Zlínsko – Mix mladíků a staré gardy fotbalistů Fryštáku se zase předvedl. V zápase III. třídy skupiny A dokázal vyhrát v Pohořelicích. Podobný kousek se povedl i Doubravám v Tečovicích. Aby vzpoura hostů byla dokonána, v béčku Slopné uspělo v Biskupicích.

SKUPINA A

POHOŘELICE – FRYŠTÁK B 2:3 (1:2)

Utkání začalo očekávaným náporem Pohořelic. Domácí mužstvo šlo taky poměrně rychle do vedení, když ve 14. minutě skóroval Ruzselák. Fryštácké béčko nastoupilo s pěti mladíky v sestavě, které doplňovali hráči nad 35 let ze staré gardy a zaslouží si absolutorium za předvedený výkon i bojovnost v obrovském vedru v jedenácti bez střídání. Ve 40. minutě totiž hned dvakrát Fryšták skóroval. Nejdříve Kovář vyrovnal na 1:1 a následně Dan Kolář strhl vedení na stranu hostů. Po změně stran se Pohořelice snažily o vyrovnání a několikrát jim chybělo málo, ale taktéž jejich bránu ohrožovaly protiútoky hostí. V 79. minutě domácí vyrovnali skóre po střele Bičana. Jenže jejich radost netrvala dlouho. O pět minut později unikl obraně Pohořelic Jakub Maček a rozhodl o zisku tří bodů pro fryštácké béčko.

Branky: 15. Ruszelák, 79. Bičan – 40. Kovář, 40. Kolář, 84. Maček.

TEČOVICE B – DOUBRAVY 1:3 (1:1)

Ve vyrovnaném zápase se nováček z Doubrav představil jako zdatný soupeř. V poli držel s domácími více než vyrovnanou partii. Hosté měli příležitost hned v 8. minutě po samostatné akci Poláška a vzápětí po akci Žalůdka, ale ani z jedné neudeřilo. Domácí nevyužili finální nahrávky na úplně volného Čeleďu, ale po akci Utínka na levé straně dokázal dopravit míč do sítě T. Řiháček a Tečovice vedly ve 22. minutě 1:0. Pak ještě zatáhl míč po pravé straně Piňos, ale centrovaný míč odkopli hosté do brejku, ze kterého postupoval na Miklase sám Páleníček a vyrovnal. Domácí pak měli příležitost ještě po Čeleďově střele a nebezpečně vypadající situaci, když se Skovajsa srazil s vlastním obráncem. Hosté nevyužili situace, kdy Miklas v nouzi odkopával malou domů od Křena, míč zblokoval Žalůdek, ale odražený jej odkopl Piňos. Pak ještě po nedorozumění Miklase s Čeleďou nedokázal využít situace Páleníček a do kabin se šlo za vyrovnaného stavu. Druhý poločas zahájili domácí nátlakovou hrou, dokázali si vytvořit šance. Po akci Sojáka trefil břevno doubravské branky Poulíček a odražený míč nedokázal z bezprostřední vzdálenosti přes blok hostí dopravit do sítě Utínek. Pak ještě centroval těsně nad břevno T. Řiháček. Na opačné straně měli příležitost Sklenář s Poláškem, ale stav se zatím neměnil. Po čtvrthodině hry potáhli hosté míč po levé straně, nákop do pokutového území odkopl Kysučan do výšky a Miklas nedůrazně boxoval tak, že míč poslal hlavou do jeho sítě Polášek a hosté vedli 2:1. Domácí prostřídali, aktivně hrál Závoda s Bořutou, ale z dalšího brejku zvýšil skore zápasu na 3:1 pro Doubravy opět Polášek. V závěru hráli domácí ještě přesilovku po vyloučení kapitána hostů Páleníčka za nevhodný vulgární komentář k výkonu hlavního arbitra, ale ani po prodloužení o 3 minuty nedokázali skóre změnit.

Branky: 22. Řiháček – 30. Páleníček, 61., 75. Polášek. Rozhodčí: Krajča – Horáček, Minařík, 60 diváků. Tečovice B: Miklas – Středulinský R. (82. Prokop) – Piňos, Křen, Kysučan – Soják (80. Budín), Čeleďa, Řiháček T., Utínek (56. Závoda) – Ševčík, Poulíček M. (60. Bořuta). Doubravy: Skovajsa – Halbsgut – Chmela T., Schmied (70. Fojtách), Mikel M. (89. Hvozdenský), Mikel L., Polášek, Páleníček, Paták, Sklenář, Žalůdek (84. Šimek).

