Zlínsko – Mezi kvartetem po podzimu nejlepších celků se s největší pravděpodobností rozhodne o vítězi Okresního přeboru OFS Zlín, který o víkendu stejně jako III. třídy startuje odvetnou část.

Fotbal Jaroslavice (světle modří). Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

Největším favoritem na postup je aktuálně lídr soutěže z Jaroslavic, přičemž za černého koně je považován Tlumačov, který na čtvrtém místě ztrácí šest bodů.

„Soutěž je nevyzpytatelná a vzácně vyrovnaná, je to výkladní skříň našeho okresu. Favoritů je hned několik, rozhodne momentální jarní forma. Netroufnu si tipovat, kdo bude vítěz ani komu zůstane v ruce černý Petr. Některé oddíly se totiž o postup perou už několik let,“ konstatoval předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

Lídr z Jaroslavic využil dlouhé přestávky především ke kvalitnímu tréninku, neboť hráčský kádr dokázal udržet pohromadě. „Formu jsme pilovali především proti kvalitnějším týmům. S Mladcovou, Příluky a v generálce s Těšnovicemi jsme sice prohráli, ale zde nešlo až tolik o výsledek,“ konstatoval sekretář klubu Jiří Červenka.

Pod vedením trenéra Jaroslava Novotného si Jaroslavičtí při svém třetím pokusu o postup vytvořili před odvetami nejlepší výchozí pozici. „Všichni pevně věříme, že konečně soutěž vyhrajeme, třebaže je nám jasné, že to nebude vůbec snadné. Úvodní kola o mnohém napoví,“ očekává Červenka.

O bod druhé Sehradice během zimy zasáhla velká ztráta v podobě odchodu kanonýra Jiřího Jaroše. Hráč Vsetína, jenž na podzim nasázel za Sehradice devět gólů, se totiž rozhodl vrátit na Mladcovou, kde s fotbalem začínal. „Již před sezonou jej pan Řehák lanařil do svého klubu. Rozhodně je to pro nás velká ztráta, kterou nebude snadné nahradit,“ přiznal předseda klubu Petr Žáček, jenž musel strávit ještě jednu změnu. Do Štípy se totiž vrátil brankář Tomáš Navrátil.

„Náhradou za něj kádr trenéra Milana Majzlíka doplnil Denis Čechmánek z Míškovic. Pokusit se alespoň částečně nahradit branky Jaroše by měl do útoku talentovaný Tomáš Nesrsta ze zlínské Tescomy,“ prozradil předseda nejzásadnější změ­ny.

„Ještě větší starosti nám ale dělají zranění, neboť pár dnů před startem odvet byli na marodce hned čtyři hráči,“ přiznal Žáček. „Uvidíme, jak se s nastalou situací popere tým, pro něhož není v žádném případě priorita boj o postup. O našich ambicích hodně napoví úvodní dva duely s Jaroslavicemi a Veselou. Tedy s celky, které budou patřit k hlavním aspirantům na prvenství,“ dodal předseda.

Ani v tabulce třetí Veselá si však po pětiměsíční pauze na sklonku jarní části příliš nevyskakuje a i přes minimální ztrátu příliš o postupu nehovoří. „V hledáčku jsme měli několik posil, ale nakonec nepřijde žádná. Navíc i my se potýkáme se zraněními,“ přiznal trenér Veselé Roman Polák.

Jestliže ještě po skončení první části roli štiky soutěže přijímal se šibalským úsměvem, nyní byste jej na jeho tváři hledali marně. „Po podzimu jsem byl optimista, po zimní přípravě ale již naši situaci nevidím moc růžově a raději stojím nohama pevně na zemi. Opět asi budu před každým zápasem skládat sestavu horkou jehlou,“ očekává kouč, podle kterého si Jaroslavice první příčku pohlídají. „Zlobit ale bude Tlumačov. Vzhledem k naší situaci se budeme snažit o co nejlepší fotbal, abychom pobavili jak sebe, tak diváky,“ dodal Polák.

Trenér čtvrtého Tlumačova Jiří Tyl si po podzimu moc přál posílit kádr o kvalitního předstopera a útočníka. I zde však zůstalo jen u přání. „Měli jsme něco v merku, ale neklaplo to. Navíc v únoru skončila sezona pro Lukáše Mudříka, který si přetrhl achilovku,“ sklopil zklamaně hlavu trenér.

Kádr ale přece jenom doplnil jeden fotbalista. Po roční pauze se ke kopané vrátil obránce Ladislav Ulman. „Nemáme široký kádr, ale je na stejné úrovni jako na podzim,“ glosoval situaci Tyl, jehož výběr bral na zimním turnaji v Hulíně třetí místo. „Prohráli jsme jen s Baťovem, navíc jsem zapojil do hry i čtyři naše talentované dorostence. S přípravou jsem spokojen,“ hlásí před druhou polovinou soutěže trenér, který by rád zaútočil na první místo. „Určitě se o postup pokusíme, stejně jako navázat na poslední podzimní sérii sedmi vítězství v řadě,“ připomněl kouč. „Pokud zvládneme úvodní dva domácí zápasy s Bylnicí a Jaroslavicemi, může být naše pozice v tabulce lepší než nyní,“ dodal Tyl.

Na opačném pólu tabulky se naopak se čtyřmi získanými body krčí a bojí o svou existenci v přeboru dva celky. Zatímco poslední Štípa se jednou radovala z výhry, Kostelec ve 14 kolech uhrál jen čtyři remízy. Odvolávat ale hrajícího trenéra Miroslav Vaculíka nebudou. „Pokud se udrží Louky, kterým budeme na dálku držet palce, o černého Petra se zřejmě popereme se Štípou,“ odhaduje předseda kosteleckého fotbalu Vlastimil Oulehla.