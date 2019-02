Zlínsko – Všech šest prvních týmů ve skupině A v soutěži IV. třídy okresního fotbalového přeboru zvítězilo a Velký Ořechov dál drží první příčku před Žlutavou. V béčku si to v přímém střetu rozdaly o první místo Jasenná s Trnavou. Domácí uhráli remízu a Trnavu před sebe nepustili. Také ve skupině C udrželo béčko Sehradic vedoucí pozici před Rudimovem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

SKUPINA A

JAROSLAVICE B – RACKOVÁ 11:2 (6:2)

Rezerva Jaroslavic začala zápas velmi dobře a do 25. minuty vstřelila pět branek. Rackové se podařilo po půlhodině hry dát gól z pokutového kopu. Ale béčko Jaroslavic za pět minut odpovědělo. Hosté těsně před poločasem snížili na 2:6. I po přestávce byli domácí lepší a Rackovou jasně přehrávali. Bylo jenom otázkou času, kdy přijdou další branky. V rozmezí od 60. do 80. minuty přibyly v hostující síti hned čtyři. Poslední gól přidalo béčko Jaroslavic v 87. minutě, čímž uzavřelo zápas výsledkem 11:2.

Branky: Dudr 2, Kubíček 2, Horák 2, Nagy 2, Kadlčák, Žbel, Sviečka – Blanař, Odstrčil. Rozhodčí: Popelák.

Jaroslavice B: Polášek – Maršálek, Hrazdíra, Dujsík, Turčín, Kubíček, Kadlčák, Sviečka, Dudr, Horák, Nagy. Střídal: Žbel.

Racková: Valčík – Kolář, Adamík, Kaňa, Hrančík, Zívalík, Blanař, Cholasta, Vaňhara, Čechák, Odsyčil. Střídali: Vajda, Juráň.

ŽLUTAVA – PASEKY B 8:0 (3:0)

Žlutavským hráčům se podařil vstup do zápasu a v nastoleném trendu vydrželi až do konce. Soupeře rozstříleli výsledkem 8:0. Vše začal již v 5. minutě R. Bůžek, do přestávky se prosadili také J. Tyl a D. Husár. Po pauze se podruhé zapsal mezi střelce D. Husár a vzápětí se po krásném centru prosadil také M. Stoklásek. Trenér domácích mezitím prostřídal a poslal na hřiště čerstvé hráče, kteří se mu odvděčili také brankami. Konkrétně v 72. minutě J. Goiš a v úplném závěru J. Pokorník. Mezi jejich trefy se ještě vešel druhý gól v podání J. Tyla ze 76. minuty. Domácí potvrdili, že mají formu, a získali další body do tabulky.

Branky: Husár 2, Tyl 2, Stoklásek, Pokorník, Goiš Jakub, Bůžek. Rozhodčí: Basel.

Žlutava: Stratil – Lapčík, Novák, Štefka, Mišurec M. – Bůžek, Tyl, Antoš (Goiš J.), Stoklásek – Husár (Tauš), Houser (Pokorník J.).

VELKÝ OŘECHOV – FC VIZOVICE 9:1 (4:0)

Sobotní pouťový zápas byl opravdu jenom „pouťák", protože Velký Ořechov hostil FC Vizovice. Ty sice přijely v plném počtu, ale asi bez jakékoliv chuti nebo motivace. Zápas se od prvního hvizdu vyvíjel zcela jednoznačně. Domácí začali vcelku nesměle a velký problém jim dělal fakt, že jsou pořád volní a můžou nahrát hned několika dobře postaveným spoluhráčům. První gól se dostavil až po deseti minutách hry, kdy nadvakrát dopravil do sítě míč Kopl, poté se trefil Maňásek, pak zase Kopl a ještě jednou Kopl.

