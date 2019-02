Zlín – Už z něj museli být zoufalí! Bravurním výkonem se postaral o vítězství fotbalistů Louk na „horké“ půdě nováčka I. B třídy z Březnice. Brankář Radek Janča zneškodnil několik nebezpečných pokusů soupeře a navíc chytil pokutový kop.

Brankář fotbalistů Louk Radek Janča. | Foto: DENÍK / Daniel Ostrčilík

„Stranu jsem měl vybranou předem. Takže roli sehrálo samozřejmě i štěstí. Pár penalt jsem už chytil, ale specialista nejsem. Snažím se dopředu odhadnout, co hráč udělá a pak se jen nepohnout moc brzo,“ prozradil Janča svůj recept.

Čím vám dělala Březnice největší problémy?

Jsem rád, že se mi zápas podařil a mohl jsem přispět k našemu vítězství. Druhý poločas jsme dohrávali pod tlakem. Největší problémy nám dělaly dlouhé centry za obranu. Přesto, že jsme byli na tento styl hry připraveni a věděli o něm, dostávali se domácí ke konci zápasu až příliš často do šancí.

Byla penalta zlomovým momentem zápasu?

Myslím, že ano. Proměnění by vrátilo Březnici do zápasu a nám by to určitě nepomohlo. Před ní nás soupeř přehrával a vstřelená branka by jej ještě více povzbudila. Víc by mě ale mrzela ztráta tří bodů v posledních vteřinách utkání při velkých šancích domácího mužstva.

Co vás bude chycená penalta, nula a vítězství v kabině stát?

Zadarmo to určitě nebude.

Ve čtyřech zápasech venku jste ještě neprohráli a vybojovali 6 z 9 bodů. V čem je největší síla týmu na hřišti soupeřů?

Hrajeme pod menším tlakem než v domácích zápasech, kdy se většinou čeká vítězství. Hrajeme více trpělivě, a zatím se nám daří trestat chyby soupeře.