DALŠÍ VÝSLEDKY: Napajedla B – Vizovice 8:1 (2:1), 33. Kopecký, 40., 52. Tomek, 47. Smyček, 60., 62., 67. Mičulka, 81. Bažant – 30. Kundera, Žlutava – Kašava 7:1 (3:0), 8. Bůžek, 21., 36., 75. Husár, 47., 83., 88. Mařák – 74. Zbranek, Štípa – Březová 2:0 (1:0), 2. Okál, 47. Jurásek (pen.), Spytihněv – Kostelec 0:6 (0:2), 42., 45., 55., 71., 84. Novotný, 68. Dočkal, Halenkovice – Slušovice B 6:1 (4:0), 10., 44., 55. Kadlčák, 18. Sudolský, 39. Marholt, 76. Kašpar – 84. Kvasnica.

1. Kostelec 4 4 0 0 14:2 11 1 0

2. Žlutava 4 3 0 1 13:4 9 0 0

3. Štípa 4 3 0 1 14:8 9 0 0

4. Doubravy 4 3 0 1 9:5 9 0 0

5. Halenkovice 4 2 0 2 14:7 7 0 1

6. Napajedla B 3 2 0 1 10:5 6 0 0

7. Tečovice B 4 2 0 2 8:6 6 0 0

8. Fryšták B 4 2 0 2 8:8 6 0 0

9. Pohořelice 4 2 0 2 8:11 5 1 0

10. Březová 4 1 0 3 8:13 4 0 1

11. Slušovice B 4 1 0 3 6:13 3 0 0

12. Vizovice 4 1 0 3 7:16 3 0 0

13. Spytihněv 4 1 0 3 6:15 3 0 0

14. Kašava 3 0 0 3 5:17 0 0 0

SKUPINA B

BISKUPICE – SLOPNÉ 0:2 (0:0)

První poločas nabídl málo vzrušení a zajímavých okamžiků. Vše podstatné se událo kolem 30. minuty utkání, kdy se urodily dvě téměř gólové situace. Nejprve ve 28. minutě se hostům podařilo obelstít obranu domácích a přihrávkou najít zcela volného levého halva, který byl na 15ti metrech zcela osamocen před brankářem Tomalou, ale vysoko přestřelil. Za pět minut pak M. Porubský vyslal slabou střelu křížem branky, k překvapení všech ji gólman Slopného pouze ztlumil a míč se po odrazu od tyče zastavil na brankové čáře. Ani druhá půle ze začátku neslibovala střelecké hody, obě obrany fungovaly a střelci neměli svůj den. Nicméně obrat znamenala střela středopolaře hostů, který z rohu vápna rozezněl tyčku za Tomalou. Pohroma pro Tatran pak přišla v rozmezí čvtrthodinky mezi 60. a 75. minutou, kdy hosté po dvou podobných situacích skórovali. V obou případech si šikovný útočník povodil několik tatranských obránců a poslal míč na nohu zcela volného nabíhajícího hráče, který biskupského gólmana obstřelil technicky. Snaha o vyrovnání pak přece jenom přinesla více vzruchu před brankou Slopného, nejblíže brance byla hlavička T. Gajdůška, ale balon těsně přeletěl břevno. Ani další závary po standardkách nevedly ani ke snížení skóre, a tak si všechny body odvezlo zaslouženě Slopné.

Branky: 60. a 75. Frolo. Biskupice: Tomala – Michálek M., Mikel, Maršovský, Důbrava, Dobiáš, Michalec, Hanačík, Talaš P., Porubský, Gajdůšek T. Na střídání: Gajdůšek J., Novosad, Talaš R., Šůstek.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Příluky B – Loučka 2:0 (1:0), 21., 90. Votava, Drnovice – Rudimov 0:3 (0:1), 3., 73. Sokolovič, 62. Valčík, Poteč – Pozlovice 1:2 p. (1:0), 27. Masař – 65. Stolařík, Vysoké Pole – Štítná n. Vl. B 4:0 (2:0), 8. Doruška, 18. Bařinka, 77., 87. Machů, Neubuz – Velký Ořechov 0:5 (0:2), 11., 45. Bača, 67., 85. Čevela, 71. Blinkal, Šanov – Bratřejov 0:6 (0:4), 3., 28.Chromčák, 18., 85. Tomšů, 20. Janeczko, 86. Zicha.

1. Poteč 4 3 0 1 12:1 10 0 1

2. Vel.Ořechov 4 3 0 1 18:11 10 0 1

3. Slopné 4 3 0 1 11:7 9 0 0

4. Pozlovice 4 3 0 1 9:5 9 1 1

5. Bratřejov 4 2 0 2 11:9 6 0 0

6. Biskupice 4 2 0 2 7:6 6 0 0

7. Příluky B 4 2 0 2 6:7 6 0 0

8. Šanov 4 2 0 2 7:10 6 0 0

9. Rudimov 4 2 0 2 9:10 5 1 0

10. Neubuz 4 2 0 2 8:17 5 1 0

11. Štítná n.Vl. B 4 1 0 3 12:10 4 0 1

12. Vys. Pole 4 1 0 3 8:10 3 0 0

13. Loučka 4 1 0 3 4:11 3 0 0

14. Drnovice 4 1 0 3 5:13 2 1 0

