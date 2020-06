Není pro vás I. B třída málo?

Skončil jsem kvůli zranění kolene. Domluvil jsem se v Prostějově na ukončení smlouvy. Za to jsem jim poděkoval, protože jsme se rozešli v dobrém. Ani jsem neuvažoval, že bych hrál vyšší soutěž. Kdybych byl stoprocentně zdravý, mohl jsem zůstat i v Prostějově.

Takže třetí liga, nebo krajský přebor už nepřicházel v úvahu?

Už jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Z legrace jsem už deset let Tomáši Gajdošíkovi, jenž je předsedou Veselé sliboval, že končím a půjdu za ním. Je to můj dobrý kamarád, mám tam víc dalších přátel, takže jsem se rozhodl už takhle dávno. Představoval jsem si a věděl jsem, že s fotbalem po profesionální kariéře skončím na Veselé.

Spoustu fanoušků bude zajímat, proč jste nezvolil Slušovice, kde jste s fotbalem začínal?

Ze Slušovic jsem odešel v brzkém věku do zlínské přípravky. Prošel jsem Zlínem a už někdy v patnácti, šestnácti mě už tehdejší spoluhráč Tomáš Dujka, který mě společně s tehdejším masérem Jaroslavem Del Faverou začal vodit na Veselou. Hrávali jsme tam fotbálky, když jsme zrovna netrénovali. Získal jsem si ke klubu i k lidem vztah. Působili tam Tomáš a Pavel Gajdošíkové i Martin Odstrčilík, Ota Krajíček a nyní tam je i Zdeněk Kučera. Právě kvůli nim jsem na Veselé. Mám tam i další známé. Pro mě to byla jasná volba.

Už jste zaregistroval i výčitky ze strany Slušovických?

Ke mně se nic nedoneslo. Jen na firmě mě Roman Dobeš pošťuchuje v dobrém, jestli si to nechci rozmyslet a jít do Slušovic. V legraci jsme se o tom bavili. Žádné výčitky ani nejsou.

Na začátku i na konci kariéry jste si zahrál se Zlínem stejně jako v Mladé Boleslavi poháry. Jsou to největší zážitky, na které budete vzpomínat?

Pohár jsme získali v Boleslavi, s ní jsem si zahrál předkola Evropské ligy, se Zlínem Intertoto cup a skupinu Evropské ligy. Na tyhle zápasy hráč nejraději vzpomíná. Rád si vybavím i angažmá v Nitře, kde jsme skončili třetí ve slovenské lize. Zápasy v Evropě jsou vždycky nejvíc, ale vždycky jsem se ve zlínském dresu těšil i na zápasy proti Slovácku. Svátkem byly zápasy proti Spartě i Slavii a poslední roky to byla i Plzeň.

V pohárech je pro vás nejvíc výhra 2:0 na stadionu Atlética Madrid, nebo se to dá ještě s něčím srovnat?

Atlético se hodnotí dobře, protože jsme tam překvapili a vyhráli jsme. To byl pro nás velký zážitek. Ale každý zápas v Evropě je zážitkem. Je to úplně jiná soutěž, než domácí liga.

Jste pověstný svým důrazem, dřinou, nevypustíte souboj. Mají se na tohle soupeři v I. B třídě připravit?

(pousměje se) Sám nevím, na co se mají připravit. Sám jsem zvědavý, jak soutěž bude vypadat a jakou bude mít úroveň. Těším se na to. Určitě nebudu nic vypouštět. To mi zůstalo.

Nezastaví vás ani zraněná kolena?

Když už jdu na hřiště, na zranění nemyslím, že bych se měl podvědomě šetřit. Spíš se zraníte, když budete uhýbat, než když do toho jdete naplno. Tím jsem se vždycky řídil. Když jsem si to zhruba spočítal, promarodil jsem šest ligových sezon, což je 180 zápasů v kariéře. To už je problém. Brzdí vás to, začínáte znova. Člověk se s tím musí poprat. Jsem rád, že jsem vydržel do sedmatřiceti, i když zápasů mohlo být daleko víc.

Nedávno tragicky zesnul váš někdejší spoluhráč a kapitán Jaroslav Švach. Jaké na něj máte vzpomínky?

Poznal jsem ho, když jsem přišel jako mladý hráč do áčka Zlína. Vzpomínám na něj v dobrém. Ke všem hráčům se choval dobře, dovedl nás povzbudit i zdrbat. Byl upřímný, řekl, co si myslí. Byla s ním i legrace. Nezkazil žádnou srandu, dovedl mužstvo motivovat v dobrých i horších chvílích. Navíc byl i skvělý fotbalista. Technický, měl přehled, elegantní hráč. Je smutné, co se stalo.

V zahraničí jste si zahrál jen na Slovensku za Nitru. Nemrzí vás, že jste si nezkusil pravé zahraniční angažmá, v Německu, Anglii, nebo třeba Itálii?

Každý hráč by si to rád zkusil. Nějaké nabídky jsem měl, bohužel jsem byl smluvně vázán. Nebyla to sice Anglie, ani Německo, ale nabídky ze zahraničí se objevily. A brzdila mě i zranění. Má to tak spousta hráčů. Žádnou křivdu necítím.

Za to jste vděčný za to, co se vám povedlo…

Spousta mnohem talentovanějších kluků nedosáhlo, co se povedlo mně. Když to srovnám, i spousta horších hráčů si vydělala na pět životů dopředu. Rozhoduje práce, co fotbalu obětujete, zdraví a jestli jste v pravý okamžik na správném místě. Roli hraje spousta detailů. Jsem rád, že jsem si zahrál českou ligu i poháry a měl jsem možnost působit v tehdy velmi ambiciózním klubu v Mladé Boleslavi, které patřilo do užší špičky.

Už jste naťukl, že jste ve firmě s Romanem Dobešem. Čemu se teď budete věnovat kromě fotbalu na Veselé?

Když jsem skončil v Prostějově, ozval se mi Peťa s Tomem Bubrinkovi, kteří mají deratizační firmu ve Zlíně Deratex. Už půl roku tam pracuji a jsem maximálně spokojený. Máme skvělý kolektiv a práce mě baví. Dělají tam i další kluci z fotbalu Peťa Klhůfek, Dominik Zahnaš, nebo i kluci z hokejbalu Marek Nádvorník, Milan Skyba a také Vlasťa Bumbálek. Ten jediný není sportovec.