Góly a spousta dalších šancí byly vcelku jednotvárné, protože hosté praktikovali ofsajd systém, který ale hrál snad jen jeden hráč. Stále se rozčilovali na vlastního pomezního, na sebe i na hlavního sudího. Do přestávky už ale další gól neinkasovali. Ve druhé půli žádná změna nepřišla. Hrálo se stále stejně. Velký Ořechov útočil, sem tam se ale i trochu přitvrdilo.

Domácí přesto dál dávali góly do děravého ofsajd systému. Nejprve se prosadil Kostelník, pak opět Maňásek, Kůra, počtvrté Kopl a pro první gól za Velký Ořechov si z levé obrany naběhl po krásné akci i Martin Gregor. Velký Ořechov si ovšem neodpustil nějaké nepřesnosti ve vlastní šestnáctce a Vizovicím dovolil vstřelit alespoň čestný úspěch.

Branky: Kopl 4, Maňásek 2, Kostelník, Gregor, Kůra – Ulman. Rozhodčí: Uhlár.

Velký Ořechov: Minařík Vl. – Baďura (Gregor M.), Svízela L., Minařík M., Kůra – Kostelník, Čevela (Zábojník), Talášek, Svízela D., Maňásek – Kopl (Minařík T.).

DALŠÍ VÝSLEDKY: Hřiv. Újezd – Doubravy 6:1 Výmola 3, Záhora, Polášek, Pospíšil – Žaludek J., Dobrkovice – Provodov B 2:6 Čech, Bartončík – Černý Š. 3, Šimek 2, Pálka, Spytihněv B – Kudlov 4:0 Janošek 2, Uředníček, Rizovský. Dohrávka 4. kola: Racková – Doubravy 4:2 nehl.

1. Velký Ořechov 8 7 0 1 29:7 21

2. Žlutava 8 7 0 1 25:5 21

3. Spytihněv B 8 5 1 2 28:10 16

4. Hř. Újezd 8 5 1 2 27:15 16

5. Provodov B 8 5 1 2 25:13 16

6. Jaroslavice B 8 3 1 4 27:24 10

7. Racková 8 3 1 4 20:28 10

8. FC Vizovice 8 2 2 4 16:25 8

9. Paseky B 8 2 1 5 6:27 7

10. Kudlov 8 2 0 6 12:24 6

11. Dobrkovice 8 1 1 6 15:31 4

12. Doubravy 8 1 1 6 17:38 4

SKUPINA B

LUTONINA – BRATŘEJOV B 2:0 (1:0)

Domácí i bez čtyř hráčů základní sestavy začali mnohem lépe a už ve 3. minutě po přízemním centru skóroval s přehledem Surý – 1:0. Bratřejov posílený několika hráči z A – mužstva rychlý gól zaskočil a marně dobýval branku Lutoniny. Tu výborně střežil Stojkovič, jenž v první půli kryl několik dobrých šancí hostů. Domácí zahrozili jen z přímých kopů, které však skončily mimo branku. Do druhé půle vstoupila opět lépe Lutonina a Šišlák mohl skórovat, ale těsně minul branku. To bylo ze strany domácích na dlouhou dobu vše.

Bratřejov se usadil na půlce domácích a pěknou kombinační hrou se snažil soupeře rozebrat, ovšem bez gólového efektu. A když už se dostali hosté do zakončení, stál jim v cestě skvělý gólman domácích. Ovšem bratřejovští zapomínali na zadní vrátka, Lutonina hrozila z rychlých brejků, a když byl v 61. minutě v pokutovém území faulován Starýchfojtů, měnilo se skóre podruhé.

Z penalty se Surý nemýlil – 2:0. Bratřejov se však stále nevzdával, nicméně dobře hrající obrana Lutoniny se skvělým Stojkovičem v bráně nedovolila žádné drama na závěr. Domácí tak po dvou remízách venku potvrdili svou bojovností tři body i na domácím trávníku.

Branky: 3. a 61. Surý. Rozhodčí: Vyoral. Diváci: 90.

