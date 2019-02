Zlínsko – Předčasný vánoční dárek si v nadělili fotbalisté Jaroslavic. Především pak útočník Švach, jenž se proti Ludkovicím dokázal prosadit hned třikrát a lídrovi okresního přeboru Zlínska pomohl k pětibrankovému vítězství a přezimování na čele tabulky.

Drama se šťastným koncem pro domácí viděli diváci ve Vysokém Poli. Bratřejov naopak prohrál v Újezdu i kvůli nešťastnému vlastnímu gólu, když se obránce nedohodl s vlastním brankářem a „hladce“ jej překonal. V předehrávce prvního jarního kola si diváci hned pětatřicetkrát zakřičeli gól.

JAROSLAVICE – LUDKOVICE 5:0 (1:0)

Domácí chtěli ukázat, že na vlastním hřišti umějí vyhrávat. V úvodu střetnutí byli aktivnější, ale od 15. minuty převzali iniciativu hosté, byť si vyloženou šanci nevypracovali. Ráz utkání udala 33. minuta, kdy se za Jaroslavice prosadil Polách. Výraznější náskok si domácí vypracovali hned po nástupu do druhé půle, když ve 47. minutě zvýšil L. Batík. Ludkovice od toho okamžiku doslova odpadly a domácí byli jasně lepším mužstvem. Na 3:0 zvýšil v 55. minutě P. Švach střelou z velkého vápna. Svůj dobrý výkon korunoval stejný hráč v 75. a 80. minutě, kdy vstřelil další dvě branky a zkompletoval hattrick.

Branky: Švach P. 3, Polách, Batík L. Rozhodčí: Korch – Dvořák, Faic.

Jaroslavice: Žbel – Tomeček, Podéšť, Borský, Maršálek, Macalík, Polách, Batík L., Batík T., Švach P., Dudr. Na střídání: Červenka, Fajgara, Nagy, Turčín. Ludkovice: Mikel R. – Nevařil, Gregor, Holík, Suchý, Kunorza M., Hanák, Mikel S., Hamouz, Gavenda, Čech. Na střídání: Kunorza F., Talaš, Bartoš.

DOLNÍ LHOTA – VESELÁ A 0:1 (0:1)

V prvním poločase se do vyloženějších šancí dostávali hosté, ale pouze jedna střela skončila v síti Dolní Lhoty. Jak se později ukázalo, střela Dlouhého byla i vítěznou. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a přicházely i šance domácích, jenomže snaha útočníků končila v rukavicích brankáře Zmeškala. Po hodině hry byl vyloučen hráč Veselé za kopnutí protihráče v přerušené hře. Domácí se v početní výhodě dostávali více do tlaku, ale obrana soupeře odolávala až do závěrečného hvizdu sudího.

Branka: Dlouhý. Rozhodčí: Walner – Belka, Kop, 50 diváků.

Dolní Lhota: Šenkeřík J. – Pleša, Križko, Hovězák, Martinka, Lysák, Repatý, Masař D., Machů, Janota, Šenkeřík M. Střídali: Heinz, Martinec. Veselá A: Zmeškal – Bořucký, Večeřa, Divoký, Polák, Bodlák, Čoček, Dlabaja, Dlouhý, Dočkal, Machalíček.

VYSOKÉ POLE – KAŠAVA 2:1 (0:1)

Diváci viděli utrápenou výhru domácích a zápas, na který budou chtít co nejdříve zapomenout. I když Kašava dohrávala v devíti hráčích, dlouho sahala po bodu, který by si vzhledem k vytvořeným šancím zasloužila. Vítězství si Vysoké Pole zajistilo až ve 3. minutě nastavení, když brankář Kašavy nastřelil atakujícího Janoše a míč skončil k radosti domácích v síti. Po zranění prvního gólmana Vysokého Pole si premiéru v brance odbyl patnáctiletý Kořenek, který mužstvo v závěru podržel několika důležitými zákroky.

Branky: Čech, Janoš – Zbranek Petr. Rozhodčí: Ševčík – Frajt, Kop.

Vysoké pole: Doruška L. – Tomeček, Polách, Machů V., Machuča, Andrýsek, Čech, Zicha, Nanak, Janoš, Machů P. Střídali: Stružka, Kořenek. Kašava: Kráčalík – Smetana, Mikač, Zbranek Pavel, Zbranek Petr, Zbranek J., Šarman, Minařík, Gavenda, Horsák, Pšenica.

ÚJEZD – BRATŘEJOV 3:2 (1:0)

V Újezdě se hrálo průměrné utkání s řadou nevyužitých brankových příležitostí, zejména pak na domácí straně. V první půli stojí za zmínku jen dva momenty, kdy Bratřejov z přímého kopu dvakrát ohrozil svatyni Újezda Gólman Marcaník bravurními zákroky svůj tým v obou případech podržel. Hosté poté vyrobili obrovskou hrubku, když se obránce po špatné domluvě s brankářem trefil do vlastní sítě. Když se ve druhém poločase trefil Šandor, zdálo se, že domácí dovedou utkání do vítězného konce. Jenomže Bratřejov zpřesnil hru a za pár minut srovnal na 2:2. V posledních minutách si domácí vytvořili obrovský tlak a nakonec se radovali ze zisku tří bodů, které jim zajistil Hlavička.

