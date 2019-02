Stále neporažení zůstávají po třech zápasech III. třídy OFS Zlín fotbalisté Halenkovic, kteří si poradili se Lhotou a usadili se na čele tabulky. Uspěla i Jasenná, která přivezla dva body z Tečovic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Břenek

SKUPINA A

TEČOVICE B - JASENNÁ 1:2 NA PEN. (0:1)

Proti loňskému účastníkovi okresního přeboru musela rezerva Bivoje vydat mnoho sil, aby se nakonec prosadila jen jednou. Hosté udržovali vyrovnanou hru, lépe kombinovali a dokázali měnit tempo. Domácí si vytvořili zpočátku mírnou převahu, a sázeli hlavně na rychlonohého Vopatřila. Chyběla jim ale pohoda a mezihra ve středu hřiště pokulhávala.

I přesto si dokázali vytvořit více příležitostí, ale postupně ztroskotali Vopatřil i Utínek hlavou, a znovu Vopatřil, když po samostatné akci trefil pouze břevno Špačkovy branky. Fotbalisté Jasenné kontrovali hlavně po akcích Smíška. Po chybné rozehrávce Tečovic ve středu hřiště sebral Smíšek domácím míč, uvolnil Zichu, a ten obloukem k tyči nedal Sehnálkovi šanci. Jasenná vedla 1:0.

Domácí tlačili, Vopatřil po akci zprava křižným pasem uvolnil Řiháčka, ten ale ztratil míč. V závěru první půle kopali trestný kop hosté, Smíšek centroval na Lukáše a k odraženému míči měl nejblíže Zicha, ale střílel těsně vedle. Z dalšího trestného kopu odvracel hlavou Jiří Středulinský kolem Sehnálkovy tyče do rohu.

Ve druhém poločase domácí měli opět více ze hry. Prostřídali, do pole šel Poulíček a po deseti minutách i Pala. Hru se sice podařilo zrychlit, ale nepřesností neubylo. Příležitost ke vstřelení branky měl minimálně dvakrát Vopatřil, ale byl nedůrazný, a to hlavně po Ševčíkově uličce, když se ocitl sám před brankou.

Křenův centr na dobře postaveného Palu se podařilo hostím odvrátit. Jasenná měla příležitost po špatně zahraném autu Koplíka, kdy z výhody držení míče se stala pro domácí nevýhoda. Po linii Bajza – Krajščák – Zicha by mohl snadno posledně jmenovaný zakončit, ale byl v postavení mimo hru. Pak ještě střídající Skřivánek dobíhal dlouhý míč, odcentroval od rohového praporku a Sehnálek musel krýt nadvakrát.

Domácí nakonec vyrovnali z nepodařené náhry Křena, když k míči směřujícímu do pokutového území doběhl důrazný Pala těsně před gólmanem hostí a podařilo se mu jej obhodit a vyrovnat na 1:1. Dohrávka v závěru byla trochu nervóznější a zbytečně tvrdší z obou stran, ale skóre se už nezměnilo.

O bodu navíc rozhodly pokutové kopy, když hosté byli stoprocentně úspěšní (Bajza, Jurčák, Skřivánek, Hronek a Řezníček proměnili, za domácí byli úspěšní Křen, Poulíček, R. Středulinský a Ševčík, Čeleďovi penaltu zneškodnil Špaček).

Jasenná si veze z Tečovic dva body, když zvládla penaltovou loterii.

První poločas se hrál ve vysokém tempu a tak nebyla nouze o šance. Hned v 5. minutě se krásně uvolnil jasenský Smilek, ale tak dlouho váhal se zakončením, až ho obránci domácích zblokovali. V 11. minutě nebezpečně vypálil zpoza šestnáctky Bajza, ale míč šel těsně vedle branky Sehnálka.

Ve 14. minutě se připomněli i domácí, když hlavičku Vopatřila vytěsnil s námahou Špaček. Ve 21. minutě se po náhodném nákopu Chrastiny z vlastní poloviny hřiště dostal za obranu hostů opět Vopatřil, a jeho střela skončila na břevně. Po zbytek poločasu už ovládli hru Jasenští a ve 24. minutě šli do vedení 1:0, když krásnou kolmicí uvolnil Smilek Jana Zichu a ten v zakončení nezaváhal.