Lutonina: Stojkovič – Štefka, Kudrnáč L., Vičánek, Zámečník, Šišlák, Krajščák, Kráčala, Surý, Starýchfojtů, Číž (86. Šťastný).

ZÁDVEŘICE – VESELÁ B 2:3 (0:3)

Utkání se neslo ve znamení dvou rozdílných poločasů. V tom prvním zcela dominovali hosté. Snad jen kromě desetiminutovky, v níž se Zádveřicím dařilo více držet míč na kopačkách. Jinak se pouze bránili. Z této herní převahy logicky vyústilo vedení béčka Veselé. Po poločase byl stav již 0:3. Všechny branky Veselá vstřelila v pokutovém území Zádveřic. Ty zahrozily pouze dalekonosnou střelou Dostálka, kterou však hostující brankář parádně vytáhl na roh. Druhý poločas byl zcela odlišný. Hosté vystřídali dva hráče a evidentně polevili, vědomi si svého luxusního náskoku. Toho domácí Zádveřice využily. Zvýšeným pohybem a zlepšením kombinace se jim podařilo svého soupeře přehrávat a vytvářet si šance. Po dvou rychlých akcích se jim povedlo snížit na rozdíl jediné branky a bylo zaděláno na drama. I přes závěrečný tlak domácích však zůstaly ostatní příležitosti nevyužity.

Branky: Maršálek, Šimr – Machalíček, Křižka, Krajča. Rozhodčí: Valenta. Zádveřice: Gracla, Beněk, Procházka, Světlík, Dlabaja, Michalík Z., Víšek, Šímr, Maršálek, Dostálek, Ždanov. Střídal: Hlavatý.

JASENNÁ – TRNAVA 1:1 (1:0)

Úvod patřil domácím. Do dvou šancí se dostal A. Smilek, ale brankář Váhala si s jeho střelami poradil. Trnava o sobě dala poprvé výrazněji vědět ve 13. minutě, kdy střelu Zbranka vytáhl na tyčku brankář R. Smilek. Za tři minuty se v dobré pozici objevil opět A. Smilek, nicméně jeho hlavička gólem neskončila. Udeřilo se tedy ve 20. minutě, kdy si výkop zpracoval Nikolén, jenž obešel obránce a střelou k tyči otevřel skóre – 1:0. Vyrovnat mohl již ve 23. minutě Bořuta, ovšem R.Smilek předvedl fantastický zákrok.

Trnava pak zatlačila domácí na jejich půlku, nicméně gólově se nemohla prosadit. Největší šanci zazdil v poslední minutě prvního poločasu Štěpánek, jenž z malého vápna přestřelil prázdnou branku Jasenné. Do druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí, dvě dobré střely L. Smilka ovšem ke zvýšení náskoku nevedly. Vyrovnání přišlo po hodině hry, kdy se prosadil Hradilík – 1:1. Strhnout vedení na svoji stranu zpět mohli domácí v 67. minutě, když centr Polácha nasměroval zakončující P. Zicha pouze do břevna.

Trnava v závěru diktovala tempo hry, ale paradoxně mohla odjet s prázdnou. V poslední minutě totiž pohrdl stoprocentní šancí domácí Maliňák. Oba celky svým fotbalovým uměním ukázaly, že by si zasloužily vyšší soutěž, ale postoupit může jenom jeden.

Branky: Nikolén – Hradilík. Rozhodčí: Uhlár – Studeník, Bořuta. Delegát: Belžík. Diváků: 250.

