Zlín – Lukáš Železník se opět pasoval do role hlavního hrdiny sobotního zápase ševců. Zlínský útočník ovšem tentokrát nepotvrdil roli nejlepšího střelce žlutomodrých a ve dvou vyložených šancích bránu netrefil. Hlavně příležitost z poloviny úvodního dějství, kdy zakončoval sám do poloodkryté brány po gólu doslova volala.

Lukáš Železník, fotbalový záložník Zlína. | Foto: DENÍK/Robert Štach

„Možná jsem tu situaci mohl řešit trochu jinak. Měl jsem dostatek času a nebylo zapotřebí zakončovat hned z první. Míč jsem si mohl ještě zpracovat, gólman byl ode mě daleko a teprve potom jsem se měl rozhodnout, kam míč poslat," věděl po utkání dosavadní autor šesti druholigových tref z tohoto ročníku.

V půlce druhého poločasu na něj zase zývala poloprázdná brána po předchozím centru Hrušky. Talentovaný forvard číhal na zadní tyči, jenomže kýžený prostor netrefil.

„Obě dvě šance byly gólové. Opravdu stačilo jenom trefit bránu. Alespoň jednu šanci jsem měl proměnit, to by rozhodlo. Na druhou stranu ale neznám útočníka, který dává gól z každé příležitosti," pokračoval Železník.

A přestože byl z konečné dělby bodů, mírně zklamaný, dokázal zůstat nad věcí.

„Samotný zápas hodnotím pozitivně, protože do šancí jsme se znovu dokázali dostat, to je důležité. Navíc všichni mohli vidět, že jsme makali až do konce naplno, což diváci na konci také ocenili," připomněl 22letý fotbalista, že zlínské publikum fotbalu opravdu rozumí.

Navíc klokani aktivitou směrem dopředu rozhodně nehýřili, což ševcům jejich úlohu výrazně ztížilo.

„Před zápasem jsme ale podobný průběh očekávali. Soupeř posbíral až do těchto chvil osm remíz a dnes ukázal, že rozhodně nejde o náhodu. My jsme mu dnes darovali neproměněnými šancemi devátou, kdyby nám však před měsícem někdo řekl, že z pěti utkání posbíráme třináct bodů, bral bych to všemi deseti," připomněl Železník, jaký kus práce mužstvo v posledních týdnech odvedlo.

I proto bylo možná v nástupu do zápasu pod vlivem očekávání trochu víc nervózní.

„Trenér nás upozorňoval, že se teď o nás v médiích hovoří zase o něco víc. Všichni, kteří nás předtím odepisovali, nás zase řadí zpátky nahoru a my se s tím musíme vyrovnat. V úvodu to sice nebylo z naší strany ono, pak jsme se však zklidnili a nakonec jsme se k naší typické hře znovu dostali. Chyběly tomu jen góly. Tak snad příště. Nic se neděje," ubezpečil zlínský útočník.