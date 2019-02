Fotbalový Zlín má po sobotním utkání s Hradcem Králové o čem přemýšlet. Nováček triumfoval na Letné 3:1 po zásluze a prodloužil čekání ševců na tříbodový zisk na osm zápasů.

„Hráči se musí zvednout sami. Tím, že budou jeden vedle druhého víc pracovat,“ reagovat trenér Bohumil Páník na dotaz novinářů, jak s týmem opět nahoru.

Mužstvu se celé jaro nedařilo v ofenzivě, ale tentokrát selhala i defenziva. „Náš špatný výkon začínal od obranné činnosti, kde nám nezahrály opory to, na co jsme byli zvyklí. Dostávali jsme se do spletitých situací,“ uvedl 60letý kouč.

Votroci toho dokázali ve třech případech využít, a proto slavili.

„Vyrovnali jsme na 1:1 a vypadalo to, že vše bude v pořádku. Obdrželi jsme ale tři góly na přední tyči, což je průšvih,“ přiznal Páník.

Ke konci jeho svěřenci vyvinuli tlak a měli řadu příležitostí, ovšem pozdě bycha honiti. Špatný dojem ani výsledek už se nezměnily.

„Bylo to jedno z nejhorších utkání, které jsem tady s týmem sehrál,“ dodal zlínský trenér. Pozitivem tak byl jen další krásný gól útočníka Beauguela.

Fastav Zlín – Hradec Králové 1:3 (1:2)

Branky: 13. Beauguel – 9. M. Černý, 36. P. Černý, 69. Hůlka. Rozhodčí: Machálek – Wilczek, Koval. ŽK: Traoré – Krátký. Diváci: 4011.

Zlín: Dostál – Pazdera, Jugas, Gajič, Hubáček (69. Živulič) – Vukadinovič, Traoré, Hnaníček, Štípek (61. Diop) – Beauguel, Fantiš (54. Holík). Trenér: Páník.

Hradec Králové: Ottmar – Krátký, Nosek (76. Chleboun), Hůlka, Mudra – Trubač (90. Žondra), Janoušek, Jirsák, M. Černý (88. Súkenník), Malinský – P. Černý. Trenéři: Frimmel a Pilný.