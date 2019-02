Více než rok čekal zlínský záložník Petr Jiráček na třináctý ligový gól. Dočkal se až v sobotu večer na legendárním Ďolíčku.

Petr Jiráček | Foto: Deník / Kopáč Jiří

První letošní trefa jednatřicetiletého středopolaře ale premiérovou venkovní výhru ševcům nepřinesla. Fastav s Bohemians Praha 1905 ve 13. kole HET ligy pouze remizoval 1:1 a dál zůstává ve spodní polovině tabulky.

"Všichni si uvědomujeme, že zápasy doma a venku jsou jako den a noc. Pracujeme ale na tom. Doufám, že se to co nejdříve otočí a v dalším zápase to prolomíme,“ věří Jiráček.

Bývalý reprezentant se ve 35. minutě dostal k odraženému balonu a pohotovou dorážkou poslal Fastav do vedení. „Měl jsem to sice na pravou nohu, ale polovina brány byla odkrytá. Naštěstí jsem to trefil a zařídil alespoň bod,“ popsal gólový moment zlínský záložník.

Radost ze své branky ale dlouho neměl. Pražané totiž přispěchali s bleskovou odpovědí a Vaníčkem rychle srovnali. „Čekal jsem, že vedení udržíme až do konce zápasu,“ přiznává motor zálohy Fastavu. „Samozřejmě víme, že pět minut po gólu bývá zrádných. Bohužel jsme nebyli koncentrovaní a brzy inkasovali,“ štve Jiráčka.

Ševci za nerozhodného stavu 1:1 měli k vítězství blíže, vítěznou branku ale nedali. „První poločas byl sice vyrovnanější, ale měli jsme víc tutovek. Ve druhé půlce jsme sice drželi balon, ale větší příležitost už jsme neměli. Škoda, mohli jsme z toho vytěžit více,“ ví opora Zlína.

Jiráček a spol. věří, že chytnou už ve čtvrtek v dánské Kodani, kde je čeká další duel základní skupiny Evropské ligy. „Měli jsme tu čest hrát s nimi doma a víme, že mají dobrý mančaft. Nečeká nás tam nic lehkého, ale poraženeckou náladu u nás neuvidíte. Budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek, abychom se pořád drželi ve hře o postup ze skupiny,“ dodává Jiráček.