Navýšit vedení mohl ve 30. minutě Smilek, ten ale po příhře od Hronka netrefil v tutové šanci branku. Druhý poločas ovládli Tečovičtí a byl to víceméně jejich souboj s jasenským gólmanem Špačkem. Ten vychytal v 51. minutě aktivního Vopatřila, v 59. minutě střídajícího Palu a v 61. minutě opět Vopatřila.

Na hostující branku se valil útok za útokem a zasloužené vyrovnání přišlo v 72. minutě, když Pala využil chvilkového zaváhání Špačka a bylo to1:1. Z dalších útoků už domácí nedokázali převrátit výhru na svoji stranu a tak Jasenná ubránila remízu. V penaltovém rozstřelu měli pevnější nervy hosté, kteří proměnili všech pět penalt, Tečovice jednou zaváhaly.

Branky: 73. Pala - 25. Zicha. Rozhodčí: Prokůpek – Horáček, Mrlina, 60 diváků. Tečovice: Sehnálek – Středulinský R. – Křen, Středulinský J., Koplík – Chrastina (46. Poulíček), Ševčík, Čeleďa, Řiháček – Vopatřil, Utínek (55. Pala). Připraveni: Bořuta, Kristek, Soják. Jasenná: Špaček – Řezníček – Kovář, Jurčák, Maliňák, Lukáš (54. Skřivánek), Bajza, Hronek, Smíšek – Zicha J., Krajščák (86. Zicha P.). Připraveni Zicha T., Vávra, Daňa.

HALENKOVICE - LHOTA 4:1 (1:1)

Halenkovičtí hráči vstoupili velmi dobře do začátku utkání, už ve druhé minutě prověřil gólmana střelou kapitán Kašpar. O minutu později po rohovém kopu Poláška domácí hráči zakončovali vedle. V 5. minutě se ke střele dostal záložník Martin Kníchal, který také minul branku. Na první gól diváci čekali až do 26. minuty. Lhota zahrávala přímý kop a po nedorozumění halenkovických hráčů s gólmanem se míč ocitl u nohou hostujícího hráče, který byl úplně sám před téměř prázdnou brankou a v klidu poslal míč do sítě. Hosté se tak dostali do vedení 1:0.

Halenkovice však dokázaly vyrovnat ještě před odchodem do šaten. Ve 38. minutě si navedl míč směrem k velkému vápnu Jaroslav Kašpar a vyslal střelu, která zaplavala a navíc ještě skočila před už ležícím brankářem a míč tak skončil v síti. Ještě ve 40. minutě útočník David Marholt nacentroval na zadní tyč, jenže mladý záložník Daniel Kocián těsně minul branku. Poločasový stav tak byl vyrovnaný 1:1.

Pokyny v šatně domácích zněly jasně. Dejme jim další branky a oni odpadnou. A stalo se. Ve 47. minutě Polášek zahrával rohový kop a obránce Filip Liška rozvlnil síť. To, co se událo v 56. minutě, to se jen tak nevidí. Míč měl na kopačkách halenkovický kapitán Kašpar, který chtěl otočit hru na levého beka Lišku, jenže mu míč skočil a roztočil se tak nešťastně, že ho Liška chtěl odkopnout pryč, ale i jemu míč skočil a roztočil se směrem k brankáři Halenkovic Vykoukalovi.

Ten si nebyl jistý, zda může chytit míč do rukou a snažil se ho odehrát hlavou. Později zjistil, že to nebyl dobrý nápad a roztočený míč přes jeho hlavu pokračoval směrem do branky a situaci musel hasit stoper Kašpar, který míč dostihl pár čísel před brankovou čarou a odkopl ho do zámezí.

V 58. minutě byl u míče znovu stoper Kašpar a nacentroval míč do vápna, kde se k míči dostal pravý obránce Pavel Marholt a zvýšil náskok na 3:1 pro Halenkovice.

