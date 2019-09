Otrokovický tým nejprve ve středu postoupil přes Dolní Němčí do semifinále poháru Zlínského KFS a v sobotu v krajském přeboru stejným poměrem 4:0 vyřídili Slušovice. Výbornou střeleckou formu si drží útočník Pavel Krajča. Šestadvacetiletý forvard ke dvěma pohárovým trefám o víkendu přidal hattrick, na který čekal strašně dlouho.

„Už bylo na čase, protože mě spoluhráči popichovali, že v zápasech, ve kterých jsem vstřelil dvě branky, tak už jsem se třetího gólu bál a trefoval pouze brankáře,“ usmívá se rodák z Fryštáku, který si v dresu Hulína zahrál MSFL a ve druhé futsalové lize nastupuje za Zlín

Jak moc vás hattrick potěšil?

Samozřejmě jsem za tři branky rád, nicméně důležitější je, že jsme zvládli obě utkání v tomto náročnějším týdnu. Jednak středeční pohárový zápas v Dolním Němčí (4:0), tak i mistrovský duel ve Slušovicích. Hattrick je třešničkou na dortu, který mi zpříjemnil sobotní večer.

Dlouho jste tři branky v jednom utkání nedal, že?

Už to nějaký ten pátek bude. (úsměv). V krajské nejvyšší soutěži je to nejspíš poprvé. Ale už bylo na čase, protože mě spoluhráči popichovali, že v zápasech, ve kterých jsem vstřelil dvě branky, tak už jsem se třetího gólu bál a trefoval pouze brankáře.

Vy zrovna nepatříte mezi vyhlášené střelce, ne?

Určitě ne. V dorostenecké kategorii ve Zlíně jsem hrával na pozici záložníka a těch branek jsem vstřelil opravdu málo. Po tom, co se ze mě na Baťově stal útočník, tak gólů přibylo.

Jak byste popsal trefy do sítě Slušovic?

Velký podíl na nich mají mí spoluhráči. Na první branku mi přihrál Dvořka (Jan Dvořáček – pozn. red.) a já jen využil špatné orientace obránce. Míč mu odebral a z velkého úhlu jsem střelu umístil k tyči. Na druhou branku mi přesně nahrál dlouhým pasem Žakys (Ondřej Žáček – pozn. red.) a já prostřelil brankáře mezi nohama. Poslední gól patří gólmanovi Vitasovi (Roman Vitásek – pozn. red.) a Zaplikovi (Martin Zapletal – pozn. red.), který hlavou prodloužil dlouhý výkop a já už postupoval sám na brankáře a znovu jej prostřelil k tyči.

Vyjde vás hattrick draho?

Toto je správná otázka na našeho pokladníka Ondřeje Žáčka. U něj nikdy nevíte, co všechno vám tam napočítá. (úsměv) Nicméně jedno je jasné, nějakou korunu a láhev mě to stát bude.

Jak hodnotíte utkání? Bylo tak jednoznačné, jak napovídá výsledek?

Určitě ne. My jsme se v prvním poločase dlouho hledali. Hráli jsme něco, co jsme rozhodně nechtěli. Slušovice se naopak prezentovaly kvalitním kombinačním fotbalem. Jakmile jsme ale hru změnili a vstřelili dva slepené góly, tak jsme se uklidnili. V obou poločasech nás podržel skvělými zákroky Vitásek. Každopádně si myslím, že jsme vyhráli zcela zaslouženě.

Letos se vám zatím daří. Co stojí za výborným vstupem do sezony? Bavíte se třeba o divizi?

Skvělá parta včetně trenérů a celého realizačního týmu. Vše šlape jako hodinky. Jako tým jsme se posunuli o level výš. Doplnili jsme to kluky z dorostu, kteří jsou platnými členy. Všichni táhneme za jeden provaz. Samozřejmě může přijít horší období, kdy se tolik dařit nebude, tam se teprve ukáže charakter mužstva. Divize je jedním z dlouhodobých cílů našeho klubu.

Vám osobně stačí krajský přebor nebo pomýšlíte na vyšší soutěž?

Já osobně už si vyšší soutěže vyzkoušel a musím říct, že třetí liga byla velmi kvalitní a pro mě zajímavá, bohužel mě přibrzdilo zranění. Krajský přebor je vcelku příjemná soutěž na dojíždění, momentálně tu máme i nějaké derby s Napajedly a Kvasicemi, takže chodí i spoustu diváků. V nově vzniklé divizi jsou atraktivní kluby, jen je ta soutěž spíše silovější než fotbalovější, tudíž nedokážu říct, jak by nám vyhovovala.

Na Baťově hrajete na umělce. Co říkáte na to, že na Slovensku chtějí umělku pro první ligu zakázat? Nezávidíte soupeřům, kteří hrají na přírodní trávě?

Popravdě tuto informaci slyším poprvé. My jsme na ni zvyklí, je velká a pro náš styl fotbalu optimální. Rozumím klubům, že na ní hrají neradi, ale v dnešní době se využívá po celém světě. My na naší přírodní trávě trénujeme, co to jen jde, takže není důvod závidět.

Patříte mezi odchovance Fryštáku. Domů vás to netáhne?

Netáhne. Na Baťově jsme vždycky měli skvělou partu kluků se stejnými zájmy a cíli. Nyní je ta parta nejlepší za celou dobu mého působení v Otrokovicích. Co se fotbalu týče, jsem doma na Baťově.

Kromě fotbalu hrajete i futsal. Baví vás hodně? Trenéři vám ho nezakazují?

Futsal mě chytil před nějakými pěti lety. Stavím jej tedy hodně vysoko a děláme spoustu práce, abychom ve Zlíně mohli pravidelně hrávat. Trenéři jej berou jako doplněk k fotbalu, takže nám jej nezakazují. Futsalovou sezonu začínáme na konci září, takže víkendových dvojzápasů není zase tolik, dá se to zvládnout. Od nás z Baťova je ve futsalovém týmu také pár kluků, plus kluci z blízkého okolí a ze Slovenska. Mohu říct, že máme skvělou partu.

Co očekáváte od nové druholigové sezony?

Pro nás se nic nemění. Musíme sehnat dostatek finančních prostředků na chod klubu po celou sezonu. Chceme se futsalem bavit a hrát si klidný střed tabulky. Vzhledem k finančním možnostem nemůžeme zatím pomýšlet výš. Podařilo se nám postoupit do osmifinále poháru SFČR (Svaz futsalu České republiky), takže se všichni těšíme, jakého soupeře nám nalosují. Od druholigové sezony očekávám, že bude znovu velmi vyrovnaná. Mezi aspiranty na celkové vítězství tipuji Jeseník, Třinec a Baník Ostrava. Silné budou určitě také vysokoškolské celky z Ostravy a Olomouce.