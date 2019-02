Zlín – Nejlepší obrana v soutěžích řízených krajským fotbalovým svazem stojí za podzimním úspěchem fotbalistů Jaroslavic. Nováček I. B třídy ve skupině B vybojoval 23 bodů, za což mu náleží čtvrtá příčka.

Fotbal Zlín: 1.B třída, Jaroslavice - Těšnovice. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Robert Štach

„Jsem na 95 % spokojen. K úplné spokojenosti mi chybí dva body, které jsme ztratili v samém závěru. Z posledních čtyř duelů jsme totiž vyválčili jen dva body, prostě jsme je nezvládli. Počáteční euforie se vytratila, evidentně nám docházela šťáva, ale i štěstí. Možná se kluci trošku uspokojili a pak již vyhlíželi konec první poloviny. Chtělo to vytrvat," posteskl si trenér nováčka Jaroslav Novotný.

Přestože Jaroslavice ztrácejí na lídra čtyři body, o postupu vůbec neuvažují. I proto si chtějí odvetnou část především užít. „O tým strach nemám, zvládl by I. A třídu. Musíme ale dělat postupné kroky, nejprve se v současné soutěži zabydlet, pak se pokusit o postup," nabádá k rozvaze zkušený kouč, jenž v minulosti trénoval Lužkovice.

I jej ale zaskočila výborná defenziva, která dovolila soupeřům ve 13 duelech vstřelit jen 10 gólů. „Zaměřili jsme se na obranu včetně výborného gólmana Žbela, ale že budeme tak úspěšní, i mě překvapilo. Tým jako celek hrál dozadu na výbornou," nešetřil chválou. Samozřejmě jej těší i druhý primát v soutěži v podobě nejméně trestaného týmu. Během podzimu nasbíral jen 19 žlutých karet.

„Není to o tom, že jsme na soupeře hodní. Vše je o disciplíně. Už v okrese jsme si nastavili pravidla, kdy se hráči musí především vyhnout komentováním výroků a debat se sudími. Znám mnoho případů, kdy špatná disciplína tým hodně poškodila," poznamenal zkušený kouč.

Nejen výsledky, ale i spokojenost s herním projevem jsou důvody, proč Jaroslavice nehledají žádné posily. Dál budou dávat šanci vlastním odchovancům. „Určitě by se každý post dal posílit, ale necítím potřebu zasahovat do kádru. Již v zimě zapojíme do hry další naše mladé, hlavní osu máme dobrou, nemám z toho obavy," dušuje se Novotný, jenž v útočné fázi bude spoléhat především na Pavla Švacha, jenž je s osmi trefami kanonýrem Jaroslavic. „Já ale čekal daleko více, příležitosti měl. Na jaře bude určitě lepší," věří kouč.

S přípravou na odvetnou část začal nováček již 10. ledna. „Raději brzy než později. Navíc hráčská účast na trénincích je všelijaká, honit to pak v únoru se mi nelíbí," říká rozhodně trenér. „Už jsme sehráli i dva zápasy s Ludkovicemi a Sehradicemi. Porážky přitom přičítám únavě kluků z přípravy," dodal s tím, že tým neabsolvuje ani soustředění. „Stmelit partu můžeme kdekoliv. Při pracovních povinnostech jet v osmi hráčích nemá cenu."

Za hlavního favorita postupu ve skupině B považuje Baťov a Březnici. „My chceme dál hrát pěkný fotbal, hlavně doma. Kromě toho, že chceme potrápit celky z horních pater, bychom rádi skončili do šestého místa. Pokud bychom náhodou soutěž vyhráli," vše zvážíme po sezoně. Bude záležet na vedení a finančních aspektech," dodal Jaroslav Novotný.