V 80. minutě domácí zahrávali pokutový kop. Na pokyn trenéra Kadlčáka si vzal míč Radek Vlachynský, který ale svoji šanci skórovat promarnil a minul branku. Přesto halenkovičtí hráči přidali ještě jeden gól, a to v 88. minutě po akci Daniela Kociána, který našel přihrávkou pod sebe Jirku Sudolského, a ten střelou do protipohybu brankáře uzavřel skóre na 4:1.

Branky: 36. Kašpar, 47. Liška, 58. Marholt, 87. Sudolský - 26. Šturma.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Slušovice B - Neubuz 2:0 (1:0), 27. Mikel, 93. Bořuta, Doubravy - Pohořelice 3:0 (2:0), 45. Duda, 39. Smolka, 85. Halbsgut, Spytihněv - Žlutava 1:1 (0:0), 92. Sedláček - 57. Přikryl, Napajedla B - Březová 4:3 (2:1), 22. Bartoš, 36. (pen.), 58. Matoušek, 60. Smyček - 34. Starý, 77., 82. Válek.

1. Halenkovice 3 3 0 0 12:5 9 0 0

2. Slušovice B 3 2 0 1 4:2 6 1 1

3. Doubravy 3 2 0 1 5:4 5 1 0

4. Jasenná 3 2 0 1 4:4 5 1 0

5. Napajedla B 3 2 0 1 7:8 5 1 0

6. Březová 3 1 0 2 6:5 4 0 1

7. Žlutava 3 1 1 1 4:4 4 0 0

8. Spytihněv 3 1 1 1 3:3 4 0 0

9. Lhota 3 1 0 2 7:8 4 0 1

10. Tečovice B 3 1 0 2 5:6 4 0 1

11. Pohořelice 3 1 0 2 3:4 4 0 1

12. Neubuz 3 1 0 2 6:9 3 0 0

13. Lukov 2 1 0 1 3:4 2 1 0

14. Kašava 2 0 0 2 2:5 0 0 0

SKUPINA B: Bratřejov - Šanov 5:3 (1:2), 37., 89. Tomšů, 71., 80. Chromčák, 90. Gerža - 9. Ščuglík, 12. Kročil (pen.), 55. Peléšek, Loučka - Vysoké Pole 0:4 (0:3), 15., 38. Polách (pen.), 18., 55. Machů, Biskupice - Štítná n. Vl. B 7:0 (3:0), 23., 28., 58., 60., 77. Gajdůšek, 33. Dobiáš, 88. Porubský, Slopné - Velký Ořechov 12:3 (4:1), 30., 45., 59., 85. Šůstek, 33., 44., 49., 54., 67., 80. Žáček, 50. Kozubík, 78. Bartoš - 34. Minařík, 52. Talášek, 72. Maňásek, Rudimov - Nedašov B 5:0 (1:0), 29., 59., 68. Macek, 80. Sokolovič, 86. Bárta (pen.), Vizovice - Drnovice 1:0 (1:0), 14. Gresl, Bohuslavice n. Vl. - Březůvky 0:1 p.

1. Bratřejov 3 3 0 0 20:4 9 0 0

2. Biskupice 3 2 0 1 13:4 6 0 0

3. Slopné 3 2 0 1 16:8 6 0 0

4. Bohusl. n. Vl. 3 2 0 1 5:3 6 1 1

5. Březůvky 2 2 0 0 10:0 5 1 0

6. Loučka 3 2 0 1 4:4 5 1 0

7. Rudimov 2 1 0 1 6:1 4 0 1

8. Vys. Pole 3 1 0 2 5:3 4 0 1

9. Vizovice 3 1 0 2 3:12 4 0 1

10. Šanov 3 1 0 2 3:5 3 1 1

11. Nedašov B 3 1 0 2 4:9 3 0 0

12. Štítná n. Vl. B 3 1 0 2 6:21 3 0 0

13. Drnovice 3 1 0 2 1:6 2 1 0

14. Vel. Ořechov 3 0 0 3 3:19 0 0 0

