovky dočkali i hosté, Michal Rachůnek ale hlavou zamířil těsně vedle, a tak všechny body zůstaly v Prakšicích.

Branka: 40. z pen. D. Bičan. Prakšice: Maňásek – Zálešák, Bičan, Bartek, Sychra – Ondra, Dynka, Jurák, Němeček (70. Kadlček) – Hruboš (85. Rubeš), Chaloupka (46. Josefík). Havřice: T. Rachůnek I – T. Rachůnek II, Klusák, Kadlčík, M. Rachůnek, Doležálek, Slavětinský, P. Masařík, Uherek, Buráň, Ulčík.

ZLÁMANEC – KORYČANY 1:4 (0:2)

Hosté byli v utkání jasně lepším týmem a zaslouženě si odvezli tři body. Domácím dělali velké problémy rychlí hráči soupeře, svůj den navíc neměla obrana ani brankář. Právě po jeho faulu se ve 30. minutě kopala penalta, ze které Lysko otevřel účet zápasu. Důležitý druhý gól přidal těsně před odchodem do kabin z dorážky Samsonek. A když ve druhé půli přidal Koval třetí branku, bylo rozhodnuto. Domácí sice vzápětí Damborským z penalty snížili, na zvrat v utkání ale neměli a v závěru ještě inkasovali čtvrtou branku.

Branky: 65. z pen. Damborský – 30. z pen. Lysko, 44. Samsonek, 63. a 88. Koval. Zlámanec: Kročil – Chmela, Smolka, Holoubek, Blažek, Hubáček, Sadil, Jirsák, Šurmánek, Svízela, Šuta. Na střídání: Hejda, Damborský, Bednařík, Mišurec, Koželuh. Koryčany: Drozd – Vybíral, J. Věžník, Samsonek, Tesař, K. Věžník, Staněk, Kroutilík, S. Koval, Lysko, Šnajdr. Na střídání: Hanák, Daníček, Žalčík, Holacký, Brázda.

STRÁNÍ – ZLECHOV 1:0 (0:0)

Domácí po jasné výhře v Osvětimanech vstoupili do utkání laxně a v první půli se proti kvalitně hrajícímu soupeři nemohli vůbec prosadit. Oba týmy hrozily pouze po standardních situacích. Z jedné z nich se zrodila i největší šance první půle, ve které ale domácí Kolaja napodobil reprezentanta Jiráčka, když takřka z brankové čáry přestřelil. Po změně stran domácí přitlačili na pilu, jenže kvůli neproměněným šancím byl stav dlouho bezbrankový. Až v 81. minutě se po samostatném úniku prosadil střídající Bruštík a rozhodl tak o osudu utkání.

Branka: 81. Bruštík. Strání: A. Popelka – J. Mimochodek, Janík, Kolaja, P. Zderčík, Koritina, Frühauf, Gardian, Pomajbík, Gajdošík, J. Popelka. Střídali: Bruštík, R. Mimochodek, Adámek. Zlechov: Vendel – Machala, Zajíc, Drška, Štangl, Kalmus, Kedra, Urbanec, Kotek, Velcr, Kowalík. Střídali: Jurášek, Balíček.

1. Koryčany 2 2 0 0 7:1 6

2. Sehradice 2 2 0 0 5:1 6

3. Strání 2 2 0 0 4:0 6

4. Jalubí 2 1 1 0 2:0 4

5. Nedakonice 2 1 0 1 4:2 3

6. Kunovice 2 1 0 1 4:2 3

7. Osvětimany 2 1 0 1 4:4 3

8. Ostr. Lhota 2 1 0 1 3:4 3

9. Vlčnov 2 1 0 1 2:4 3

10. Prakšice 2 1 0 1 1:3 3

11. Zlámanec 2 0 1 1 1:4 1

12. Zlechov 2 0 0 2 2:4 0

13. Havřice 2 0 0 2 0:4 0

14. Sušice 2 0 0 2 1:7 0

Celý článek jste si mohli přečíst v Regionálním deníku v úterý 20. srpna