Jasenná: R. Smilek – Čala, Bajza, Polách, P. Jurčák, Maliňák, Nikolén, L. Smilek, Pečeňa, A. Smilek, P. Zicha (70. J. Zicha). Trnava: Váhala – Zbranek, Slováček, Hradilík (83. Sedláček), Kuřera, Chytil, Kresta, Bořuta, Malčík, Štěpánek (77. Přikryl), Knedla.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Neubuz – Kašava B 3:2 Pšenka, Matula, Zubíček Z. – Latif, Krčma. Hvozdná B – Lužkovice B 2:7 Voráč, Kovařík – Vaculík 2, Josefík 2, Mikeska, Kořének, vlastní. Dohrávka 1. kola: Neubuz – Lutonina 2:2 Březík, Vrba – Jurčák, Surý.

1. Jasenná 7 6 1 0 20:4 19

2. Trnava 8 5 2 1 31:11 17

3. Veselá B 8 5 1 2 26:18 16

4. Lužkovice B 8 4 1 3 24:18 13

5. Neubuz 7 3 1 3 15:21 10

6. Zádveřice 7 3 0 4 10:12 9

7. Lutonina 8 2 2 4 13:20 8

8. Kašava B 8 2 2 4 8:15 8

9. Hvozdná B 7 2 0 5 15:26 6

10. SK Vizovice B 7 1 2 4 11:17 5

11. Bratřejov B 7 1 2 4 9:20 5

SKUPINA C

Smolina – Lipová 5:2 Lenhárt 2, Ročák 2, Malina – Chovančík, Klein, Tichov – Bohuslavice n. Vl. 1:0 Bařinka, Rudimov – Jestřabí 6:3 Sokolovič 4, Skočovský, Lukáš – Senkeřík 2, Hnilo, Loučka – Petrůvka 3:1 Mikulka M., Hubner K., Machů D. – Kořínek, Divnice – Sehradice B 2:3 Mana, Bartoš – Hofschneider M. 3, Horní Lhota – Nevšová B 5:5 Koutný 2, Šenovský, Váňa J., Bernatík – Janáček 2, Černý 2, Drga M.

1. Sehradice B 8 8 0 0 25:10 24

2. Rudimov 8 7 0 1 43:15 21

3. Loučka 8 6 0 2 23:13 18

4. Horní Lhota 8 4 2 2 22:24 14

5. Smolina 8 3 2 3 23:26 11

6. Divnice 8 3 1 4 23:24 10

7. Jestřabí 8 3 1 4 15:17 10

8. Lipová 8 2 3 3 18:19 9

9. Tichov 8 3 0 5 7:11 9

10. Bohusl. n. Vl. 8 2 2 4 15:14 8

11. Petrůvka 8 0 2 6 7:19 2

12. Nevšová B 8 0 1 7 11:40 1

Zazářil: Čtyři góly dal Kopl úplně poprvé

Velký Ořechov – Pavel Kopl má za sebou životní zápas. Útočník Velkého Ořechova se čtyřmi brankami podílel na vysoké výhře svého týmu proti Vizovicím. „Zatím jsem dal maximálně hattrick. Toto je můj nejlepší počin," těšilo Kopla, jenž docílil hattricku již v první půli.

„Soupeř patřil do kategorie těch lehčích. Měli jsme poměrně dost času i prostoru pro naši kombinační hru, navíc soupeři nevycházel ofsajd systém. Chodili jsme často sami na bránu, čemuž odpovídá i konečný výsledek," říká 39letý útočník.

V týmu Velkého Ořechova je však spíš výjimkou. „Máme tady mladý a perspektivní mančaft. Kluci jsou běhaví a většině soupeřů díky tomu dokážeme vnutit svůj styl hry a přehrát je," prozrazuje Kopl recept na úspěch.

A že se to daří, to prozrazuje i tabulka. Velký Ořechov je s nejlepším útokem v čele skupiny A. Že by tedy útok na postup? „Nebránili bychom se tomu. Už tři roky se o to snažíme, ale letos asi máme nejlépe poskládané mužstvo za celou dobu, co jsem tady. Myslím si, že vyšší soutěž by nám slušela," dodává útočník, jenž v Ořechově hraje již pátým rokem. ⋌(rš)