Branky: vlastní, Šandor, Hlavička – Bargl, Gerža. Rozhodčí: Měřička – Zavadil, Liška, 100 diváků.

Újezd: Marcaník – Častulík, Sucháček, Bělaška T., Macháč, Šandor, Slovák Z., Slovák B., Hrnčiřík, Hlavička, Častula. Střídali: Bělaška V., Strnad. Bratřejov: Bargl L. – Bargl M., Gerža D., Gerža P., Podhajský, Chromčák, Polčák, Bednařík, Tomšů, Kalenda.

BYLNICE – KOSTELEC 4:1 (1:0)

V prvním poločase se hrál průměrný fotbal. Na obou stranách nebyly k vidění téměř žádné příležitosti ke vstřelení gólu, oba celky jen nakopávaly míč do šestnáctky. Bylnice z této hry nakonec přece jen dokázala vytěžit vedoucí gól. Po změně stran začali domácí hrát fotbal, dostali soupeře pod tlak a přidali další branky. Kostelci se v závěru už jen podařilo korigovat výsledek zásluhou Bačáka.

Branky: Bobot, Lysák, Hudeček, Macek – Bačák. Rozhodčí: Lebloch – Máčalík, Ptáček. Bylnice: Šuráň – Slováček, Machů, Ptáček, Hořák K., Holba, Lukaštík, Sucháček, Hudeček Den., Bobot. Střídali: Macek, Hořák J., Hořák T.

Kostelec: Kurka – Vaculík, Nedbálek, Grac, Bačák, Karpeko, Struška, Novotný, Laciga, Jančík, Stloukal. Střídal: Dostál.

SEHRADICE – ŠTÍPA 8:1 (2:0)

Sehradice od úvodního hvizdu neponechaly nic náhodě a na soupeře vlétly doslova jako vichřice. K brance soupeře se dostávaly postupnými kombinacemi, jelikož hráči Štípy byli zatažení na vlastní půli a čekali na chyby Sehradic, ze kterých by mohly vyústit případné brejkové situace. K nim se však vůbec nedostali. Výsledek prvního poločasu 2:0 byl ke všemu poznamenán třemi neuznanými brankami domácích. Po obrátce se již naplno rozjel brankostroj Sehradic. I přes další neuznaný gól padlo ještě šest regulérních branek. Výsledek 8:1 jasně ukázal rozdíl postavení obou mužstev v tabulce.

Branky: Zetek 2, Krejčiřík 2, Zavadil, Jaroš, Boráň, Nášel – Kutra. Rozhodčí: Divácký. Sehradice: Navrátil – Blažek, Boráň Jar, Zmeškal, Nášel, Žáček M., Zavadil, Krejčiřík, Sochora, Plášek, Zetek. Střídali: Jaroš, Hofschneider M., Žáček V.

Jaroslavice: Kolár – Hrančík M., Skřivánek R., Šebík, Skřivánek M., Štěpaník, Šarman, Kutra, Hrančík L., Suchý, Čech. Střídali: Holík, Kukučka.

TLUMAČOV – NAPAJEDLA B 4:3 (2:2)

Domácí ve sledovaném derby tři body doslova vydřeli. Vedení se ujali jako první, přesto v závěru první půle srovnali na poločasových 2:2. Po změně stran šli hosté po brejku opět do vedení, ale tři body si přesto neodvezli. Tlumačov v závěru vrhl všechny síly do útoku a otočil výsledek ve svůj prospěch.

Branky: Mouka, Tyl, Jonášek, Psota – Havránek, Plachý, Vlček. Rozhodčí: Střelec – Hruška, Faic, 50 diváků.

Tlumačov: Škrabal – Tyl, Máčala, Juhaňák, Mouka, Duroň, Malý, Mudřík, Psota, Jonášek J., Otevřel. Střídali: Zaoral, Jonášek Z., Švenda. Napajedla B: Švejčara – Havránek, Čevela, Plachý, Koutník, Ratiborský, Vlček, Bořuta, Vavruša, Hejda, Haša. Střídali: Rozací, Jurča, Benedikt.

Pořadí střelců po podzimní části: 16 – Švach Pavel (Jaroslavice A), 11 – Gavenda Lukáš (Ludkovice), 10 – Hudeček Denis (Bylnice), 9 – Dlouhý Petr (Veselá A), Jaroš Jiří (Sehradice A), 8 – Čech Michal (Ludkovice), Machů Roman (Vysoké Pole), Polách Šimon (Jaroslavice A), Tyl Radek (Tlumačov), Zetek Tomáš (Sehradice A).

1. Jaroslavice 14 10 3 1 43:10 33

2. Sehradice 14 10 2 2 45:17 32

3. Veselá 14 10 2 2 27:12 32

4. Tlumačov 14 8 3 3 25:23 27

5. Dolní Lhota 14 7 4 3 25:15 25

6. Újezd 14 8 1 5 25:19 25

7. Bylnice 14 7 2 5 25:23 23

8. Ludkovice 14 5 4 5 33:28 19

9. Vysoké Pole 14 5 4 5 31:35 19

10. Bratřejov 14 3 3 8 30:37 12

11. Kašava 14 3 1 10 21:32 10

12. Napajedla B 14 2 4 8 15:30 10

13. Kostelec 14 0 4 10 14:40 4

14. Štípa 14 1 1 12 19:57 4

